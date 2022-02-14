Нужен ли Сумам урбан-парк? Две недели назад департамент капитального строительства Сумской облгосадминистрации объявил тендер на строительство урбан-парк в Сумах.

Располагаться он будет рядом с полуразрушенной летней эстрадой в городском парке им. Кожедуба. Согласно техническому заданию, в парке появятся площадки для стрит-футбола, баскетбола, стритбола, паркура, йоги, бетонный скейт-парк, памп-трек, трибуны, воркаут-зона, канатный комплекс, туалет, велопарковка и другие спортивные элементы. Кстати, воркаут-комплекс там уже есть, так что, вероятно, его снесут. Кроме того, там есть бейсбольное поле, которого, вероятно, после постройки урбан-парка не будет.

На урбан-парк планируют потратить почти 80 млн грн. Часть денег из государственного бюджета – 70 млн грн, часть из городского – 8 млн грн. Вроде бы для городского бюджета, который сильно ослаблен необходимостью платить разницу в тарифах тепловикам, немного. Хотя, памятуя о строительстве до сих пор не заработавшего детского сада в 12-м микрорайоне, в это верится с трудом. Там сначала финансирование было фифти-фифти – по 29 млн грн с брата, но затем городской добавил еще 29, потом еще 11, не считая внутренней начинки.

Строится он будет в рамках программы президента Украины, который в прошлом году открывал урбан-парк в Киеве и пообещал еще несколько уже в 2022 года, а вообще в каждом областном центре. К тому же глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий с нардепами целое лето пиарились на реконструкции всего городского парка. Якобы уже разрабатывается концепция его развития. Правда, ее пока никто из простых смертных не видел, а урбан-парк уже на подходе. Не хотелось бы, чтобы на выходе мы получили классную современную площадку для отдыха, а дойти-доехать до нее было бы невозможно из-за не самых ровных дорог. К тому же рядом летняя эстрада, на ремонт которой город не может найти 5 млн грн (в ценах 2016 года) уже 6 лет. Разговоры периодически возникают, но потом затихают.

Что интересно, чтобы обойти тендерные процедуры на разработку проекта урбан-парка заказчик (в лице департамента капитального строительства Сумской ОГА) пошел на хитрость, «разбив» проект как бы на 2 части. Стоимость разработки каждой части в отдельности был ниже тендерного порога, и, следовательно, тендер на проектные работы не проводился.

Чтобы максимально упростить процедуру получения исходных данных проект назвали «Реконструкция элементов благоустройства...» и «Реконструкция элементов детских и спортивных площадок». Но на этой территории нету вообще никаких элементов благоустройства, там просто растет трава.

Зато проект предусматривает строительство капитального здания с душевыми и санузлом и раздевалками. То есть по сути это не «Реконструкция элементов благоустройства» а «Новое строительство урбан-парка».

К санузлам, душевым нужна вода, канализация, электричество. Но проект не предусматривает прокладку этих инженерных сетей к территории урбан-парка. И, естественно, деньги из госбюджета на прокладку этих сетей не предусмотрено. Поэтому прокладку водопровода, канализации и силового кабеля, вероятно, «решили» повесить на местный бюджет. Тем временем тенедера на прокладку коммуникаций от мэрии пока нет.

Почему выбрали именно это место, кто его выбирал, неизвестно. Выбор места расположения урбан-парка вызывает уйму вопросов. Кто, когда и руководствуясь какими критериями выбрал именно это место, неизвестно!

Спешка с выбором места свидетельствует о том, что его выбрали в ручном режиме, не заморачиваясь над вопросом, как это место впишется в общую композицию парка.

Уже после того, как место расположения урбан-парка было выбрано, появилась инициатива нардепа Ананченко о разработке концепции парка Кожедуба. Вероятно, он даже не подозревает о том, что конкурс на лучшую концепцию Сумской горсовет провел еще в 2017 году и определил победителя. Но вместо того чтобы взять уже существующую концепцию за основу и разработать на ее основании рабочий проект, Ананченко начал пиариться на разработке новой концепции. Почему не подсказали старшие товарищи из мэрии (ведь он даже был одно время помощником мэра Александра Лысенко), непонятно.

Кстати, в 2021 году в парке поставили несколько десятков новых фонарных столбов. Впишутся ли они в новую концепцию, остается загадкой.

Данкор онлайн поинтересовался у людей, причастных к спорту, к собственно обустройству урбан-парка, чиновников, бывших и нынешних, что они думают об этом? Нужен ли урбан-парк Сумам прямо сейчас? Как они относятся к его постройке до разработки концепции реконструкции всего городского парка? Ждать ли обещанную ледовую арену и крытые теннисные корты?

Сумской архитектор, пожелавший остаться инкогнито

- Нужен ли урбан-парк Сумам прямо сейчас?

- Не уверен, что это прямо такая крайняя необходимость, - в городе хватает более глобальных проблем. Прежде чем выступать с инициативой устройства урбан-парка нужно было провести хоть какой-то опрос общественного мнения сумчан, а то это выглядит как пиар-компания под надвигающиеся выборы.

