Тренер "Альянсу" Анатолій Безсмертний про Туреччину, Суми та війну

— Анатолію Петровичу, Альянс — одна з небагатьох команд, яку війна застала на зборах в Туреччині. Розкажіть, де зараз ви та команда?
— Зараз я перебуваю в Києві. В Україну приїхали з тренерського штабу лише я та лікар. Наші футболісти зараз працевлаштовуються. Агенти шукають їм команди у Польщі, Франції, Італії, Казахстані. Хтось залишився в Туреччині.
— Що каже керівництво Альянсу?
— Ми на зв’язку, а що керівництво може зараз сказати? Ніхто не знає, що буде далі.
— Як Ви дізналися про початок війни?
— Війна застала нас у Туреччині. Це був шок для всіх. Спочатку думали, що все швидко закінчиться й ми виженемо цю сволоту з нашої країни, але на це потрібен час. Звичайно, це стрес для всіх і ми переживаємо за країну.
— Чекали на повномасштабне вторгнення Росії?
— Ніхто не очікував. РФ кричала, що вони нам «брати», а виявилися г*нд*нами. Страшно, що зараз відбувається.
— Як ви думаєте, коли закінчиться війна?
— Хотілося б, щоб швидше закінчилася. Чекаємо на це.
— Яка ситуація зараз у Києві?
— У Києві тривожно, але, дякувати Богу, системи ППО працюють чудово. Хлопці з ЗСУ, Тероборони та Нацгвардії молодці! Так тримати!
— Чи часто звучать сирени?
— Так, доводиться спускатись до підвалу.
— Яке у вас психологічне самопочуття?
— Нормальне, але, звісно, є переживання за сім’ю та країну. Від цього нікуди не дінешся. Однак ми намагаємось триматися. Ми та сусіди допомагаємо один одному чим можемо.
— Не думали переїхати до безпечнішого регіону?
— Ми з сім’єю корінні кияни й вирішили, що будемо вдома. Можливо, якщо буде вже дуже важко, то поїдемо до друзів до Львова чи Івано-Франківська, вони нас запрошували. Але сьогодні ми тут.
— Чи готові взяти в руки зброю?
— Поки що люди мого віку особливо не задіяні. У мене немає військової освіти, але якщо буде потрібно, то візьмемося за зброю й захищатимемо Батьківщину.
— Яка зараз ситуація в Сумській області?
— У Сумах тяжка обстановка, місто бомбардують, людям складно.
— Як ви вважаєте, за цих умов реально завершити чемпіонат України?
— Думаю, зараз це є нереальним. Поки що пауза, а там, дай Боже, переможемо й далі розберемося. Думаю, керівники футболу знайдуть правильне рішення.