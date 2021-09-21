Спорт

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:12270

Коммунальный футбол: быть или не быть?

Сегодня, 5 октября, стало известно, что матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиги между ФК «Сумы» и симферопольской «Таврией» не состоится.

Он должен был пройти в среду, 6 октября, на стадионе «Юбилейный», но хозяева поля не имеют возможности провести игру. Об этом они уже сообщили в ПФЛ.

Информация об этом появилась на официальном сайте «Таврии». В «Сумах» же хранят молчание…

Напомним: ФК «Сумы» является коммунальным предприятием, было создано зимой этого года, и финансируется из городского бюджета. Детище мэра Сум в этом сезоне в 11 матчах 1 раз выиграло, 2 раза сыграло в ничью и 8 раз проиграло, 6 из них крупно. С 5 очками ФК «Сумы» на предпоследнем месте. В 11-м туре проиграл абсолютному аутсайдеру одесской «Реал Фарме» 1:5, которая до этого имела 0 в графе очков.

Запросы в пресс-службу мэрии, профильному заммэра и директору клуба остались без ответа. В отделе по делам молодежи и спорта попросили прислать официальный запрос, что мы и сделали.

А пока поинтересовались у депутатов горсовета, которые сначала создали клуб, а затем не дали на него финансирование, их мнением о сложившейся ситуации.

Дмитрий Лантушенко, фракция «Европейская солидарность»:

«Моя позиция была публичной и понятной с самого начала. Считаю недопустимым выделение бюджетных средств на профессиональный спорт в городе. Указанные ресурсы необходимо направлять на развитие спортивной инфраструктуры, поддержку ДЮСШ и массового спорта. Ситуация, которая сложилась сегодня, по-видимому, является следствием некомпетентной политики городского головы и его команды».

Игорь Кальченко, «Слуга народа»:

«Действительно ситуация в коммунальном ФК «Сумы» оставляет желать лучшего. Считаю, что такая структура может нормально функционировать только при поддержке спонсоров, меценатов. По сути, именно такой вариант нам и обещал мэр и его команда. Но, к сожалению, по состоянию на октябрь никакой поддержки, кроме городского бюджета, коммунальный клуб не получил. Именно поэтому депутатский корпус сейчас занял такую позицию».

Андрей Баранов, «Батькивщина»:

«Ситуация простая, и я ее высказывал на фракции перед принятием решения по созданию КП ФК «Сумы». Она заключается в следующем:

С моей точки зрения

1. Городской совет за средства налогоплательщиков не может содержать «спорт больших достижений» независимо от его вида, футбол это, или хоккей или бокс. Поддержка спорта больших достижений - очень дорогое дело. В то же время, влияние на показатели оперативной цели Стратегии и ее инструмента - программы, имеет незначительное, потому что спорт больших достижений - не для всех. Ни в видении развития города, ни в его миссии нет «поддержки спорта больших достижений». Городской совет должен поддерживать максимальную вовлеченность жителей к занятиям физической культурой и содействие активному образу их жизни.

- А хоккей на траве? МСК «Сумчанка»?

- Это уникальный вид спорта, и мы имеем школу и достижения, это фишка города. И его мы недофинансируем до нормального уровня.

2. Коммунальное предприятие или Коммунальное заведение? - был вопрос при создании. Городской совет заверили, что будут зарабатывать, что есть спонсоры. Но оказалось, что их нет. Зарабатывать негде. Поэтому брать на городской бюджет вопрос финансирования созданного КП - больно, оно превратилось в КЗ - на полном содержании жителей. Обманули. Приоритетно ли это для жителей? Думаю, нет, особенно с учетом количества проблем, требующих решения, например, усиление финансирования ДЮСШ, если уж брать физкультуру и спорт. Или финансирования закупки протезов, суставов, что спасет нормальную жизнь почти 200 сумчан в год - не оставлять людей инвалидами. Деньги соизмеримы.

Вывод: не знала печали, купила поросенка.

Это была инициатива мэра? Пусть он даст ответ, почему депутатов обманули и за счет сокращения либо выплат теперь финансировать КП.

КП оправдано в случае создания системы подготовки детей к спорту больших достижений. Создание ФК «Сумы-1», ФК «Сумы-2», ФК «Сумы-N» для всех возрастов детей. То есть полноценной подготовки детей на дворовых площадках, отборах, городских турнирах к игре в команде мастеров. Пример, «Аякс».

Здесь город мог взять финансовую нагрузку на дворовый футбол, площадки, турниры в целом по городу и тем самым раскрывать таланты. Профессиональный клуб - это бизнес, и город мог бы частично готовить молодежь к игре в 1-й, 2-й, 3-й команде.

В КП ФК «Сумы» должны играть только сумчане, если это клуб города Сумы. Уверен - это возможно.

Именно это я предлагал мэру на фракции. Он сказал, что так и будет».

