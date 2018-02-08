Зелений сон у зимову ніч. Вчора у "Сніданку з 1+1" сказали, що Водоліям неможна дивитись ніякі інші канали , окрім як з двома одиницями у назві особливо на ніч.

А я подивився інший канал - там теж були дві одиниці !! А треба було б повірити найправдивішому сніданку !

Взагалі я ТБ не часто дивлюсь.

Ви ж знаєте, в Голохвастова цирульня була , за канавой. Отож і звикли всі що з-за канави і так видніше.

А тут зрадив сам собі - подивився і аж знудило у ночі ! І почалось : сни сняться , серце тьохкає і тріпочеться..

Відчуваю. що вже невиліковно хворий, навіть шкіра стала зеленкуватим відсвічувати !

Дайте мені народний засіб від цієї гидоти , щоби очистило, винесло і поновило !

Може мольфара пошукати ? Та де його... І не мені він більш потрібен, а отим... Тобто їм...

А зачепило - мене !

Уявляєте, дальтоніком ніколи не був. Завжди відрізняв біле від чорного , а все це - від зеленого.

Був хорошим громадянином. Ні. просто хорошою людиною.. От вже й заплутався. Хороша людина - може бути хорошим громадянином. А от хороший громадянин - це не завжди хороша людина. О ! Отак !

Так от уявіть, я , як хороша людина, їду на риболовлю. На якесь озеро. Рибалок на березі багато сидять. І от я , з гаденькою посмішко Верки Сердючки , нахиляюсь до сусіда і кажу : ну як риболовля, Володимире Олександровичу ?

І прокидаюсь.