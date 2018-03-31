Спорт

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:39239

Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»

Сумская биатлонистка рассказала XSPORT.ua о своем возвращении из декретного отпуска.

В конце июня 2021 года сумская биатлонистка Юлия Журавок стала мамой, а уже спустя несколько месяцев приступила к активным тренировкам. Декабрьский чемпионат Украины в Буковеле для Журавок – первые официальные старты после возвращение из декрета.

При этом, в спринте спортсменка показала второй результат, а на следующий день одержала победу в гонке преследования. Тем самым Журавок отобралась в состав команды на январские этапы Кубка IBU.

О том, как проходит возвращение спортсменки, с какими трудностями пришлось столкнуться, какие цели ставит перед собой на нынешний сезон, а также кто смотрит за ребенком в период ее отсутствия, Юлия рассказала в интервью XSPORT.ua:

- Юля, как оценишь свои первые гонки после возвращения?

- Конечно, очень тяжело. Чемпионат Украины – мой дебютный официальный старт после паузы и две гонки дались мне не просто. Уже полгода прошло после рождения ребенка, а основная работа была проделана только в течение четырех месяцев. На 100 процентов не удалось проделать работу на лыжах, не было летних кросс-походов. Поэтому на эти соревнования ставила задачу раскататься, восстановиться и поработать над стрельбой. Шаг за шагом буду возвращаться к своей оптимальной форме.

- Ты почти сразу после рождения ребенок приступила к тренировкам. Ставила перед собой цель отобраться на Олимпиаду?

- Конкретной цели отобраться на Пекине не было, но, конечно, перед собой я всегда ставлю только самые амбициозные цели, которые даже могут показаться недостижимыми. У меня есть желание работать, прогрессировать. Мотивации сейчас хватает. Довольна, что смогу составить достойную конкуренцию в команде. Мечтала отобраться на международные старты и добилась своего. Понимаю, что мы на верном пути.

- Ты бежала контрольные старты в Обертиллиахе, плюс две гонки в Буковеле. Есть ощущение, что с каждой гонкой становиться все легче?

- Да, могу сказать, что с каждой гонкой состояние становится лучше. Первая контрольная гонка для меня вообще была очень сложной, не чувствовала своего тела, дышать на трассе было непросто. А сейчас с каждой гонкой разбегаюсь. Главное терпеть, перебороть это состояние, и тогда все будет хорошо.

- Соскучилась по официальным соревнованиям?

- Конечно, мне не хватало этой атмосферы. Соскучилась за партнерами по команде. Ведь спорт – это как наркотик.

- Как тебе работалось с командой Б под руководством Валерия Лесникова?

- Сначала я тренировалась с Григорием Шамраем. Искренне благодарна ему за помощь. Но, к сожалению, осенью мне не удалось поехать на сборы с сестрами Семеренко, поэтому присоединилась к команде Б под руководством Лесникова. Отмечу, что на сборе в Ливиньо работала по плану Шамрая, ведь мое тело было еще не готово выполнять работу наравне с остальными спортсменками. Впрочем, со временем нагрузки увеличивались и мой организм справляется, никаких проблем нет.

- Насколько тяжело переносишь разлуку с сыном, с кем он в период твоего отсутствия?

- Безусловно, очень скучаю по ребенку. С семьей на связи круглые сутки. Сейчас за главную у нас – моя свекровь, конечно, муж помогает с ребенком, также у нас есть няня. Сейчас на Новый год поеду к семье, будем вместе отмечать. А после Нового года буду выступать на Кубке IBU.

Отметим, что этап Кубка IBU в словацком Осрбли состоится с 8 по 16 января. Кроме Журавок в гонках должны принять участие Вита Семеренко, Надежда Белкина, Анна Кривонос, Кристина Дмитренко.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

Спорт Юлия Журавок
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