На словах декларируются правильные вещи и лозунги, а решения по-прежнему принимаются под ковром.

Как вы относитесь к его постройке до разработки концепции реконструкции всего городского парка?

- Во-первых, сомневаюсь, что урбан-парк нужно строить именно на территории парка Кожедуба, который имеет ряд рассредоточенных спортивных площадок по всей своей территории, и создавать еще одно концентрированное ядро, где все занимаются всем в непосредственной близости друг от друга, считаю ошибочным решением.

Гораздо лучше было бы разместить урбан-парк в густонаселенном микрорайоне на неосвоенной территории или пустыре, в идеале несколько маленьких урбан-парков в каждом микрорайоне, что бы молодежь могла активно отдыхать непосредственно по месту жительства.

Во-вторых, выбор места расположения парка до разработки концепции всего парка, я считаю, огромной ошибкой. Напрашивается аналогия... Это все равно что сначала пришивают пуговицу к отрезу ткани, а потом заказывают портному придумать и пошить костюм из этой ткани, и не факт, что в результате эта «пуговица» не окажется на спине или штанине.

Нужно было взять за основу концепцию, которая победила в конкурсе, проведенном Сумским горсоветом в 2017 году, и доработав ее, провести общественное обсуждение, а уже потом проектировать урбан-парк в том месте, которое предусмотрено этой концепцией.

Урбан-парк как часть единого комплекса всего парка должен вписываться в его структуру, и подведенные к нему инженерные коммуникации должны быть проложены с учетом перспективного подключения к ним сооружений, которые будут строиться в парке в перспективе. Электрокабеля, канализация, водопровод нужно проложить один раз и такого сечения и диаметра, чтобы потом можно было подключать к ним новые объекты без перекладки этих инженерных сетей.

Управленческие решения всегда нужно принимать по принципу «от общего к частному». Сначала принимается решение по общей концепции парка и трассировке всех инженерных сетей, аллей дорожек и размещение функциональных зон, а потом принимается решение о наполнении каждой функциональной зоны отдельными объектами.

И снова-таки, без консультаций с общественностью, с теми, кто непосредственно занимается урбан-спортом, невозможно запроектировать качественное общественное пространство. Задание на проектирование урбан-парка нужно было обсудить и согласовать с представителями всех урбан-субкультур! А это не было сделано. Такое впечатление, что в Офисе президента знают лучше, какими видами спорта в Сумах занимается молодежь, и какие именно спортивных площадок им не хватает.

- Ждать ли обещанную ледовую арену и крытые теннисные корты?

- О крытых теннисных кортах можно забыть, никто из Офиса президента не озвучивал идею строить крытые теннисные корты по всей стране.

Городской совет тоже не выступает инициатором строительства этих сооружений. Поэтому теннисные корты в парке появятся нескоро.

По ледовой арене Федерация хоккея разработала типовой проект, по которому в некоторых городах страны планируют построить ледовые арены. В парке Кожедуба под строительство арены место определено, хотя, на мой взгляд, не очень удачно. Ледовую арену стоило бы разместить возле «Эпицентра», там, где она и планировалась, согласно генерального плана (Там теперь планируют строить стадион для хоккея на траве плюс крытый спорткомплекс – Ред.). В парке Кожедуба для арены мало места, критически не хватает места для парковок, и нормального подъезда автомобилей, дорогу-подьем на ул. Г.Кондратьева к областной прокуратуре нужно будет расширять, чтобы устроить там нормальное двухстороннее движение и нормальные тротуары.

Но перед расширением дороги там нужно проложить инженерные коммуникации для подключение урбан-парка и ледовой арены к инженерным сетям, пролегающим по ул. Г.Кондратьева. И это все за средства из местного бюджета, потому что госбюджет предусматривает только строительство урбан-парка и арены, но не прокладку инженерных сетей к ним.

Земельный участок, сформированный под арену, маленький, здание с парковками туда не помещается, необходимо отводить еще землю. Если будет понимание что арену успеют построить до выборов, то ее начнут строить, если увидят, что не успевают, то строительство начинать не будут. Потому что не на чем будет пиариться. К сожалению, все чиновники и нардепы, которые инициировали строительство урбан-парка, арены и концепции парка Кожедуба имеют в своей голове горизонт планирования, ограничивающийся следующими выборами, никто долгосрочным планированием не занимается и это наша беда.

Кирилл Бурлака, организатор фестиваля Sumy Extreme Style:

- Урбан-парк потрібен. До розробки концепції та самого його наповнення мене не долучали. Зараз маємо тільки непогані візуалізації, жодного креслення з розмірами та обґрунтування необхідності кожної зони я не бачив. Буду робити запити на інформацію. Відкрите питання до скейт-парку, що вже є: його реставрують чи демонтують. Відносно арени та всього іншого, то не до мене.

