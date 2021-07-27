Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату» Президент АФФК “Суми” Ігор Черненко в інтерв’ю клубній пресслужбі підбив підсумки минулого сезону, розповів про плани команди на майбутнє, а також поділився думкою щодо формату проведення наступного сезону Екстра-ліги.

Нагадаємо, у минулому розіграші наша команда фінішувала восьмою у регулярці, вийшла в плей-оф чемпіонату, де поступилася “Продексіму” (0-3 в серії), а також стала учасником “Фіналу чотирьох” Кубку України.

«На жаль, не всі гравці до кінця змогли влитися в нашу команду у минулому сезоні»

– Ігоре Петровичу, розпочати нашу бесіду хотілося б із підсумків минулого сезону. Він вийшов важким на фоні пандемії коронавірусу для усіх команд, постійні тестування, зайві нервові напруження у зв’язку із цими подіями, а також матчі без глядачів, для яких ми звикли грати. Як ви оціните спортивну складову виступів АФФК “Суми” у минулому сезоні?

– Так, загалом сезон простим назвати важко. Ми підходили до старту чемпіонату із великою групою нових гравців, тому практично з нуля довелося будувати команду, готувати її до Екстра-ліги та Кубку України. А для усього цього потрібен час. В умовах пандемії багато сил витрачали на навколоспортивні моменти, і це зіграло свою роль. Процес затягнувся, і ми довго входили в сезон, шукали свою гру. На жаль, не з усіма новачками нам вдалося знайти спільну мову в ігровому плані для вирішення поточних завдань. Наразі можна визнати, що Петренко, Байцур та Цілик, на жаль, до кінця так і не змогли влитися в нашу команду, через що вони не дограли сезон у сумському клубі.

– Саме з цим пов’язане запрошення Ессаргіні та Фетька по ходу чемпіонату?

– Так. Ясін приїхав раніше, з Олексієм ми почали працювати уже після зимової паузи. Така ротація також змусила витратити більше часу заради досягнення того малюнку гри, якого хотіли бачити усі. На щастя, нам вдалося заскочити у останній вагон поїзда, який прямує у плей-оф Екстра-ліги. Щодо Кубку, то з боями, напевно, не проти найсильніших суперників, але ми все-таки пробилися у “Фінал чотирьох”.

– У вас є загальне враження щодо виступу команди?

– Загалом я не дуже задоволений виступами АФФК “Суми” у минулому сезоні. Те, що ми за рахунок фарту, неймовірних емоцій та власної майстерності зуміли досягти такого результату – це одне, так буває, це футзал. Але, якщо прослідкувати тенденцію, то у позаминулому сезоні ми посіли сьоме місце, а в минулому – уже восьме. Вважаю, це регрес, і оцінка таким результатам – негативна. Знову ж таки: гравці за рахунок емоцій, бійцівських якостей та командного духу непогано грали проти “Продексіму” в плей-оф, особливо другу гру (поразка 2:3 в екстра-таймі – Прим. пресслужби АФФК “Суми”).

Вважаю, що і з “ХІТом” у “Фіналі чотирьох” Кубку непогано грали (поразка 1:4 – Прим. пресслужба АФФК “Суми”). Могли чіплятися за кращий результат, але не вистачило класу. На той момент кияни були просто сильнішими.

Ми проаналізували ті недоліки, які були у минулому сезоні, йдемо далі, розвиваємося. Хочеться у цьому розіграші зіграти краще, посісти вищу позицію, ніж сьома-восьма. Я бачу у цій команді потенціал. Нам вдалося зберегти “кістяк”, є нові гравці, про яких ми повідомимо найближчим часом. Так, деякі футзалісти ще продовжуть лікування, але до старту чемпіонату плануємо, що усі будуть живі та здорові.

– Протягом минулого сезону нам знову довелося змінювати тренера. Як ви вважаєте зараз, це був правильний крок?

