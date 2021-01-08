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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
27.12.2020 17:341208

Звернення до депутатів Шосткинської міської ради

Звернення до депутатів Шосткинської міської ради

Шановні депутати Шосткинської міської ради 8-го скликання!

Під час передвиборчих перегонів у жовтні 2020 р. кандидати в депутати від політичної партії «Опозиційна платформа – За Життя», у своїх передвиборчих програмах наголошували про те, що будуть вирішувати питання щодо повернення повноважень до депутатів міської ради з питань розподілу бюджетних коштів, забравши ці повноваження у виконкому.

Нагадаю, що депутати міської ради минулих скликань «протянули» на одній із сесій таке рішення, яким передали вказані повноваження до виконкому.

Виконавчий комітет - це орган, який має виконувати, а не одноосібно затверджувати те, що пропонує мер.

Наслідком таких дій депутатів минулих скликань виявилося, що питання щодо розподілу бюджетних коштів вирішується не ними, а членами виконкому Шосткинської міської ради.

Наприклад, питання про виділення коштів на висвітлювання діяльності міської ради (більше одного мільйона гривень) та про капітальний ремонт турбоагрегата ВПТ-25-4 ст.№3 Шосткинської ТЕЦ (один мільйон сто тисяч гривень).

Ці гроші доцільніше було б спрямувати на потреби громади: дітям-інвалідам, онкохворим, людям похилого віку тощо.

Проте, замість цього великі суми грошей було витрачено на замовлення «відосиків» в Інформаційному агенстві в Шостці. І це при тому, що в нашому місті є комунальне телебачення.

Про виділення коштів на ремонт турбоагрегата під час пандемії – це взагалі нонсенс!

У зв’язку з цим, повернення повноважень депутатам Шосткинської міської ради з питання розподілу бюджетних коштів, на мою думку і на думку багатьох мешканців громади, є приіоритетним питанням, яке потребує негайного вирішення.

Звертаюсь до усіх депутатів Шосткинської міської ради, а також особисто до «старожилів» депутатського корпусу цієї ради: Ірини Нікітіної, політична сила, до складу якої входить вона, ініціювала дане питання; Світлани Суптельної, Миколи Ліфіренка, Олександра Івченка, - невідкладно вирішити зазначене мною питання та передати повноваження до депутатів міської ради щодо розподілу бюджетних коштів.

Громада за це вам буде вдячна, адже депутатів на те і обирали, щоб вони вирішували проблеми громадян.

Общество Сумщина Шостка міська рада
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