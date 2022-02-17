"Народ не збирається здаватися". Зінченко розповів про свою "місію" через вторгнення РФ в Україну Олександр Зінченко став одним із перших українських футболістів, які проявили активну позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого.

Футболіст "Ман Сіті" висловлював підтримку Україні, а також засудив російських гравців через їхню бездіяльність. В останньому матчі "Манчестер Сіті" Зінченко вийшов на поле з капітанською пов'язкою. І перед цим отримав чимало підтримки від клубу та партнерів по команді.

Олександр Зінченко дав розгорнуте інтерв'ю BBC, у якому розповів про власні емоції, а також стан в Україні, пов'язаний із повномасштабним вторгненням з боку Росії. І якою бачить свою "місію" через це.

Про те, як дізнався про повномасштабне вторгнення Росії в Україну

- О півночі за часом у Великій Британії моя дружина прокинулася. Вона плакала. Я був шокований. Вона мені показала відео, фото того, що насправді відбувається в Україні. Можливо, близьким до цього є відчуття, коли хтось з твого оточення помирає. Це відчуття робить тобі боляче усередині. Але це [війна] - ще значно гірше". "Я все ще продовжую плакати, навіть припинив рахувати, як часто. Але я можу сісти у машину, повертаючись з тренування чи з іншого місця, та продовжити плакати. Це засіло мені у голову. Уявіть місце, де ти народився або зростав. І тепер там порожнеча". "Якщо чесно, якби не моя дочка та сім'я, я б був уже в Україні. Знаю свій народ, їхню ментальність, і вони всі думають однаково. Дуже пишаюся бути українцем, і бути ним упродовж усього свого життя. І коли ти дивишся над тим, як люди б'ються за своє життя - я знаю їх, їхню ментальність, вони нададуть перевагу смерті і помруть. Але вони не здадуться".

Про підтримку від Великої Британії

- Я дуже вдячний, так вдячний усім людям за підтримку, яку отримав тут, у Великій Британії. Навіть не міг уявити, що буде саме так. Отримую багато повідомлень від людей з України, і усі вони прохають мене дати відео з підтримкою від британців. Люди дивляться телебачення, все ще дивляться футбол, і вони можуть бачити усе це. Гадаю, м це допомагає".

Про реакцію росіян та місцевих футболістів на вторгнення в Україну

- Я розмовляв з багатьма людьми, хто на їхньому [російському] боці. І вони кажуть, що те, як це показує російське телебачення - гидко. Моя місія - показати усьому світу, що насправді відбувається. Є кілька міст на півдні України, де Росія влаштовує фейкові протести за допомогою цивільних російських людей, наче вони хочуть бути з Росією. Я ж можу показати мільйон фото, мільйон відео того, що вони насправді роблять. Можу показати кожне місто моєї країни, яке вони зруйнували. Людям там дуже непросто, вони виживають, сплять на підлозі, у бункері, не можуть жити звичайним життям". "Я був здивований, що ніхто з них [нічого не сказав]. Більшість з них грають у національній команді, вони мають чимало підписників у соцмережах. І вони можуть зробити хоча б щось, щоб зупинити цю війну. Щоб люди їх почули. Я знаю, що вони налякані. Але налякані чим? З ними нічого не зроблять. Вони могли хоча б показати свою позицію, але вони просто ігнорують це. Не розумію, чому".

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