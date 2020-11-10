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Дима Николаенко
Дима Николаенко
Вчера 13:06205

СБУ запобігли вбивство працівника спецслужби

Служба безпеки України приділяє окрему увагу системній протидії порушенням закону та проявам корупції, в тому числі коли це стосується чинних чи колишніх співробітників СБУ - незалежно від їх звань, посад чи вислуги років. Безкарність буває лише тимчасовою.

У межах цієї роботи вчора проведено слідчо-оперативні заходи щодо припинення злочину, а саме – попереджено вбивство співробітника спецслужби. Наразі затримано одного діючого працівника СБУ.

Окремо звертаємось до представників ЗМІ з проханням керуватися офіційними джерелами інформації.

Офіційна інформація з цього приводу буде надана згодом, після завершення всіх слідчих та оперативних заходів. Та як тільки це дозволять норми законодавства, зокрема процесуального.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2922801454616507

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