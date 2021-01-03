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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
25.12.2020 14:521559

"Самашедчій" конкурс

Як думаєте, у якому конкурсі може бути отака перша десятка : 1 Зеленський 2 Кучма 3 Комаровський 4 Онуфрій -МП/ 5 Кравчук 6 Усик 7 Ахметов 8 Коломойський 9 Кличко 10 Ніна Матвієнко.

Прочитавши цей перелік, захотілось 

сходити на вибори,

ще сходити на вибори,

занедужавши після цього

помолитись, 

знов сходити на вибори,

дати в морду,

вкрасти гроші, 

ще раз вкрасти гроші, 

знов дати в морду 

і , нарешті, заспівати !!!

Спорю, не вгадаєте !!!

Це конкурс " ЕЛІТА УКРАЇНИ". Точніше - рейтинг. І то 2020 року !

Оскільки рейтинг визначається опитуванням , шановні, то це нас опитали - і це ми отак проголосували ! А оскільки в нас з процесом голосування взагалі щось не складається . то ось... маємо .. еліту.

Далі - більше. Поважні експерти розглянули 5360 (!) кандидатів з усіх регіонів України  і обрали 100 ( сто) людей !

У першому турі , тобто коли визначали 5360 кандидатів, від Сумської області названі чотири :

 Сніцар Андрій / лікар/;

Лисенко / той, шо Олександр/;

Голубничий ;

Шапаренко. 

Хто так проголосував - отозвіться ! В мене ж таке враження , шо цей список сфомований відділом культури Сумської ОДА в період головування Романа Грищенка , саме в той момент, коли Лисенко взяв  замом харків,янина.

З таким самим успіхом можна було б надати від Сумської області, наприклад, такий перелік :

Макаренко / вихователь, імені педінститута, хто не зрозумів/;

Токарь / не станочник/;

Харитоненко;

Щербань.

Що казати, коли ви побачите хто увійшов в "елітну сотню" - вжахнетесь ! Там таке зелене і біло- блакитне , ну як у житті зараз !

P.S . Наступного разу - буде подробніше саме про те , хто ж може претендувати на роль еліти.

Общество Аристократія. Еліта Кращі серед рівних Швидкоеліта

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Свирид Голохвастов
Еліта і «сцальні» проблеми українського народу.

А ВИ ВІДРІЗНЯЄТЕ ЕСТРАГОН* ВІД ЕСТРОГЕНУ** ?
ВІДРІЗНЯЄТЕ ?

ТОДІ ВИ НЕ ЕЛІТА.... 1

Свирид Голохвастов 03.01.2021 12:55
Свирид Голохвастов
У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление...

Шукайте цензора в собі.

Він там живе, дрімучий, без гоління,

Він там сидить,як чортик у трубі,

І... 2

Свирид Голохвастов 03.12.2012 12:03
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