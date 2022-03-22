Тренер "Альянсу" Анатолій Безсмертний про Туреччину, Суми та війну Анатолій Безсмертний у розмові з редактором Fanday.net Андрієм Піскуном розповів де зараз перебувають футболісти Альянсу та про своє відношення до війни.

— Анатолію Петровичу, Альянс — одна з небагатьох команд, яку війна застала на зборах в Туреччині. Розкажіть, де зараз ви та команда?

— Зараз я перебуваю в Києві. В Україну приїхали з тренерського штабу лише я та лікар. Наші футболісти зараз працевлаштовуються. Агенти шукають їм команди у Польщі, Франції, Італії, Казахстані. Хтось залишився в Туреччині.

— Що каже керівництво Альянсу?

— Ми на зв’язку, а що керівництво може зараз сказати? Ніхто не знає, що буде далі.

— Як Ви дізналися про початок війни?

— Війна застала нас у Туреччині. Це був шок для всіх. Спочатку думали, що все швидко закінчиться й ми виженемо цю сволоту з нашої країни, але на це потрібен час. Звичайно, це стрес для всіх і ми переживаємо за країну.

— Чекали на повномасштабне вторгнення Росії?

— Ніхто не очікував. РФ кричала, що вони нам «брати», а виявилися г*нд*нами. Страшно, що зараз відбувається.

— Як ви думаєте, коли закінчиться війна?

— Хотілося б, щоб швидше закінчилася. Чекаємо на це.

— Яка ситуація зараз у Києві?

— У Києві тривожно, але, дякувати Богу, системи ППО працюють чудово. Хлопці з ЗСУ, Тероборони та Нацгвардії молодці! Так тримати!

— Чи часто звучать сирени?

— Так, доводиться спускатись до підвалу.

— Яке у вас психологічне самопочуття?

— Нормальне, але, звісно, є переживання за сім’ю та країну. Від цього нікуди не дінешся. Однак ми намагаємось триматися. Ми та сусіди допомагаємо один одному чим можемо.

— Не думали переїхати до безпечнішого регіону?

— Ми з сім’єю корінні кияни й вирішили, що будемо вдома. Можливо, якщо буде вже дуже важко, то поїдемо до друзів до Львова чи Івано-Франківська, вони нас запрошували. Але сьогодні ми тут.

— Чи готові взяти в руки зброю?

— Поки що люди мого віку особливо не задіяні. У мене немає військової освіти, але якщо буде потрібно, то візьмемося за зброю й захищатимемо Батьківщину.

— Яка зараз ситуація в Сумській області?

— У Сумах тяжка обстановка, місто бомбардують, людям складно.

— Як ви вважаєте, за цих умов реально завершити чемпіонат України?

— Думаю, зараз це є нереальним. Поки що пауза, а там, дай Боже, переможемо й далі розберемося. Думаю, керівники футболу знайдуть правильне рішення.