Ирина Дяденко, «Сила и честь»:

По финансированию клуба: 1. Я не голосовала за переформатирование профессионального клуба в муниципальный. 2. Мне не понятен механизм его финансирования до сих пор. Мэром был заявлен паритет бюджет + спонсоры 50/50. Бюджет-2021 полностью готовился командой мэра. Его же было и обещание по созданию ФК. Почему эти два события не дали положительного результата? - думаю, что лучше спросить самого инициатора. 3. Нужны ли Сумам спортивные и культурные ивенты? Однозначно нужны! Без них мы уйдём с орбиты известных городов, если ещё не ушли. 4. Вкладывать ли в известность деньги налогоплательщиков? Однозначно вкладывать! Но! Власть должна думать, что можно вытянуть самостоятельно, а что - нет. История мирового футбола - это история коммерческих клубов. История большого бизнеса. 5. Детский футбол - однозначно за деньги налогоплательщиков».

Александр Соколов, «ОПЗЖ»:

«Когда в бюджете катастрофически не хватает денег для ремонта лифтов, когда половина города сидит без воды из-за частых аварий в сетях, когда отопительный сезон потребует от бюджета многомиллионных компенсаций разницы в тарифах, то о каком финансировании ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО футбола может идти речь?

Поддерживать массовый спорт, ДЮСШ, детские секции, - и то город способен в очень ограниченных объемах. А затея с коммунальным профессиональным ФК изначально была сомнительной.

Ведь ещё на старте этого проекта было ясно, что озвученные 6-10 миллионов грн в год для содержания клуба город не сможет себе позволить.

В итоге, мы получили очень нелицеприятную ситуацию: город дал надежду тренерам, игрокам, персоналу, а возможности тренироваться, поддерживать себя в форме, получать игровую практику - не обеспечил. Равно, как и участвовать в кубковых матчах.

Я разделяю тревогу команды, но понимаю, что полноценную поддержку профессиональному футболу город позволить себе не может. И это нужно было честно признавать даже не сейчас, а ещё в самом начале.

Мы должны правильно расставлять приоритеты, а не нагружать себя дополнительными затратами, которые не в силах обеспечить».

Также свое мнение высказал бывший президент ФК «Сумы» Геннадий Демьяненко, который изначально сам финансировал клуб, когда тот выступал среди аматоров:

«Ситуация просто ужасная. С разницей в три мяча проиграна каждая вторая игра. Фанаты и болельщики команды очень разочарованы. И главная причина не в футболистах или тренерском штабе. Причина банально проста - бездарное управление муниципальным предприятием, неэффективное использование ресурсов и спортивной инфраструктуры громады. Руководство клуба не понимает сущности функционирования и задач клуба, потребностей футболистов, отсутствует коммуникация с тренерами. По сути профессиональная некомпетентность. Мэру умышленно не докладывают реальное положение дел в команде, к городским депутатам руководитель появляется только за деньгами. Красноречивый факт – ни на одном матче команды в этом сезоне не замечено ни мэра, ни его заместителей, ни городских избранников. Это понятно, никто не хочет видели разгромы. Так продолжаться не может, необходимо немедленно сделать выводы и как можно скорее восстановить эффективное управление коммунальным клубом».

Выход из ситуации озвучил «Данкору» депутат горсовета Вадим Акперов ("ЕС"):

«На согласительном совете сегодня я предложил мэру такой вариант: мы готовы реанимировать клуба в таком формате: забрать «Барсу», которую сейчас финансирует областной бюджет, но там занимается 96% детей из Сум. Добавить туда «Авангард». Если взять ее финансирование на город, чтобы дети росли, развивались, а затем постепенно переходили в ФК «Сумы», имея с ним контракт. Но на это нужно выделять средства. Мы посчитали, что на клуб пойдет миллионов 15, на «Барсу» столько же. Также нужно вложиться инфраструктуру. Если город может себе позволить 30-40 млн грн в год, тогда нужно браться. Если депутаты из других фракций возьмут на себя ответственность, мы также это поддержим. Давать же деньги заробитчанам, - зачем? Как это влияете на развитие детского футбола? Нужно сделать единое КП, в котором будет менеджер-хозяйственник и спортивный директор, как это делается во всем мире.

А то, что нам изначально обещали, что будут спонсоры, этого нет. Выделили часть денег, а остальное потом найдем. Не нашли. У клуба сейчас нет стратегии развития. Что предложит мэр, мне неизвестно».

Спорт ФК Сумы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Коммунальный футбол: быть или не быть?
Сегодня 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
Сегодня 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
view counter

Новости

На Сумщине 15 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности)
Сегодня 09:03
В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
Вчера 10:01
Велике будівництво на Сумщині: реконструкція головного корпусу Сумського обласного клінічного диспансеру триває
Сегодня 19:29
Ночью в Сумах пьяный подросток без прав устроил аварию (видео)
Сегодня 18:44
В Сумах заминировали дорогу? (обновлено)
Сегодня 18:26
Перемычка между ТЭЦ и КСПУ Сумам уже не нужна?
Сегодня 17:54
Сумские лучники завершили Кубок Украины с «золотом»
Сегодня 17:29
В Конотопе прошел этап Кубка Украины по лыжероллерам
Сегодня 16:58
В Сумах произошло тройное ДТП
Сегодня 16:33
В Сумах отказались от внедрения «Электронного билета» в этом году
Сегодня 16:06
На Сумщине пожарные 5 часов тушили пожар в жилом секторе
Сегодня 15:30
На Сумщине украли 180 тыс. грн на ремонте школы
Сегодня 15:02
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.