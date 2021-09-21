Коммунальный футбол: быть или не быть? Сегодня, 5 октября, стало известно, что матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиги между ФК «Сумы» и симферопольской «Таврией» не состоится.

Он должен был пройти в среду, 6 октября, на стадионе «Юбилейный», но хозяева поля не имеют возможности провести игру. Об этом они уже сообщили в ПФЛ.

Информация об этом появилась на официальном сайте «Таврии». В «Сумах» же хранят молчание…

Напомним: ФК «Сумы» является коммунальным предприятием, было создано зимой этого года, и финансируется из городского бюджета. Детище мэра Сум в этом сезоне в 11 матчах 1 раз выиграло, 2 раза сыграло в ничью и 8 раз проиграло, 6 из них крупно. С 5 очками ФК «Сумы» на предпоследнем месте. В 11-м туре проиграл абсолютному аутсайдеру одесской «Реал Фарме» 1:5, которая до этого имела 0 в графе очков.

Запросы в пресс-службу мэрии, профильному заммэра и директору клуба остались без ответа. В отделе по делам молодежи и спорта попросили прислать официальный запрос, что мы и сделали.

А пока поинтересовались у депутатов горсовета, которые сначала создали клуб, а затем не дали на него финансирование, их мнением о сложившейся ситуации.

Дмитрий Лантушенко, фракция «Европейская солидарность»:

«Моя позиция была публичной и понятной с самого начала. Считаю недопустимым выделение бюджетных средств на профессиональный спорт в городе. Указанные ресурсы необходимо направлять на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку ДЮСШ и массового спорта. Ситуация, которая сложилась сегодня, по-видимому, является следствием некомпетентной политики городского головы и его команды».

Игорь Кальченко, «Слуга народа»:

«Действительно ситуация в коммунальном ФК «Сумы» оставляет желать лучшего. Считаю, что такая структура может нормально функционировать только при поддержке спонсоров, меценатов. По сути, именно такой вариант нам и обещал мэр и его команда. Но, к сожалению, по состоянию на октябрь никакой поддержки, кроме городского бюджета, коммунальный клуб не получил. Именно поэтому депутатский корпус сейчас занял такую позицию».

Андрей Баранов, «Батькивщина»:

«Ситуация простая, и я ее высказывал на фракции перед принятием решения по созданию КП ФК «Сумы». Она заключается в следующем:

С моей точки зрения

1. Городской совет за средства налогоплательщиков не может содержать «спорт больших достижений» независимо от его вида, футбол это, или хоккей или бокс. Поддержка спорта больших достижений - очень дорогое дело. В то же время, влияние на показатели оперативной цели Стратегии и ее инструмента - программы, имеет незначительное, потому что спорт больших достижений - не для всех. Ни в видении развития города, ни в его миссии нет «поддержки спорта больших достижений». Городской совет должен поддерживать максимальную вовлеченность жителей к занятиям физической культурой и содействие активному образу их жизни.

- А хоккей на траве? МСК «Сумчанка»?

- Это уникальный вид спорта, и мы имеем школу и достижения, это фишка города. И его мы недофинансируем до нормального уровня.

2. Коммунальное предприятие или Коммунальное заведение? - был вопрос при создании. Городской совет заверили, что будут зарабатывать, что есть спонсоры. Но оказалось, что их нет. Зарабатывать негде. Поэтому брать на городской бюджет вопрос финансирования созданного КП - больно, оно превратилось в КЗ - на полном содержании жителей. Обманули. Приоритетно ли это для жителей? Думаю, нет, особенно с учетом количества проблем, требующих решения, например, усиление финансирования ДЮСШ, если уж брать физкультуру и спорт. Или финансирования закупки протезов, суставов, что спасет нормальную жизнь почти 200 сумчан в год - не оставлять людей инвалидами. Деньги соизмеримы.

Вывод: не знала печали, купила поросенка.

Это была инициатива мэра? Пусть он даст ответ, почему депутатов обманули и за счет сокращения либо выплат теперь финансировать КП.

КП оправдано в случае создания системы подготовки детей к спорту больших достижений. Создание ФК «Сумы-1», ФК «Сумы-2», ФК «Сумы-N» для всех возрастов детей. То есть полноценной подготовки детей на дворовых площадках, отборах, городских турнирах к игре в команде мастеров. Пример, «Аякс».

Здесь город мог взять финансовую нагрузку на дворовый футбол, площадки, турниры в целом по городу и тем самым раскрывать таланты. Профессиональный клуб - это бизнес, и город мог бы частично готовить молодежь к игре в 1-й, 2-й, 3-й команде.

