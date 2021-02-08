Професійні грантоїди проти Президента

Як всім уже відомо в Україні в останні роки сформувався дуже потужний пулл професійних грантоїдів, які за кошти своїх західних кураторів виступають в Україні «за все хороше проти всього поганого». Тут вам і «експерти в галузі місцевого самоврядування » і «експерти у медичній галузі» та і взагалі у всіх галузях, і «політологи - аналітики» і ще дуже багато незрозумілих та і не існуючих професій, але називатися якось треба, головне багато разів вживати термін «експерт» (ну то уже їхні закордонні кейси).

Так от, серед безлічі всіх цих діячів, є такий собі персонаж як Віктор Бобиренко. Всім що у нього є цей «правдолюб» зобов’язаний своєму, в прямому сенсі «господарю», колишньому нардепу від Сумщини Олегу Медуниці, який наразі пасивно просиджує штани в Сумській обласній раді в складі ненависної йому «ЄС».

І от Вітя як справжній літописець, днями і ночами як здається «нищівно» на своєму акаунті у «Faceboоk» критикує політику діючої в Україні державної влади. При цьому, коли критикувати нічого, а шефа порадувати треба, Вітя переходить просто на особистості і дешеві образи. І все б нічого, треба і таким «експертам» по життю якось заробляти, але погляньте на це так. Віктор Бобиренко, який живе за рахунок іноземних грантів (коли не коли Медуниця підкине щось), вважає, що деструктує особу Володимира Зеленського, який на думку «замовника» чогось там «не зміг» чи «не зробив». Насправді ж виходить, що нищівної критики зазнає сама посада, інституція Президента України, а відповідно і страждають державницькі інтереси, ярим поборником яких намагається себе показати цей автор «критичних публікацій».

З іншого боку, що взагалі повний «сюр», виконуючи політичні «заказухи» Бобиренко, як йому здається, нищівно б’є по нардепу від Сумщини Андрію Деркачу якого Вітя називає агентом спецслужб Московії та особою яка діє в інтересах іноземних спецслужб. Основна причина – оприлюднення т.зв. «Плівок Деркача» які викривали попереднього державного керманича Петра Порошенка у відверто антиукраїнських діях. Якщо у плівках є хоча б якийсь відсоток правди, то тут «попахує» зрадою «державницьких» інтересів (але це вже справа спецслужб).

Відповідно до сміливих заяв Віктора Бобиренка Андрій Деркач - російський агент, Володимир Зеленський – «лошара»!

Поясніть, чий же тоді «агент» (ну окрім Медуниці) сам Віктор Бобиренко???