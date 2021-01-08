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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
24.12.2020 15:211403

Свідоцтва про народження у пологовому будинку: зручно, швидко та сучасно

Відповідаючи вимогам сучасності, надаючи якісні та затребувані у суспільстві послуги, Міністерство юстиції використовує сервіси. Вони змінюють уявлення громадян про реєстраційні дії, які скорочують час на отримання найнеобхідніших документів.

Одним з таких комфортних сервісів є видача свідоцтв про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Відтак, фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) видали з початку 2020 року близько 6,5 тисяч перших документів малюкам під час виписки із закладу охорони здоров’я. Зокрема на Полтавщині 1,2 тисячі родин отримали свідоцтва про народження у пологовому будинку, на Сумщині – близько 3,1 тисячі та більше 2 тисяч – на Чернігівщині.

Дізнатися в яких саме пологових будинках зазначених регіонів видають фахівці юстиції свідоцтва про народження, можна за посиланням – https://www.sumyjust.gov.ua/vydacha-svidocztv-pro-narodzhennya-u-zakladah-ohorony-zdorov-ya/

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Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

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