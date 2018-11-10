«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ Сумская область максимально приблизилась к Премьер-Лиге Украины со времен, когда на «Юбилейном» проводил домашние матчи донецкий Олимпик

Возможно, вы не заметили, но в Первой лиге создается новый гранд. Прямо на наших глазах, пока мы увлечены очередными легионерами Металлиста, перестройкой любимого клуба президента Украины – Кривбасса, а также Усиком в Полесье. Прямо сейчас Сумщина на самом близком расстоянии от Премьер-Лиги за всю историю. Ближе всего с тех пор, как Олимпик принимал соперников на сумском стадионе «Юбилейный», или там же Динамо и Ворскла в 2009 году разыгрывали Суперкубок Украины. Мы постараемся помочь вам разобраться в хитросплетениях футбола Сумщины и объяснить, почему именно сейчас впервые со времен ахтырского Нефтяника-Укрнафты высший дивизион может вернуться в северо-восточную область Украины. Что случилось? У Альянса – новый собственник. Сергей Бондаренко стал единственным бенифициаром клуба, а из госрегистра исчезли имена Сергея и Ивана Демченко, прежних бенифициаров липоводолинского клуба.

Сергей Демченко

Бондаренко – гендиректор агрофирмы «Виктория», основателя и собственника одноименного клуба из поселка Николаевка Сумской области. ФК Виктория – дебютант и середняк Второй лиги, ранее неоднократно завоевывавший медали и становившийся чемпионом Украины среди аматоров.

В то же время, могучая агрофирма входит в огромнейшую группу компаний LNZ Group – по названию вы догадаетесь, что это материнская компания – спонсор и собственник футбольного клуба ЛНЗ. Который переехал из села Лебедин Шполянского района в областной центр и, представляя Черкассы, сразу же стал одним из лидеров Группы «Б» Второй лиги. Так что, с немалой долей вероятности, ЛНЗ Черкассы в следующем сезоне сыграет во Второй лиге.

Как это повлияло на ФК Альянс?

Самым прямым образом. Команда, которая зимует третьей в Первой лиге, осенью выдала великолепный результат – и сейчас по регламенту претендует на повышение в классе (зона плей-офф с предпоследней командой УПЛ).

При этом Альянс пережил тяжелые времена: после скандального матча с Металлистом (0:2 дома) тогдашний собственник даже объявлял о готовности сняться с турнира. По инсайдерской информации, клуб действительно рассматривал возможность прекратить выступления на всеукраинском уровне.

Сейчас, когда мощный спонсор прибыл в Альянс, УПЛ стала не возможностью, а желанием. По имеющимся данным, Альянс хочет повыситься в классе прямо сейчас – не дожидаясь, пока со Второй лиги поднимутся такие богатые потенциальные конкуренты, как ЛНЗ, Карпаты (Львов), Левый берег или Скорук.

Что изменилось в Альянсе?

Команда усилилась. Объясним, почему: покинули ее всего четыре игрока, которые не были ведущими. В то же время, прибыло много новичков. Подписаны люди з УПЛ – причем, проверенные люди. В.Шарай ранее играл как раз за Альянс, и хотя не получилось в Ингульце, ожидается, что левый вингер сразу же ворвется в стартовый состав знакомой команды. Брикнер, хотя является западноукраинцем и ранее играл за ПФК Львов, тоже верное усиление – уже играл за ПФК Сумы, знаком с Бессмертным и Ярошенко, может закрыть сразу две позиции – центрбека и опорника, обе для Альянса дефицитные.

Идем дальше. Со второлиговой Виктории переведены главный тренер Бессмертный с помощником Яценко, а также девять игроков. Да, Виктория – главное разочарование сезона во Второй лиге: лучшая аматорская команда Украины последних лет зимует десятой среди 16-ти участников Группы «Б», а ставка на опытных ветеранов провалилась полностью.

Но при этом большинство новичков – это не, собственно, второлиговые ребята, а матерые профессионалы, поигравшие и повыше, чем низы футбола.

Что может создать трудности?

Прежде всего – серьезность обновления. Альянс и Виктория были сильны сыгранностью и монолитностью, а сейчас из двух отдельных коллективов – кстати, отнюдь неравных по классу – предстоит создать что-то одно, да и то – чтобы оно стало сильнее, чем то, что было.

