Основні показники державної реєстрації актів цивільного стану:
У 2020 році спеціалісти органів державної реєстрації актів цивільного стану видали майже 21 тисячу свідоцтв про народження:
До речі, майже кожне третє свідоцтво було видано фахівцями міжрегіонального управління у пологовому будинку.
Водночас, було надано понад 4,2 тисячі послуг щодо реєстрації місця проживання малюка одночасно з проведенням державної реєстрації народження дитини. Зокрема, на Полтавщині – 1,7 тисячі послуг, Сумщині – 2,4 тисячі та Чернігівщині – 1,5 тисячі.
Одним із важливих досягнень минулого року є успішний старт прогресивного сервісу «єМалятко» – прийнято понад 2,3 тисячі заяв на отримання комплексного сервісу (Полтавщина – 1,3 тисячі, на Сумщині – більше 100 та 800 – на Чернігівщині).
Реєстрація шлюбів: засвідчено стосунки понад 12,5 тисяч пар (на Полтавщині – 5,3 тисячі, на Сумщині – 3,5 тисячі, на Чернігівщині – 3,6 тисячі). Водночас, неабиякою популярністю користувалася сучасна послуга «Шлюб за добу». Зменшити час на очікування та у скорочений термін провести церемонію одруження у Полтавській області вирішили 515 пар, на Сумщині – 475 та 617 – по Чернігівському регіону.
Ключові показники державної виконавчої служби:
Своє провідне місце у динаміці нововведень і позитивних змін знайшли органи державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
Так, минулого року органи державної виконавчої служби забезпечили погашення заборгованості по аліментах у розмірі близько 650 мільйонів гривень, у тому числі:
Завдяки масштабній щоденній роботі державних виконавців з початку 2020 року було стягнуто 44 мільйони гривень заборгованості по заробітній платі (на Полтавщині – 11,5 мільйона гривень, на Сумщині – близько 6,5 мільйона гривень, на Чернігівщині – понад 26 мільйонів гривень).
Державна реєстрація нормативно-правових актів:
Торік Північно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Суми) було зареєстровано 253 нормативно-правових акти, з них:
З метою здійснення контролю за дотриманням суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів міжрегіональним управлінням проведено 5046 перевірок, з них:
Окрім того, Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) у числі перших, хто впроваджує в роботу Інформаційну систему управління людськими ресурсами.