– Рішення Івана Васильовича піти у відставку було точно непростим для нього. Так само і для мене погоджувати цю дію. Зараз можна сказати, що ми все зробили правильно заради загального блага. Гравці відчули запах смаженого у кінці сезону, коли ми могли не вийти як в плей-оф Екстра-ліги, так і пройти першу стадію Кубку. Наголошу знову: емоційний всплеск зіграв нам на руку після призначення Ярослава Пєсоцького. Кожен із футзалістів зібрав всю волю в кулак і дав результат. Це стосується матчів в Києві з “ХІТом” у чемпіонаті та з “Ельдорадо” в Кубку. Результат буде тоді, коли гравці за рахунок власної майстерності зможуть вирішувати серйозні завдання, не надіючись ані на тренера, ані на ще щось.

«Гра з «Ураганом» запам’ятається кожному»

– Давайте детальніше зупинимося на Кубку України, зокрема, на “Фіналі чотирьох”. Мабуть, із перших днів професійного існування клубу ви зазначали, що є така мрія: вийти у вирішальну стадію та провести її у Сумах. За три останні сезони “Суми” двічі грали у “Фіналі чотирьох”, і цьогоріч провели турнір вдома. Чи задоволені ви тим, що вдалося здійснити свою мрію, чи все ж без уболівальників – це не те?

– Глядачі – це окрема тема. Я впевнений, якщо б на матчах була дозволена присутність глядачів, то “Суми” були б не восьмими, а посіли вище місце. Сумський глядач – це окрема історія. Кожного разу, коли уболівальники на трибунах, команда грає краще, отримує задоволення від процесу. На мою думку, саме через те, що трибуни були пустими, ми втратили дуже багато залікових балів якраз у домашніх іграх. Можливо, десь вплинуло і те, що ми більшість матчів приймали у спорткомплексі педагогічного університету, де не найкращі умови. І усе це сумарно зіграло свою роль. Маю надію, з початку нового сезону ми зможемо бачити глядачів на трибунах, адже наш глядач – найкращий, і ми усіх звемо на наші ігри.

Що стосується Кубку України. Ми максимально намагалися провести його на високому рівні, здається, це нам вдалося. Якщо були б глядачі, не виключало, ми б грали навіть у фіналі. Але це так, лише здогадки. Ми подавали заявку на проведення “ФІналу чотирьох” ще тоді, як перший раз потрапили так високо, будучи командою Першої ліги. На жаль, тоді не вдалося провести. Але Бог бачить наші старання, з другої спроби це нам вдалось. На жаль, без глядачів і виходу в фінал.

– Як ви вважаєте, який матч можна вважати кращим у виконанні “Сум” у минулому сезоні, а які ігри вам не сподобалися?

– Найкращий матч, звісно, це виїздна перемога над “Ураганом”. Ця гра точно запам’ятається кожному гравцю, тренеру та й взагалі всім, хто її бачив, та переживав за нашу команду. Це було неймовірно, і емоції складно передати словами.

Що стосується негативних моментів – то однозначно це поразка у Хмельницькому від “Соколу”. Взагалі, вважаю, що ігри з прямими конкурентами ми проводили здебільшого невдало. Ми достойно грали двічі з “Ураганом”, обігрували “Енергію” та “Кардинал”! А втрачали там, де не мали права цього робити. Вважаю, у цьому наша найголовніша проблема. Не те налаштування на гру, відсутність концентрації – і ми отримали такий результат на фініші.

– Ви один із тих президентів, який постійно перебуває в контакті з командою, часто відвідуєте тренування і майже завжди присутні навіть на контрольних матчах. Як вам підготовка “Сум” до нового сезону?

– Працюємо. Я уже згадував, що багато молоді у складі, є травмовані гравці. Лише тиждень тому ми вийшли на паркет, почали награвати четвірки та командні взаємодії. До цього працювали більше над “фізикою”. Думаю, тиждень-два, і ми побачимо уже малюнок гри. Я бачу потенціал у цих гравцях, які зараз з нами працюють, враховуючи можливості клубу, в першу чергу – фінансові.

«Ми жодного місцевого гравця не привели загалом у футзал. І це проблема»

– У літнє міжсезоння команду покинули Віталій Катеринін та Олексій Фетько. Як ви вважаєте, наскільки серйозною є їх втрата наразі для “Сум?

