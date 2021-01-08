Свідоцтва про народження у пологовому будинку: зручно, швидко та сучасно Відповідаючи вимогам сучасності, надаючи якісні та затребувані у суспільстві послуги, Міністерство юстиції використовує сервіси. Вони змінюють уявлення громадян про реєстраційні дії, які скорочують час на отримання найнеобхідніших документів.

Одним з таких комфортних сервісів є видача свідоцтв про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Відтак, фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) видали з початку 2020 року близько 6,5 тисяч перших документів малюкам під час виписки із закладу охорони здоров’я. Зокрема на Полтавщині 1,2 тисячі родин отримали свідоцтва про народження у пологовому будинку, на Сумщині – близько 3,1 тисячі та більше 2 тисяч – на Чернігівщині.

Дізнатися в яких саме пологових будинках зазначених регіонів видають фахівці юстиції свідоцтва про народження, можна за посиланням – https://www.sumyjust.gov.ua/vydacha-svidocztv-pro-narodzhennya-u-zakladah-ohorony-zdorov-ya/