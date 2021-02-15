День закоханих утворив 18 нових родин у Сумах День всіх закоханих – свято, коли прийнято відверто говорити про найпрекрасніше у світі почуття, дарувати другій половинці незабутні моменти та дивувати приємними сюрпризами.

Підтримуючи атмосферу особливого палкого настрою, вже четвертий рік поспіль, саме 14 лютого, Міністерство юстиції організовує масштабну акцію «Кохання поза часом». Цьогоріч у рамках ініціативи спеціалісти державної реєстрації актів цивільного стану з новими ідеями та локаціями чекали на закохані пари з 8 години ранку до 8 години вечора.

«Подати заяву на одруження або взяти шлюб у найромантичніший день на рік – це той подарунок, який насправді влучить у серце коханої людини. Загалом на Полтавщині 14 лютого було зареєстровано 19 родин, які заздалегідь подали заяву на одруження. На Сумщині утворилося 18 сімей, зокрема завдяки сервісу «Шлюб за добу» омріяний статус подружжя здобули 17 пар. У Чернігівській області стати чоловіком та дружиною вирішили 17 пар, через скорочену процедуру одруження – 3», – розповіла Ірина СВИСТУН, начальниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Очільниця додала, що у День всіх закоханих спостерігався ажіотаж й на послугу щодо подачі заяви на одруження. Так, на Полтавщині фахівцями державної реєстрації актів цивільного стану було отримано 28 заяв на реєстрацію шлюбу, на Сумщині – 17 та 14 – на Чернігівщині.