Анатолий Бессмертный (слева), fcviktoria.sumy.ua

Главным тренером команды назначен Бессмертный – да, выводил ФК Полтава в УПЛ и работал в Премьер-Лиге с ПФК Львов (пусть и недолго). Но при этом, собственно, его команда – Виктория – была менее удачлива в чемпионате, чем Альянс. Хорошо, если Ярошенко будет достаточно мудрым и командным, чтобы сработаться с новым начальником. Ведь это он собрал боеспособный Альянс, вывел его на уровень турнирных притязаний, огранил ранее малоизвестных игроков. А при поглощении его команды оказался на второразрядной роли.

Далее.

Объединить две сущности – не значит создать сущность более сильную.

Объясним.

Слабые места Альянса – это места центрального защитника, опорника, фулбеков. Однако во многом и у Виктории эти позиции были проблемными!

Идем дальше. У Альянса – боевая, забористая атака. Но сейчас в нее вольются несколько ребят из Виктории, которая была худшей в первой десятке Группы «Б» Второй лиги по забитым мячам!

Еще.

Проблема Альянса – вратарь. Из Виктории пришел Воробей, но из 16-ти матчей он лишь в трех не пропускал мячей, а сразу несколько раз пропускал по несколько голов от посредственных соперников.

Далее.

Многие из новичков не были осенью основными. По крайней мере, твердыми игроками старта, а не под ротацией. И не все новички – даже если учитывать пока не подписанных и объявленных – закрывают проблемные позиции. Нужно дополнительное усиление.

Как выглядит сейчас Альянс?

На данный момент Альянс объявил о подписании полузащитников Брикнера и В.Шарая, на просмотре – Снижко (ЛНЗ), в сфере интересов – другие центрхавы (Кучеренко из Волыни и Голодюк из Металлиста 1925). Пока не объявлены, но переведены из Виктории сразу девять новых игроков.

Ушли защитники Адаменко и Зайков, центрхав Карноза и вингер Шмигельский – никто из них не был основным.

Что вырисовывается?

Важинский (Ефанов, Воробей) ‒ Писный (Осадчий, Зубейко, Чеглов), Пикуль (Нелин), Неплях (Брикнер), Герт (Рогозинский, Ульянов) ‒ Лебеденко (Брикнер, Лучик, Чернецкий, Снижко), Ярошенко (Бойко), Поднебенной (С.Шарай, Гранкин) ‒ Агапов (Сидоренко, Петленко, Чеглов), В.Шарай (Рогозинский, Кобцов, Борисенко) ‒ Загинайлов (Шаврин, Шпиренок, Чеглов).

Выделены новички.

По состоянию на сейчас только В.Шарай видится реальным кандидатом на место в основе. Брикнер станет таковым, если его наиграют в центре защиты, как во Львове. Шаврин, Гранкин, Воробей, Ульянов потенциально способны усилить команду, но пока неясно, как 1) они вынесут жесткую конкуренцию, 2) как проявят себя на чуть более высоком уровне.

Кого еще ждать?

У нас нет информации, что команда видит острую проблему с составом – количественно он действительно укомплектован, даже местами с запасом. Но не стоит забывать, что конкуренция в Первой лиге очень приличная, а многие из соперников (даже те, кто якобы серьезно отстал) усилились на уровне требований УПЛ.

Поэтому спрогнозируем, что при случае Альянс охотно подпишет высококлассных вратаря, опорника и центрфорварда. Не удивимся, если это будет три игрока, которых сейчас нет в списке потенциальных новичков.

Какое будущее у Альянса?

Слияние двух клубов из Сумской области состоялось в очень подходящий момент. Во-первых, оно снимает напряжение вокруг главного стадиона области, распорядителем которого стала Виктория, но некоторые стороны пытались это судебно оспорить. Во-вторых, это случилось, когда Виктория фактически проиграла сезон во Второй лиге, а Альянс, напротив, демонстрировал лучшие результаты в своей истории. В-третьих, новый клуб точно станет богаче. Это прибавляет шансов в борьбе, как минимум, за плей-офф, вероятно за «бронзу», а, может, и за «серебро» ‒ если провалит подготовку конкурент.

Одно понятно – Альянсу желательно выходить прямо сейчас, пока не «обстучалось» Полесье, пока не вышли могучие новички Второй лиги. А в противостоянии с потенциальными вылетающими из УПЛ клубы ПФЛ в последнее десятилетие обычно вполне себе боеспособны. Кому, как не Бессмертному, это знать, вспоминая, как он выносил Черноморец во главе полтавчан.

Ярослав Смелянский, Sport Arena