В КП ФК «Сумы» должны играть только сумчане, если это клуб города Сумы. Уверен - это возможно.

Именно это я предлагал мэру на фракции. Он сказал, что так и будет».

Ирина Дяденко, «Сила и честь»:

По финансированию клуба: 1. Я не голосовала за переформатирование профессионального клуба в муниципальный. 2. Мне не понятен механизм его финансирования до сих пор. Мэром был заявлен паритет бюджет + спонсоры 50/50. Бюджет-2021 полностью готовился командой мэра. Его же было и обещание по созданию ФК. Почему эти два события не дали положительного результата? - думаю, что лучше спросить самого инициатора. 3. Нужны ли Сумам спортивные и культурные ивенты? Однозначно нужны! Без них мы уйдём с орбиты известных городов, если ещё не ушли. 4. Вкладывать ли в известность деньги налогоплательщиков? Однозначно вкладывать! Но! Власть должна думать, что можно вытянуть самостоятельно, а что - нет. История мирового футбола - это история коммерческих клубов. История большого бизнеса. 5. Детский футбол - однозначно за деньги налогоплательщиков».

Александр Соколов, «ОПЗЖ»:

«Когда в бюджете катастрофически не хватает денег для ремонта лифтов, когда половина города сидит без воды из-за частых аварий в сетях, когда отопительный сезон потребует от бюджета многомиллионных компенсаций разницы в тарифах, то о каком финансировании ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО футбола может идти речь?

Поддерживать массовый спорт, ДЮСШ, детские секции, - и то город способен в очень ограниченных объемах. А затея с коммунальным профессиональным ФК изначально была сомнительной.

Ведь ещё на старте этого проекта было ясно, что озвученные 6-10 миллионов грн в год для содержания клуба город не сможет себе позволить.

В итоге, мы получили очень нелицеприятную ситуацию: город дал надежду тренерам, игрокам, персоналу, а возможности тренироваться, поддерживать себя в форме, получать игровую практику - не обеспечил. Равно, как и участвовать в кубковых матчах.

Я разделяю тревогу команды, но понимаю, что полноценную поддержку профессиональному футболу город позволить себе не может. И это нужно было честно признавать даже не сейчас, а ещё в самом начале.

Мы должны правильно расставлять приоритеты, а не нагружать себя дополнительными затратами, которые не в силах обеспечить».

Также свое мнение высказал бывший президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко, который изначально сам финансировал клуб, когда тот выступал среди аматоров:

«Ситуация просто ужасная. С разницей в три мяча проиграна каждая вторая игра. Фанаты и болельщики команды очень разочарованы. И главная причина не в футболистах или тренерском штабе. Причина банально проста - бездарное управление муниципальным предприятием, неэффективное использование ресурсов и спортивной инфраструктуры громады. Руководство клуба не понимает сущности функционирования и задач клуба, потребностей футболистов, отсутствует коммуникация с тренерами. По сути профессиональная некомпетентность. Мэру умышленно не докладывают реальное положение дел в команде, к городским депутатам руководитель появляется только за деньгами. Красноречивый факт – ни на одном матче команды в этом сезоне не замечено ни мэра, ни его заместителей, ни городских избранников. Это понятно, никто не хочет видели разгромы. Так продолжаться не может, необходимо немедленно сделать выводы и как можно скорее восстановить эффективное управление коммунальным клубом».

Выход из ситуации озвучил «Данкору» депутат горсовета Вадим Акперов ("ЕС"):

«На согласительном совете сегодня я предложил мэру такой вариант: мы готовы реанимировать клуба в таком формате: забрать «Барсу», которую сейчас финансирует областной бюджет, но там занимается 96% детей из Сум. Добавить туда «Авангард». Если взять ее финансирование на город, чтобы дети росли, развивались, а затем постепенно переходили в ФК «Сумы», имея с ним контракт. Но на это нужно выделять средства. Мы посчитали, что на клуб пойдет миллионов 15, на «Барсу» столько же. Также нужно вложиться инфраструктуру. Если город может себе позволить 30-40 млн грн в год, тогда нужно браться. Если депутаты из других фракций возьмут на себя ответственность, мы также это поддержим. Давать же деньги заробитчанам, - зачем? Как это влияете на развитие детского футбола? Нужно сделать единое КП, в котором будет менеджер-хозяйственник и спортивный директор, как это делается во всем мире.

А то, что нам изначально обещали, что будут спонсоры, этого нет. Выделили часть денег, а остальное потом найдем. Не нашли. У клуба сейчас нет стратегии развития. Что предложит мэр, мне неизвестно».