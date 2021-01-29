Відновлення платоспроможності фізособи: які борги списати сумчанам не вдасться
Правові механізми урегулювання спору постійно удосконалюються. Торік набрав чинності комплексний документ, що окреслює процедурні питання банкрутства. Так, Кодекс України з питань банкрутства містить раціональні новели та відповіді на актуальні питання, зокрема документ описує принципово нову для нашої держави процедуру відновлення платоспроможності фізичних осіб.
- Банківські кредити, іпотека, платежі за комунальні послуги, податки – невичерпний список грошових зобов’язань, які можуть стати приводом для порушення процедури банкрутства. Проте, перш ніж подати заяву для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, особи мають пам’ятати, які борги не підлягають реструктуризації. А саме заборгованість:
- - щодо сплати аліментів;
- - щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи;
- - щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Разом з тим, податковий борг, що виник протягом трьох років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність громадянина, визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів фізичної особи.