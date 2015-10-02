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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Вчера 17:38140

Дурні та наївні?!

Словник пропонує до слова "НАЇВНИЙ"- синонім "ЗЕЛЕНИЙ", НЕДОСВІДЧЕНИЙ. Влучно, правда?! Влучно, але не так все просто.

Що ми, українці дурні та наївні - стверджую , бо маю право - сам українець.

Візьміть самий початок - Переяславську раду, коли принесли присягу не підписавши жодного письмового документу ! Бо повірили , наївні і дурні, а потім - терпіли . 337 років . І знову вірили.

Нас вбивали, а ми вірили. Багато хто і зараз у то вірить. Вражає те, що вірять в історичні байки молоді люди , які не жили в ті часи, тобто народжені після 1991 року ! Хіба не наївні ? Хіба не дурні ? Як кажуть " продовжується  естафета поколінь". На жаль.

А чи "НАЇВНІ" та "ЗЕЛЕНІ" це синоніми ?

Аж ніяк.  Повірити у це можуть тільки дурні та наївні. Тобто ми.  І віримо !

Ця віра однак межує як з втратою незалежності , так і з втратою держави.

Згадайте, якщо ви – наївні – звернули увагу, як у нас раптом зникли полонені і замість них з,явились «незаконно утримувані». Цей перший дзвіночок багато про що сповістив.

От, нібито, ні з того ні з сього підвищилась ціна на газ. Як наслідок - підвищились тарифи на опалення . Як наслідок - тарифні "майдани", перекриття доріг, соціальна напруга зростає, питання  має бути вирішено терміново ! Уряд шукає рішення, президент шукає рішення . І тут якийсь доброзичливець, ніби випадково, підкидує думку : ви шо , не пам,ятаєте де найдешевший газ ? В наших братів ! Вже є привід для дискусії. Вже є привід для чергового розколу суспільства. А ми знову віримо ! Віримо і в братів, віримо і в те , що важкою працею уряд і президент знайшли таки рішення  для народу.

В кого б повернувся язик сказати ще рік тому , що "Енергоатом" може бути банкрутом ? Ні в кого ! Але  вже маємо ! І довели , і вихід знайшли : електроенергію вже почали закупляти в братів . Знову привід для дискусії  та розколу !

Ой , недолугі ! Ой зелені та недосвідчені !  Ага . Тіштесь. А вже знову на порозі енергетичної залежності , від якої втікали років шість . І повернулись !

Як було  зіграно виставу  з Конституційним судом - немає сенсу повторювати.

Вистава з референдумом тільки розпочинається. І знов у суспільстві з,явиться кілька ( або кільканадцять ?) свіжих розколів.

 Всі ведуть нескінченні дискусії про зшивання, об,єднання країни, в той самий час коли кількість розколів суспільства ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ !!!

А хто визначає черговість, або пріоритетність  прийняття законів ? Ви над цим думали ?

Чому так терміново про референдум ?

Тільки закінчилась перша дія - прийняття закону, розпочалась друга - Кравчук з пропозицією по Донбасу. Яка буде третя дія - не знаю, бо не я писав цю п,єсу. Але я знаю, що вона написана.   Знов недолугість ? Ви у це знову повірили ?         

Ой недолугі судді засуджують волонтерів ! Ой недолугі слідчі знову засадили не того учасника АТО ! Коли їм про це сказали , вони посадили обох : і того і не того. Просто випадковість якась ! А президент на прес конференції підтримав посадку вбивць ще до суду (!). Недолугість ! ? Недосвідченість !?

 А чому почали повертатись біло-голубі ? Ви думаєте вони стали б повертатись туди , де є небезпека ?  Тобто небезпеки немає.

Думаю, прикладів достатньо. І все це вкупі - хочете вірте, хочете не вірте - вистава , що розігрується ворогом для нас - ще й досі дурних та наївних. 

Ми стоїмо на цій сцені у масовці – ближче до задника. За театральними законами , в масовки не має бути  відчуття , що вона другорядна, другосортна. Досвідчені діячі сцени це врахують.

І ви знову повірите…

Общество КС. Наївність українців Полонені Референдум

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