Спорт

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 19:46195

Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області

Спали у конюшнях поруч із кіньми, заспокоюючи їх під час вибухів і перестрілок, і мріяли про участь у міжнародних змаганнях.

Як пережили воєнні дії на Сумщині у кінно-спортивній школі, тренер і вихованці розповіли журналістам Суспільного.

24-те лютого у цьому кінному клубі зустріли з запасом корму для 50 коней не більше, ніж на тиждень. Зіштовхнулися з труднощами поставки їжі та підстилки, а також зі страхом підопічних тварин. Тетяна – мама тренерки клубу – розповідає: коні – дуже лякливі та емоційні тварини, а ще мають гарний нюх і починають боятися, коли чують запах пожеж.

Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
Суспільне Суми

"24 числа, коли все почалося, ми одразу прийняли рішення і переїхали в конюшню. Ми весь цей час жили з кіньми та вирішили розділити їх долю. Тут було жахіття, коли бахкало і гриміло, вони дуже лякалися, була паніка. У нас теж. Ми вирішили, що якщо буде велика загроза їхньому життю, ми їх просто будемо випускати на волю, бо по Україні багато коней загинуло", – розповідає мама тренерки кінної школи Тетяна Боровик.

Проблему з харчуванням кінно-спортивним школам Сумщини допомогла вирішити Федерація кінного спорту України, зв’язавшись своєю чергою з міжнародною організацією. Лишилася проблема емоційного стану тваринКожен кінь  і партнер, і друг, говорить Олександр Іванов, і потребував піклування та уваги. Разом з конем, на ім'я Стіл Хартс вони ставали чемпіонами етапів кубку України та комерційних змагань в категорії "коні до 5 років". Зараз готуються до Чемпіонату Світу серед молодих коней, що відбудеться в Бельгії.

Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
Суспільне Суми

"Я працюю з твариною, в якій майже пів тонни ваги. Це доволі складний вид спорту, бо ні мотоцикл, ні машина: якщо щось зламалося, – воно не міняється. Ми тут жили два місяці, прибирали, доглядали, за можливості робили вправи, коли були звуки вибухів, коні лякались", – розповів тренер кінної школи Олександр Іванов.

Тим часом уперше з початку повномасштабного вторгнення російських військових на Сумщину відправилася на міжнародне змагання членкиня і тренерка клубу Діана Боровик. Увесь час, поки в регіоні тривали бойові дії, майстер спорту з виїздки мріяла про міжнародний п’ятизірковий турнір в місті Аахен у Бельгії. І ось нещодавно отримала туди запрошення разом із кобилою Бебі Роял.

Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
Фото Діани Боровик

До речі Діана – одна з чотирьох українських вершників, які отримали грант на підготовку та участь у Чемпіонаті Європи-2022 та інших міжнародних змаганнях. У Сумах за Діану тим часом вболівають її колеги та вихованці. 11-річна Катя тренується разом з 9-річною кобилою, на ім'я Фауна. "Три роки тому я вперше спробувала їздити верхи, мені це дуже сподобалося, і я почала займатися кінним спортом. Ми разом з нею в Жашкові взяли участь у змаганнях та посіли третє місце", – ділиться вихованка школи Катерина Созінова.

Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
Суспільне Суми

9-річна Кіра відточує майстерність разом із Деллі. "Один рік я займаюся, все подобається. Треную свою фізичну форму і спілкуюся з тваринами", – розповіла вихована школи Кіра Колодяжна.

Поки в Україні немає жодних змагань з кінного спорту, тому діти мріють потрапити на чемпіонат, що відбудеться в Польщі.

Спорт
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Спали у конюшнях, щоб заспокоювати коней під час вибухів. Як Сумська кінна школа пережила воєнні дії в області
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