"Самашедчій" конкурс

Прочитавши цей перелік, захотілось
сходити на вибори,
ще сходити на вибори,
занедужавши після цього
помолитись,
знов сходити на вибори,
дати в морду,
вкрасти гроші,
ще раз вкрасти гроші,
знов дати в морду
і , нарешті, заспівати !!!
Спорю, не вгадаєте !!!
Це конкурс " ЕЛІТА УКРАЇНИ". Точніше - рейтинг. І то 2020 року !
Оскільки рейтинг визначається опитуванням , шановні, то це нас опитали - і це ми отак проголосували ! А оскільки в нас з процесом голосування взагалі щось не складається . то ось... маємо .. еліту.
Далі - більше. Поважні експерти розглянули 5360 (!) кандидатів з усіх регіонів України і обрали 100 ( сто) людей !
У першому турі , тобто коли визначали 5360 кандидатів, від Сумської області названі чотири :
Сніцар Андрій / лікар/;
Лисенко / той, шо Олександр/;
Голубничий ;
Шапаренко.
Хто так проголосував - отозвіться ! В мене ж таке враження , шо цей список сфомований відділом культури Сумської ОДА в період головування Романа Грищенка , саме в той момент, коли Лисенко взяв замом харків,янина.
З таким самим успіхом можна було б надати від Сумської області, наприклад, такий перелік :
Макаренко / вихователь, імені педінститута, хто не зрозумів/;
Токарь / не станочник/;
Харитоненко;
Щербань.
Що казати, коли ви побачите хто увійшов в "елітну сотню" - вжахнетесь ! Там таке зелене і біло- блакитне , ну як у житті зараз !
P.S . Наступного разу - буде подробніше саме про те , хто ж може претендувати на роль еліти.
А ВИ ВІДРІЗНЯЄТЕ ЕСТРАГОН* ВІД ЕСТРОГЕНУ** ?
ВІДРІЗНЯЄТЕ ?
ТОДІ ВИ НЕ ЕЛІТА.... 1
Шукайте цензора в собі.
Він там живе, дрімучий, без гоління,
Він там сидить,як чортик у трубі,
І... 2