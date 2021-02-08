Cічневі мільйони: яку суму аліментів у 2021 році отримали діт Сумщини Справи по стягненню аліментів посідають особливе місце у роботі державної виконавчої служби. Відкриті провадження мають на меті захист фінансового добробуту дітей, чиї батьки відмовляються від добровільного грошового забезпечення своїх родин.

«У 2021 році фахівці юстиції вже встигли відзначитись плідною працею, завдяки якій аліментна заборгованість або значно зменшилась, або ж взагалі була ліквідована. Так, за результатами роботи першого місяця поточного року державні виконавці управління забезпечили стягнення аліментних боргів на загальну суму близько 45 мільйонів гривень. Зокрема на Полтавщині діти отримали майже 20 мільйонів гривень, на Сумщині – більше 13 мільйонів гривень та понад 11 мільйонів гривень аліментів було сплачено батьками на Чернігівщині», – зазначила Ірина СВИСТУН, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Боржникам варто пам’ятати, що на права осіб, котрі не бажають добровільно утримувати своїх дітей, накладаються санкції. До речі, на неплатників аліментів чекають такі примусові заходи: