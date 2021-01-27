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Олексій Захарченко
Олексій Захарченко
27.01.2021 18:42382

Доступ журналістів до судів: у Сумах ситуація ідеальна, в області все значно гірше

Карантинні обмеження і «локдауни», пов’язані з епідемією COVID-19, іноді створюють перешкоди для роботи журналістів. Зокрема, щодо їх доступу до судових засідань. В Україні така практика застосовується судами досить регулярно. Так, 9 грудня 2020 року судова охорона Печерського районного суду міста Києва не пропустила більшість журналістів на судове засідання в справі Віктора Януковича. 14 грудня на судове засідання Апеляційного господарського суду міста Києва не допустили журналіста Ukrpress.info та знімальну групи телеканалу ICTV. Трапляються такі випадки не лише в столиці – наприклад, 16 грудня суддя Кіровського районного суду міста Кропивницького відмовився проводити судове засідання через присутність на засіданні журналістів.

Якою ж є ситуація в Сумській області? Чи існує тут тенденція до закритості судової влади, Інститут масової інформації поцікавився у журналістів та представників прес-служб судів.

Як виявилося, у місті Суми існує цілком налагоджена і комфортна співпраця між судами і представниками засобів масової інформації. Карантин не став приводом для того, щоб обмежити доступ медіа до судів. Це підтверджують усі опитані представники сумських судових установ.

«Проблем із доступом журналістів у нас не було. Ми завжди домовлялися, і якщо журналісти, наприклад, просять у нас надати пресреліз чи відеозапис засідання, ми обов’язково надаємо. Хоча взагалі до нас не часто ходять представники ЗМІ, лише якщо якісь цікаві справи», – говорить речниця Сумського окружного адміністративного суду Анна Лемешенко.

«Такого, щоб журналісти намагалися потрапити на судове засідання і не змогли – не було. На початку ми робили онлайн-трансляції судових засідань. Але журналісти якщо хотіли, то завжди потрапляли на судові засідання. Жодних скарг щодо цього не було», – підтверджує слова колежанки прес-секретарка Зарічного районного суду м. Суми Наталія Сидоренко.

«Жодних проблем не виникало. Ми маємо відповідну інструкцію, щоб якомога більше перевести все у формат відеоконференцій, і багато судів перейшли на цю програму, але хто із журналістів хотів – завжди приходив. І ми завжди дозволяли. Вимірювали температуру, перевіряли наявність засобів захисту, і всі заходили», – пояснює прес-секретарка Господарського суду Сумської області Марина Фільченко.

«У нас було розпорядження голови суду про обмеження доступу у зв’язку з карантином, проте ми намагалися пускати всіх, якщо було не дуже багато журналістів. Єдине, що з дотриманням карантинних обмежень – маски, рукавички і відповідна відстань. В принципі, таких випадків, щоб не пускали, не було. Одного разу прийшло багато журналістів, і ми запустили в зал операторів з камерами, а журналісти, які з ними прийшли, чекали за межами залу. Але це був єдиний випадок, до того ж, це засідання було перенесене, і вже на наступне ми пускали усіх журналістів. Жодних скарг щодо цього не надходило», – говорить прес-секретарка Сумського апеляційного суду Катерина Співак.

Підтверджують слова представників судових пресслужб і журналісти.

«Ми регулярно висвітлюємо судові засідання, і у нас не було жодних проблем із доступом до інформації. Ми і напередодні судів телефонуємо, дізнаємося потрібну інформацію, і ходимо на судові засідання. Завжди знаходили спільну мову», – розповідає шеф-редакторка відділу новин UA:Суми Наталія Гордус.

«Проблем не виникало. Останній момент, який був у Господарському суді, – там ніби то сказали, що можливо нас не пустять, і якщо буде багато людей у залі, це буде вирішувати суддя. Я проінструктувала журналістів, що треба робити в такому випадку, на що спиратися. Але після засідання вони сказали, що жодних проблем не виникло. А у Зарічному, Ковпаківському, Адміністративному судах, куди ми періодично ходимо, – там взагалі ніколи не виникало жодних питань», – підтверджує головна редакторка телеканалу СТС Альона Щербакова.

Отже, ситуація у Сумах є цілком комфортною і для журналістів, і для судів. А якою вона є в інших містах області? Зокрема, проблемним для журналістів містом виглядає Тростянець, адже із трьох кримінальних проваджень, порушених Нацполіцією минулого року щодо перешкоджання діяльності журналістів, два були зафіксовані у Тростянецькій громаді.

ІМІ звернувся за коментарем до редактора тростянецької газети «Тиждень» Павла Зленка – і не помилився. Саме там і виникли проблеми із доступом представників медіа до суду.

«26 січня у Тростянецькому районному суді Сумської області мав відбуватися розгляд справи, відповідачем у якій є міський голова Юрій Бова, – розповідає Павло Зленко. – Поблизу суду активісти у зв’язку з цим проводили пікетування, яке розпочалося о 9:00, о 9:15 мало починатися судове засідання. Наше медіа проводило онлайн-трасляцію пікету, а коли ми намагалися потрапити на судове засідання – нас не пустили до залу, пославшись на карантинні обмеження, і запропонували користуватися онлайн-трансляцією. Але там не всіх чутно, і ми не бачимо сторони, реакцію адвоката, і навіть не можемо після закінчення взяти коментарі – адже учасники засідання можуть вийти з іншого входу суду, враховуючи, що під судом відбувається пікет».

Прес-секретарка Тростянецького районного суду Інна Самодай повідомила регіональному представнику ІМІ в Сумській області, що у зв’язку з карантинним режимом, встановленим в Україні, головою суду винесений наказ стосовно особливого режиму пропуску осіб на судові засідання. Допускаються лише учасники по справі, а особи, які не є учасниками, не мають права входу до приміщення. «У нас діє особливий судовий режим на всі судові засідання, без винятку», – заявила Інна Самодай.

На зауваження, що такі дії є незаконними і перешкоджають законній професійній діяльності журналістів, представниця суду пообіцяла розібратися у питанні.

Отже, як бачимо, ситуація із доступом представників медіа Сумщини до судових засідань не є однозначною. Якщо в обласному центрі ситуація є ідеальною, то в регіонах далеко не всі представники судів розуміють свої обов’язки і права журналістів, порушуючи таким чином законодавство України.

Нагадаємо, що недопуск журналістів на відкрите судове засідання, зокрема з посиланнями на карантинні обмеження, є неправомірним, якщо тільки журналіст не порушує вимог карантину, наприклад намагається перебувати в приміщенні суду без засобів індивідуального захисту або має явні ознаки гострого респіраторного захворювання.

Недопуск журналіста без належних правових підстав у залу судового засідання є перешкоджанням законній професійній діяльності журналіста, а отже кримінальним правопорушенням, передбаченим статтею 171 Кримінального кодексу України. А якщо такий недопуск вчиняє суддя, це додатково є підставою для дисциплінарної відповідальності судді за порушення гласності судового процесу відповідно до статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Олексій Захарченко, представник ІМІ в Сумській області

Матеріал підготовлено в межах проекту «Мережа медіаспостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House

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