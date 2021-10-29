Сумской атлет рассказал, как в Украине помогали нарушать допинг-протоколы Всемирное антидопинговое агентство WADA объявило, что раскрыло схему, по которой украинские спортсмены в последние 10 лет могли избегать проблем при тестировании на допинг.

WADA пока не раскрывает имен украинских спортсменов, тренеров и спортивных чиновников, которые могли быть замешаны в новом скандале. Однако руководитель Национального антидопингового центра Украины, который занимается обработкой анализов, и его заместитель уже подали в отставку, а факт манипуляций признал министр спорта. Бывший член сборной Украины по спортивной ходьбе сумчанин Игорь Главан публично подтвердил существование раскрытой схемы в интервью Настоящему Времени.

По его словам, старший тренер сборной по спортивной ходьбе Денис Тобиас в разговоре со спортсменами "неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль", и аналогичным образом допинговые протоколы, по словам Главана, регулярно нарушал Сергей Романчук, тренер сборной Украины по выносливости: он работал с марафонцами и другими бегунами на длинные дистанции.

Настоящее Время поговорило с Игорем Главаном о нарушениях антидопинговых протоколов украинскими спортсменами, а также расспросило спортивного юриста Юрия Юрченко, к каким последствиям для украинского спорта может привести расследование WADA.

Игорь Главан — украинский легкоатлет, обладатель рекорда Украины в спортивной ходьбе, серебряный призер Универсиады в Казани и бронзовый призер Чемпионата мира по спортивной ходьбе на 50 км 2016 года. В 2018 году он был отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

– WADA обвинила Украину в том, что у ее спортсменов есть схема по уходу от допинг-контроля: тренеры звонят спортсменам, предупреждают их о проверках на допинг. Что вы об этом знаете?

– Я могу сказать, что это правда. Началось это с 2017 года у нас, я это знаю по своему виду – спортивной ходьбе. Я могу сказать, что с 2017 года, когда к нам пришел старшим тренером Денис Тобиас (он с 2017 года по настоящее время работает старшим тренером сборной). Он неоднократно звонил, предупреждал, что будет допинг-контроль, куда надо приехать. Даже когда мы были на заграничных сборах, он собирал спортсменов, тренеров и предупреждал, что по приезду домой надо будет сдать допинг-контроль, кому надо сдать, куда надо приехать – вот так это было.

При этом если WADA брала анализы, то никогда никого никто не предупреждал, они приезжали как надо. Они просто звонят тебе утром и говорят: "Вот допинг-контроль". А что касается национального допинг-контроля – то такое происходило.

Даже в этом году, когда мы были на сборах в Конче-Заспе в мае, нас предупреждали о проверках. Тот же старший тренер Тобиас звонил или даже на сборах говорил, что "вот, ребята, нужно сдать две пробы или одну – приедет национальный допинг-контроль". Он говорил кому надо сдать, фамилии и что надо сдать.

Есть такой Романчук, он тоже в федерации работает, он по выносливости, по-моему, главный. Например, если Тобиас звонил только тем, кто тренируется по спортивной ходьбе, то Романчук звонил [многим ] и говорил, кому куда надо поехать сдавать допинг-контроль. Я слышал это от спортсменов неоднократно.

Когда мы были на сборах в Конче-Заспе, даже ребята-марафонцы приезжали по звонку Романчука для того, чтобы сдать допинг-контроль Национальному антидопинговому центру. Нам старший тренер говорил: "Вам надо сдать две допинг-пробы". Потом когда мы сдавали две допинг-пробы, нас уже те же допинг-офицеры предупреждали: "Ребята, через день или через два мы снова приедем, будьте готовы сдавать допинг контроль".

Некоторые спортсмены возмущались, спрашивали, почему так. А вдруг кто-то кого-то захочет подставить? Что-то сделает или подсыпет препарат в ту же еду или в воду? Для некоторых спортсменов было неприятно слышать, что их предупреждали, когда приедут контролеры. Даже мне спортсмены говорили: "Игорь, а это правильно?" Я говорил: "Нет, это неправильно, это нарушение, об этом надо говорить и писать".

Но а кому мы можем написать? Если даже этот Национальный антидопинговый центр (лаборатория, где обрабатываются анализы – НВ) пропагандирует такое. Но мы сейчас понимаем, что как бы это все было связано по одной цепочке. И я сейчас просто понимаю, что Национальный антидопинговый центр сообщал это в федерацию или старшим тренерам, а они потом это говорили уже дальше по цепочке, и это доходило потом спортсменам. Больше всего было неприятно, когда прямо на сборах вот такое происходило: предупреждения о сдаче допинг-контроля. И кому мы могли сказать, что они же нарушают эти все права?

– Игорь, у вас есть понимание, кто находится наверху этой цепочки?

– Я думаю, что там Тертышник (государственный тренер министерства молодежи и спорта по легкой атлетике Вячеслав Тертышник), потому что он главный государственный тренер. И я думаю, что это все через него шло, потому что он отвечал за всю легкую атлетику. Я думаю, что это по-любому шло ему, а он потом раздавал приказы всем тренерам: "Твоим спортсменам надо сдать, вот ты скажи им, пусть приедут".

