Відновлення платоспроможності фізособи: які борги списати сумчанам не вдасться Правові механізми урегулювання спору постійно удосконалюються. Торік набрав чинності комплексний документ, що окреслює процедурні питання банкрутства. Так, Кодекс України з питань банкрутства містить раціональні новели та відповіді на актуальні питання, зокрема документ описує принципово нову для нашої держави процедуру відновлення платоспроможності фізичних осіб.

Банківські кредити, іпотека, платежі за комунальні послуги, податки – невичерпний список грошових зобов’язань, які можуть стати приводом для порушення процедури банкрутства. Проте, перш ніж подати заяву для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, особи мають пам’ятати, які борги не підлягають реструктуризації. А саме заборгованість:

- щодо сплати аліментів;

- щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи;

- щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та щодо сплати інших обов’язкових платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Разом з тим, податковий борг, що виник протягом трьох років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність громадянина, визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів фізичної особи.