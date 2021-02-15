Відбувся публічний звіт керівника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за 2020 рік Публічний звіт керівника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун за 2020 рік відбувся в міжрегіональному управлінні. Під час заходу були підведені підсумки роботи підпорядкованих органів юстиції за минулий рік та виділені основні досягнення установи. За словами очільниці, не зважаючи на принципово нові обставини та заданий темп, визначальною рисою 2020 року для Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), яке об’єднало Полтавську, Сумська та Чернігівську області, стала динаміка руху вперед.

Основні показники державної реєстрації актів цивільного стану:

У 2020 році спеціалісти органів державної реєстрації актів цивільного стану видали майже 21 тисячу свідоцтв про народження:

- на Полтавщині – 9 тисяч перших документів;

- на Сумщині – понад 6 тисяч;

- на Чернігівщині – майже 6 тисяч.

До речі, майже кожне третє свідоцтво було видано фахівцями міжрегіонального управління у пологовому будинку.

Водночас, було надано понад 4,2 тисячі послуг щодо реєстрації місця проживання малюка одночасно з проведенням державної реєстрації народження дитини. Зокрема, на Полтавщині – 1,7 тисячі послуг, Сумщині – 2,4 тисячі та Чернігівщині – 1,5 тисячі.

Одним із важливих досягнень минулого року є успішний старт прогресивного сервісу «єМалятко» – прийнято понад 2,3 тисячі заяв на отримання комплексного сервісу (Полтавщина – 1,3 тисячі, на Сумщині – більше 100 та 800 – на Чернігівщині).

Реєстрація шлюбів: засвідчено стосунки понад 12,5 тисяч пар (на Полтавщині – 5,3 тисячі, на Сумщині – 3,5 тисячі, на Чернігівщині – 3,6 тисячі). Водночас, неабиякою популярністю користувалася сучасна послуга «Шлюб за добу». Зменшити час на очікування та у скорочений термін провести церемонію одруження у Полтавській області вирішили 515 пар, на Сумщині – 475 та 617 – по Чернігівському регіону.

Ключові показники державної виконавчої служби:

Своє провідне місце у динаміці нововведень і позитивних змін знайшли органи державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Так, минулого року органи державної виконавчої служби забезпечили погашення заборгованості по аліментах у розмірі близько 650 мільйонів гривень, у тому числі:

- на Полтавщині – майже 300 мільйонів гривень;

- на Сумщині – 184 мільйони гривень;

- на Чернігівщині – 164 мільйони гривень.

Завдяки масштабній щоденній роботі державних виконавців з початку 2020 року було стягнуто 44 мільйони гривень заборгованості по заробітній платі (на Полтавщині – 11,5 мільйона гривень, на Сумщині – близько 6,5 мільйона гривень, на Чернігівщині – понад 26 мільйонів гривень).

Державна реєстрація нормативно-правових актів:

Торік Північно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Суми) було зареєстровано 253 нормативно-правових акти, з них:

- Сумська область – 57;

- Полтавська область – 123;

- Чернігівська область – 73.



З метою здійснення контролю за дотриманням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів міжрегіональним управлінням проведено 5046 перевірок, з них:

- по Сумській області – 1321;

- по Полтавській області – 1999;

- по Чернігівській області – 1726.

Окрім того, Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) у числі перших, хто впроваджує в роботу Інформаційну систему управління людськими ресурсами.