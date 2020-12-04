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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
20.12.2020 15:301539

"Спящие совести".

З самого початку мені було нецікаво, що роблять" каші","оксі" і прочіє у п,ятницю ввечері... Натомість , шо у цей час роблять Чумаченко та Чирва - цікаво ! Та вони не скажуть !

мской роддом Пресвятой Девы Марии стал лучшим медицинским предприятием Украины

КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» получил звание «Лучшее предприятие Украины - 2020» в номинации «Медицина» за неизменную ориентированность на интересы пациентов и безупречное качество диагностических и лечебных услуг.

Благодаря профессионализму, усилиям, настойчивости и таланту, медицинское учреждение не только вошло в когорту лучших, но и было отмечено Генеральной дирекцией Всеукраинского научно-исследовательского центра эффективного управления и Научно-экспертным советом Международной программы «Лидеры XXI века» и удостоено Национального диплома лауреата.

Директора КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» наградили орденом «Лидер Украины» за профессиональные достижения и весомый вклад в развитие Украины.

Шо до цього можна додати ? В кого є докази ?! Додайте, не соромтесь !

А сьогодні колектив роддому можна вітати !!!

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Общество Є всі докази Лисенко Преступная халатность Роддом Сумська медицина Чирва Чумаченко

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