В дитячій обласній лікарні тепло та комфортно В дитячій обласній лікарні тепло та комфортно

Перебуваючи в Сумах у власних, справах вирішив завітати до КНП Сумської обласної ради « Обласна дитяча клінічна лікарня» (надалі по тексту - обласна дитяча лікарня), адже раніше знайомі розповідали мені про деякі корисні напрацювання в цій лікарні.

Домовившись телефоном про зустріч, я завітав до цієї лікарні.

На першому поверсі в поліклініці мене зустрів Ігор ЗМИСЛЯ, директор обласної дитячої лікарні, який спочатку завів мене в кілька медичних кабінетів, розташованих на першому поверсі. Потім він запропонував мені піднятися до нього в кабінет, який розташований на третьому поверсі в поліклініці.

Скажу відверто, що в поліклініці тепло та комфортно: що на першому, що на третьому поверсі.

Окрім цього, в кабінетах та санвузлі наявна гаряча вода, якої не було протягом останніх 15 років. Про це мені повідомила Марія ОНОШКО, заступник директора обласної дитячої лікарні, яка працює в цій лікарні з 2001 року.

Особисто пересвідчився, що гаряча вода майже відразу тече з крану, коли його відкриваєш.

Спробував дізнатися про такі незвичні явища, які побачив та відчув на собі, перебуваючи в обласній дитячій лікарні.

Ігор ЗМИСЛЯ мені повідомив, що приміщення котельної, яке розташоване поруч з будівлею обласної дитячої лікарні, перебуває в оренді у інвестора. Для роботи котлів застосовується альтернативне паливо – щепа, після згоряння якої з труби «валить» пар, а не їдкий дим.

Також він повідомив, що в залежності від погодних умов регулюється подача теплоносія до приміщень обласної дитячої лікарні шляхом зменшення або збільшення його подачі, що є невід’ємною умовою економії коштів з державного бюджету на оплату опалення в цій лікарні.

Перед оглядом дітей лікарі мають змогу помити руки теплою водою, внаслідок чого вже теплі руки лікаря під час прийому можуть торкатися навіть немовлят, які дуже чутливі до температури.

Крім того, у час пандемії коронавірусу МОЗ рекомендує регулярно мити руки саме теплою водою, а це свідчить про те, що в обласній дитячій лікарні сумлінно виконують рекомендації керівних органів.

Очолює комунальний заклад молода команда справжніх фахівців, яких впевнено до перемоги веде Ігор ЗМИСЛЯ.

Сподіваюся, що позитивний досвід обласної дитячої лікарні бажано б застосувати по всіх закладах охорони здоров’я в Сумській області.

Фото з Інтернету