Даже мне лично звонили и говорили: "Игорь, тебе надо приехать в Национальный антидопинговый центр и сдать пробу". Я по этому поводу всегда возмущался: "Почему я должен приезжать куда-то, сдавать? Я сам указываю место, где буду находиться, будьте добры, приезжайте, берите сколько вам надо, я ни от кого ничего не скрываю, хоть каждый день приезжайте". Но они всегда говорили: "У нас нет денег приезжать, ты сам должен приехать. Если ты не приедешь, ты не поедешь на те или иные соревнования". Вот так ставился просто вопрос: ты должен приехать. И многие спортсмены об этом рассказывают, что они едут со сборов и заезжают в Национальный антидопинговый центр сдавать допинг-пробы.

Почему это так? Это является непосредственным нарушением кодекса WADA. Но, как мы видим, Национальному антидопинговому центру все равно: нарушать или не нарушать.

– О чем, по вашему мнению, это говорит? О том, что среди спортсменов есть те, кто употреблял допинг, иначе зачем эта схема?

– По этому поводу я ничего не могу сказать. Почему они это делали, для чего – для меня это непонятно. Я знал всегда, что это нарушение, но для чего они это делают – непонятно, я не знаю.

У меня случилась такая ситуация в 2018 году, которая тянется до сих пор. Мы были на сборах в Турции перед чемпионатом мира в 2017 году, к нам приезжали туда допинг-офицеры WADA без всякого предупреждения, в 6 часов утра приезжали и говорили: "Мы допинг-офицеры WADA, мы вас будем тестировать дважды". И за неделю нас собрал тот же старший тренер Тобиас и сообщил перед всей сборной: "Вот ты, Главан, и еще там девчонки, вы должны по приезду домой сдать допинг-пробу".

Я тогда возмущался, что для меня это было подозрительно, почему, зачем это делать? Я начал отказываться, говорил, что я не буду сдавать. Почему WADA приезжает непосредственно туда, где указано текущее место жительства, а Национальный допинговый центр отказывается приезжать? Почему мы должны куда-то ездить, что-то сдавать?

Но меня тогда поставили перед фактом: или ты сейчас приезжаешь в Кончу-Заспу и сдаешь, или ты не едешь на чемпионат мира. Да, для меня это было непонятно. Я не знал, почему такая срочность, почему я должен сдать тест, и если не сдам, то не поеду. Я тогда пошел на поводу. Но сейчас я понимаю, что это было моей большой ошибкой, что я тогда не поехал домой и пусть сами ко мне приезжают. А мне тогда, я помню, позвонил как раз Романчук и сказал: "Игорь, ты должен сдать именно сейчас в этот день".

– Игорь, вы понимаете, что после скандала, который сейчас происходит, Украина может не поехать либо вообще в Пекин, либо поехать под нейтральным флагом?

– Я считаю, что надо наказать виновных, тех, кто в этом виновен. Надо показать той же WADA, что мы исправимся, что мы все исправим. Что мы туда только пришли, мы не знали этот механизм, это по-любому все идет от старых. Если эта схема действует с 2012 года, эта схема идет от старых министров, замминистров, президентов федераций. В этом нельзя винить нынешнее руководство. Тем более на кону были Олимпийские игры, и нельзя было вот так начинать все менять, все рубить сплеча.

А произошло то, что произошло: что старое руководство, не только президенты федераций, но и главные старшие тренеры – непосредственно они нарушали, потому что они предупреждали, они звонили. Я думаю, что это происходит не только в видах спорта на выносливость (марафон, ходьба, длинные бега). Я думаю, что это и дальше. Я не могу утверждать, но могу только думать. Но то, что это происходило в выносливости, это больше чем 100%, потому что я сам с этим столкнулся, и многие спортсмены подходили ко мне и спрашивали: "Это законно?" И я всем говорил: "Это незаконно". Но у нас выбора нет, потому что нам ставили такие условия.

– Есть еще у вас коллеги, знакомые, которые тоже могут об этом рассказать?

– Знаете, все боятся об этом говорить, потому что на кону стоит сборная, выезды на сборы, соревнования. Да, в кулуарах все за спиной возмущаются, все говорят, но никто не хочет терять место. Потому что есть много случаев, когда у нас даже в ходьбе люди, которые начинали что-то говорить, их просто не брали в сборную. Старший тренер просто не подавал тебя в списки сборной, хотя люди, например, были призерами Украины, а если по положению ты призер Украины, ты член сборной, тебя ставят на зарплату, выезды на сборы.

Они поставили вот такую схему. Получается, что главный тренер Тертышник дал полномочия старшим тренерам, и таким образом чистят тех, кто неугоден, кто что-то начинает говорить, – их убирают для того, чтобы не портить имидж. И потому спортсмены боятся говорить. Мало кто может говорить, потому что все хотят быть в сборной, ездить на соревнования.