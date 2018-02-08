А я подивився інший канал - там теж були дві одиниці !! А треба було б повірити найправдивішому сніданку !
Взагалі я ТБ не часто дивлюсь.
Ви ж знаєте, в Голохвастова цирульня була , за канавой. Отож і звикли всі що з-за канави і так видніше.
А тут зрадив сам собі - подивився і аж знудило у ночі ! І почалось : сни сняться , серце тьохкає і тріпочеться..
Відчуваю. що вже невиліковно хворий, навіть шкіра стала зеленкуватим відсвічувати !
Дайте мені народний засіб від цієї гидоти , щоби очистило, винесло і поновило !
Може мольфара пошукати ? Та де його... І не мені він більш потрібен, а отим... Тобто їм...
А зачепило - мене !
Уявляєте, дальтоніком ніколи не був. Завжди відрізняв біле від чорного , а все це - від зеленого.
Був хорошим громадянином. Ні. просто хорошою людиною.. От вже й заплутався. Хороша людина - може бути хорошим громадянином. А от хороший громадянин - це не завжди хороша людина. О ! Отак !
Так от уявіть, я , як хороша людина, їду на риболовлю. На якесь озеро. Рибалок на березі багато сидять. І от я , з гаденькою посмішко Верки Сердючки , нахиляюсь до сусіда і кажу : ну як риболовля, Володимире Олександровичу ?
І прокидаюсь.
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