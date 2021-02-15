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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Вчера 11:42286

АМУ закликала Парламент ухвалити законопроєкт, який вирішить проблеми громад у сфері земельних відносин

Асоціація міст України звернулася до Голови Верховної Ради України, голів депутатських фракцій та груп з проханням ухвалити законопроєкт «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №2194 від 01.10.2019.

Сьогодні у питаннях розпорядження землями громад за межами населених пунктів існує чимало проблем, які стримують розвиток місцевого самоврядування і дискредитують державу в очах населення. До таких проблем, зокрема, належить передача органами державної влади земель стороннім особам без врахування інтересів жителів громад, неможливість юридично чітко встановити межі територій громад, обтяжливі, непрозорі та корупційно небезпечні процедури погодження документації із землеустрою та встановлення меж земельних ділянок на місцевості. Для вирішення цих проблем було розроблено та внесено до Верховної Ради України законопроєкт №2194.

Законопроєкт був схвалений у першому читанні ще 14 листопада 2019 року та направлений на повторне друге читання 2 грудня 2020 року.

Норми законопроєкту передбачають:

► передачу землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до власності територіальних громад, спрощення доступу до земельних ресурсів для громадян, бізнесу завдяки скасуванню зайвих дозволів, зокрема новостворених районних державних адміністрацій, та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою;

► надання документації із землеустрою статусу публічних, відкритих та загальнодоступних даних;

► зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою;

► встановлення меж територій громад за домовленістю громад;

► затвердження місцевими радами детальних планів території в межах та за межами населених пунктів;

► посилення ролі територіальних громад у здійсненні контролю за станом використання земель;

► закріплення меж земельних ділянок за згодою їх власників без зайвої бюрократії.

АМУ вважає, що завдяки схваленню цього законопроєкту будуть комплексно вирішені проблеми у сфері земельних відносин, а державна влада продемонструє справжній європейський формат прозорих взаємовідносин між державою та громадами.

Асоціація міст України закликає Парламент якнайшвидше прийняти у другому читанні і в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №2194. Адже завдяки його схваленню громади отримають реальний шанс стати справжніми господарями власної землі.

За матеріалами сайту Асоціації міст України

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  • Інфографіка по законопроєкту 2194
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