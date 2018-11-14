Спорт

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:48271

Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»

Глуховская биатлонистка рассказала XSPORT о своих целях на предстоящий сезон.

В нынешнее межсезонье 24-летняя украинская биатлонистка Анна Кривонос проводит подготовку к сезону в составе основной команде под руководством словенца Уроша Велепца.

На чемпионате Украины по летнему биатлону, который недавно завершился в Чернигове, в спринте Кривонос показала третий результат, уступив лишь Дарье Блашко и Ирине Петренко.

- Как оценишь свою форму в Чернигове, если сравнивать с Нове-Место, где в конце августа состоялся летний чемпионат мира?

- Если честно, мне казалось, что я и в Чехии нахожусь в неплохой форме. К сожалению, не совсем удалось справиться со стрельбой и это сказалось на результате. Радует, что на чемпионате Украины уже не было таких проблем на огневых рубежах. Считаю, что и на дистанции смогла неплохо отработать. Могла терпеть, слышала все подсказки тренеров. Потому что обычно, когда становиться тяжело, голова полностью в тумане.

- Ты сейчас тренируешься с основной командой под руководством Уроша Велепца, с которым 5 лет назад уже имела опыт работы. Чем отличаются тот и нынешний периоды?

- Тогда я еще была юниоркой, поэтому не выполняла такой серьезный объем работы, как основная команда. Мне и поспать дольше разрешали и поблажки делали (смеется). Сейчас же работа стала гораздо объемнее, тренируюсь наравне со всеми. За все свои недоработки получаю от тренеров (смеется).

- Прошлый сезон для тебя был самый удачный в карьере, ты попала в призы на этапах Кубка IBU. Сейчас выполняешь еще большие нагрузки?

- С Ильей Лопуховым также была серьезная работа в подготовительный период. Думала, что сложнее уже не будет, но мне только так казалось (смеется). Мы прошли интенсивный период подготовки, а сейчас будет легче, слава Богу (смеется). Особенно последние два сбора были убойные, но мы справились, это было очень интересно.

- Тренировки с лидерами сборной добавляют мотивации?

- Конечно, я всегда стремлюсь на тренировках обыграть более опытных и именитых соперниц. Где-то быстрее сделать ускорение, или на стрельбе, или в зале в работе с весом. Мне хочется научиться чего-то нового у лидеров не только украинского, но и мирового биатлона. Хорошо, когда есть такой ориентир. Опытные спортсменки часто подсказывают на тренировках и это очень приятно.

- Сейчас перед следующим сбором домой?

- Да, там меня ждут мои собаки, коты, козы (смеется). Вообще дома не была два месяца, и это достаточно сложно. Сейчас необходимо сбросить эту психологическую нагрузку, морально отдохнуть.

- В этом сезоне состоятся Олимпийские игры, основная цель на сезон – попасть туда?

- Будем реально смотреть на все вещи. Хочется навязать достойную борьбу и побороться за путевку на Олимпиаду.

Отметим, что после небольшого отдыха дома, 6 октября мужская и женская команды отправились на сбор в австрийский Рамзау.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

Спорт Анна Кривонос Биатлон
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