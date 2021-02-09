Тарифи на тепло у цьому опалювальному сезоні не збільшаться - АМУ та Уряд підписали Меморандум 9 лютого 2021 року, підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води між Кабінетом Міністрів України та Асоціацією міст України. Підписання відбулося в залі Міністерства розвитку громад та територій України.

Від АМУ Меморандум підписали: Голова АМУ, Київський міський голова Віталій Кличко, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин, Бучанський міський голова Анатолій Федорук. По онлайн-відеозв’язку приєдналися: Дніпровський міський голова Борис Філатов, Львівський міський голова Андрій Садовий.

З боку Уряду - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, Перший заступник Міністра енергетики України Юрій Вітренко, Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, а також Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв по відеозв’язку.

Меморандум був підписаний у присутності Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка, Виконавчого директора АМУ Олександра Слобожана.

Підписавши Меморандум, сторони домовилися, що тариф на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, що забезпечить стале проходження опалювального сезону.

Уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року. Мінрегіон, Міненерго, НАК, АМУ спільно визначать фінансові джерела для цієї компенсації і розроблять відповідні законодавчі інструменти.

«Дуже важливо сьогодні, що ми досягли компромісу. Незалежно від політичних поглядів та партійної приналежності, вдалося об'єднати зусилля і уряду, й Офісу Президента, і мерів, щоб досягти спільного результату для наших людей», – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Завдяки наполегливим діям АМУ Уряд визнав, що проблеми підприємств теплопостачання, які накопичувалися роками в результаті державного регулювання, потребують вирішення на центральному рівні. Уряд гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

«Підписання Меморандуму – це перший крок у налагодженні дієвого діалогу між центральною владою та місцевим самоврядуванням з питань централізованого теплопостачання. Ми очікуємо, що Уряд дотримається усіх домовленостей і не допустить кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів», — зазначив Голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

Нагадаємо, домовленість про укладення Меморандуму була досягнута 20 січня під час зустрічі міських голів з Урядом.

За матеріалами сайту АМУ