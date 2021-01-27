Змінилась сума доходу, яка вважається суттєвою зміною в майновому стані суб’єкта декларування З 30 грудня 2020 року набули чинності зміни, внесені до статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), якими відновлено обов’язок окремих суб’єктів декларування подавати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

ак, відповідно до частини четвертої статті 52 Закону у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року зазначений суб’єкт зобов’язаний повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Повідомлення подається протягом 10 календарних днів з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку.

Положення частини четвертої статті 52 Закону застосовуються до суб’єктів декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків відповідно до статті 51-3 Закону.

З 01 січня 2021 року змінилась сума, яка вважається суттєвою зміною в майновому стані суб’єкта декларування. Оскільки у відповідності до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2021 року становить 2270 гривень, сума, яка вважається суттєвою зміною в майновому стані (2270*50ПМ) складає 113 500 грн.

Принагідно нагадуємо, що інформація про отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку членом сім’ї суб’єкта декларування не повідомляється.

За матеріалами: сектору з питань запобігання і виявлення корупції Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)