Игорь Ганненко, экс-директор Центра досуга молодежи:

- На самом деле всегда можно найти причину, почему не делать. Я и как сумчанин, и как молодежный работник, поддерживаю строительство урбан-парка, ведь запрос на такую инфраструктуру действительно есть, и не только у молодых людей. Уверен, что старшее поколение тоже поддержит эту идею. Другой вопрос - логистический, действительно, городской парк давно требует полного переосмысления и не локально, а глобально. Ведь локальных проектов достаточно - скейт-парк, «Зелёный театр», сейчас каток, но, когда люди боятся пойти в парк после наступления темноты из-за отсутствия освещения - это действительно проблема. Или, когда мамы с колясками не могут проехать по разбитому тротуару. Поэтому, сначала нужно сделать общую концепцию и только потом начинать делать, а не наоборот.

А по поводу крытых теннисных кортов и ледовой арены, думаю, Вы и сами прекрасно в курсе. Все вполне реально - было бы желание и политическая воля. Даже если забыть про городской бюджет, сейчас полно инвесторов и грантовых инфраструктурных программ, которые могут помочь реализовать данные проекты.

Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА:

- Так, урбан парк потрібен Сумам не просто прямо зараз, а він вже потрібен досить давно. Адже в Сумах є активний прошарок молоді, яка займається екстремальними видами спорту, катаються на скейтах, роликах, займаються паркуром, баскетболом, стрітболом. І, на жаль, в обласному центрі до цього часу не було повноцінного багатофункціонального майданчика, де можна було би безкоштовно, у комфортних умовах активно відпочивати, з кафе, санвузлами, усією необхідною інфраструктурою. Для нас було принципово те, щоб цей проект включав у себе болдерінг для занять скелелазінням. Це якраз лягає в нашу концепцію розвитку скелелазіння в області – виду спорту, який нещодавно став олімпійським. Ми хочемо, щоб і досвідчені спортсмени й початківці безкоштовно мали можливість займатися скелелазінням.

Урбан-парк – це два гектари простору для активного відпочинку, для занять спортом, в тому числі й екстремальним. Це досить дорогий проект, і його не можливо було би реалізувати, якби не Програма Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Адже 90% фінансування – кошти державного бюджету.

Насправді мало хто про це знає, але розробка концепції розвитку Парку культури та відпочинку ім. І. М. Кожедуба вже на завершальному етапі. Оскільки до узгодження цієї концепції залучені фахівці Сумської облдержадміністрації, Сумської міської ради, ініціатори проекту – народні депутати України Тетяна Скрипка та Михайло Ананченко, а також меценати, які фінансують розробку цієї концепції. Ми спільно узгоджуємо деталі та нюанси цієї концепції, й урбан-парк, який буде збудований у цьому році, вже є частиною загальної концепції розвитку Парку ім. Кожедуба і якраз входить до зони активного відпочинку у новій концепції парку.

Якщо говорити про розробку концепції самого Парку культури та відпочинку ім. І. М. Кожедуба, то можу сказати, що наразі триває процес оформлення 3D-моделей тих ідей, які були запропоновані та спільно опрацьовані з проєктантами. Наша делегація виїжджала в Харків, де ми ознайомились з новими сучасними об’єктами: це і парк ім. Горького і Сквер ім. Шевченка і новий зоопарк. І концепцію розвитку нашого парку нам розробляють люди, які робили ці знакові об’єкти в Харкові. Я сподіваюся, що десь до кінця березня ми вже зможемо презентувати публічно на загал концепцію розвитку Парку культури та відпочинку ім. І. М. Кожедуба.

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році. Наразі виділена земельна ділянка у тому ж Парку ім. Кожедуба. Будівництво льодової арени теж вписане в загальну концепцію розвитку парку. Бо там необхідно передбачити і парко-місця і комунікації для урбан-парку та льодової арени (над чим ми й працюємо спільно із Сумською міською радою). Проєкт дороговартісний. Загальна вартість будівництва з благоустроєм буде близько 300 млн грн. І ми так само очікуємо на фінансування з державного бюджету за програмою Президента України «Велике будівництво». Вже переданий станом на сьогодні Сумській міській раді типовий проект льодової арени. Сам цей типовий проект для області безкоштовний. Єдине, що він буде прив’язаний до земельної ділянки та до умов цієї ділянки. І вже сподіваємось, що через півтора роки, у 2023 році, на Сумщині з’явиться повноцінна льодова арена на 410 глядацьких місць.

Місто Суми потребує розвитку багатьох видів спорту. Великий теніс теж має бути в пріоритеті. Й сьогодні корти в Парку ім. Кожедуба – це комунальний заклад «Тенісна академія» і звичайно в місті Суми, в Парку ім. Кожедуба необхідно збільшувати кількість тенісних кортів, робити і криті корти для занять увесь рік великим тенісом.

Розширення кортів теж є в концепції розвитку парку ім. Кожедуба. Але станом на сьогодні немає ініціативи від Сумської міської ради щодо якихось позитивних змін в цьому напрямку. Ми як Сумська облдержадміністрація звичайно не стоїмо осторонь питань, що стосуються міста Суми (це і урбан-парк, і льодова арена, чим ми займаємося в парку ім. Кожедуба, і Майдан Незалежності).

Сумська облдержадміністрація і так на себе взяла великий об’єм питань, які ми вирішуємо в м. Суми.