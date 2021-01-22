СБУ попередила замовне вбивство співробітника спецслужби і затримала одного з організаторів (відео)

Служба безпеки України попередила замовне вбивство свого співробітника і затримала одного з його організаторів, який є чинним працівником Служби.

Про це на брифінгу розповіли начальник слідчого управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч і в.о. начальника відділу Офісу Генерального прокурора Андрій Лисокобилка.

Спецоперація із затримання була проведена 22 січня цього року.

«Вчора Служба безпеки затримала одного з організаторів під час передачі частини коштів. Це була оплата за послуги з підготовки злочину. Затримано співробітника Штабу антитерористичного центру при СБУ за готування до вбивства на замовлення іншого співробітника СБУ», – розповів представник Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

Він повідомив, що збір інформації відбувався тривалий час на етапі досудового розслідування. Слідчі СБУ встановили, що мала місце змова кількох осіб. Ними був розроблений план вчинення злочину. Організатор підшукав виконавця і запропонував за вбивство 50 тис. доларів.

Затримання було проведено рівно у той момент, коли було достатнього доказів планування злочину.

«Якщо є злочин – ми маємо на нього реагувати. І в даному випадку СБУ спрацювала на випередження. Тож є результат», – підкреслив Анатолій Буліч.

Він наголосив, що дане кримінальне провадження, незважаючи на різні інтерпретації у ЗМІ, не є якимись «розбірками» між співробітниками СБУ, як це намагаються подати окремі зацікавлені особи, а є безпосереднім попередженням вчинення особливо тяжкого злочину.

При цьому СБУ вважає, що згадування Президента України у контексті даного затримання є лише бажанням різних сил привернути додаткову увагу до теми та спотворити інформацію.

Окремо Анатолій Буліч додав, що також не відповідають дійсності будь-які чутки про те, що нібито хтось втік в наручниках з місця затримання.

Представник Офісу Генпрокурора повідомив, що затриманому наразі оголошено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 та ст. 348 Кримінального кодексу України.

За його словами, передбачене законом покарання за цими статтями – позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Також сьогодні Шевченківським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід підозрюваному – тримання під вартою без можливості внесення застави. Триває досудове розслідування.

На запитання ЗМІ щодо відношення до резонансної справи колишнього першого заступника Голови СБУ Дмитра Нескоромного, Анатолій Буліч зазначив, що процесуальні норми поки що не дозволяють оприлюднювати цю інформацію. Однак він запевнив, що найближчим часом представники Служби безпеки проведуть окремий брифінг, де нададуть нові матеріали відносно розслідування, зокрема і по цьому питанню також.

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-poperedyla-zamovne-vbyvstvo-spivrobitnyka-spetssluzhby-i-zatrymala-odnoho-z-orhanizatoriv