Майже 3,5 тисячі свідоцтв про народження у пологових будинках отримали батьки Сумщини Протягом 2020 року органи державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) видали 21 тисячу перших документів малюків, з них близько 7 тисяч – безпосередньо у пологових будинках.

Так, на Полтавщині з понад 8,5 тисяч виданих свідоцтв про народження, понад 1,2 тисячі – новоспечені батьки отримали під час виписки новонароджених. На Сумщині з 6 тисяч документів малюків, у пологовому будинку було видано близько 3,3 тисячі. А на Чернігівщині загальна кількість зареєстрованих у 2020 році малюків склала майже 6 тисяч, при цьому 2,1 тисячі сімей отримали свідоцтва про народження безпосередньо в закладах охорони здоров’я.

Нагадаємо, що видача свідоцтв про народження в закладах охорони здоров’я – зручний сервіс Міністерства юстиції, створений для комфорту новоспечених батьків. Сучасна послуга відчутно зменшує обсяг клопоту та часу, пов’язаний з народженням малечі.