– Футзал, як і будь-який інший вид спорту, – це постійний рух вперед. У будь-якому випадку лише час покаже, що ми втратили після їх прощання з клубом, а що – здобули. Зараз я хочу їм подякувати за те, що вони зробили для команди, особливо Віталію, який був із нами майже з самого початку існування. Зараз ми працюємо з молоддю, якої дуже багато, і вона може дати результат. Тим паче, є такі гравці як Гурєєв та Сметаненко, які вже кілька сезонів з нами працюють, а грали не так і багато. Тому у цьому сезоні у них буде набагато більше шансів рости та розвиватися. Вони місцеві гравці, і тут повинні отримати дорогу у великий футзал, а не сидіти на лаві для запасних. Знову-таки: чому мені не сподобалися минулі сезони? Ми жодного місцевого гравця не привели загалом у футзал. І в це проблема, не лише наша, а і багатьох клубів Екстра-ліги.

Я не виключаю, могли виникнути ситуації, де вони не виручили б нас, можливо, “привезли” б навіть моменти чи голи у свої ворота. Але вони повинні були грати більше. У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень міського чемпіонату. Але ж це не рівень Екстра-ліги… Тому ми змушені запрошувати футзалістів із інших міст, зробивши ставку також на молодь.

– Судячи з ваших слів, склад на наступний сезон уже практично сформований. Чи є у вас уже думки щодо цілей та завдань перед командою на наступний сезон?

– Ураховуючи наш потенціал та кадри, то першочергове завдання, як я це бачу, – зіграти краще, ніж у попередні два роки. Тобто, бути не восьмими чи сьомими, а вище. Хоча місце в турнірній таблиці – це також не найоб’єктивніший критерій, за яким можна давати комплексну оцінку виступів команди за сезон та стану самого клубу. Ми дуже багато працюємо над тим, щоб ставати на професійні рейки, налаштовуємо клубну систему. У зв’язку з цим намагаємося більше співпрацювати із нашими партнерами, а також міською та обласною владами.

На жаль, все ще є проблеми із інфраструктурою. Манеж дуже часто зайнятий іншими заходами, та й він дуже дорогий у використанні. Зал у педуніверситеті… Ми розуміємо, що це не рівень Екстра-ліги, і особисто мені соромно, коли ми там приймаємо наших суперників. На жаль, інших варіантів немає.

– Цьогоріч Екстра-ліга експериментує з новим форматом проведення турніру. Спочатку регулярний сезон в три кола, а потім стадія плей-оф для восьми команд. Як вам особисто таке нововведення?

– Це цікавий варіант, його потрібно як мінімум спробувати. Ось відіграємо сезон, а потім і підіб’ємо підсумки, побачимо усі плюси та мінуси. Уже зрозуміло, що буде дуже насичений графік. До Нового року, здається, у нас 15 матчів. Дай Бог, щоб уже було добре і не чемпіонат не зупинявся через пандемію коронавірусу або сплеск захворюванності у самих командах.

– Буквально перед жеребкуванням стало відомо, що житомирський “ІнБев” не візьме участі у новому сезоні. Як ви вважаєте, наскільки фактор непарної кількості команд зіграє свою роль? Чи, можливо, ви, як і Ярослав Пєсоцький, маєте надію, що АФУ зможе знайти десятого учасника серйозного рівня?

– Звісно, хочеться підтримати оптимізм нашого головного тренера, і це було б найкращим варіантом. Але, здається, будемо грати вдев’ятьох. На мою думку, нічого страшного в тому, що одна із команд тричі за сезон пропустить тур, немає. В позаминулому році також було дев’ять команд, якщо ви пам’ятаєте. Але тоді ми грали лише в два круга, а зараз буде три. Матчів вистачить точно для усіх. Не зміг “ІнБев” заявитися – що тут поробиш. На жаль, така зараз економічна ситуація у країні, складно щось загадувати наперед. Мені подобалась житомирська команда, матчі з ними завжди були цікавими. Маю надію, що вони ще повернуться на футзальну карту України.

Новий сезон Екстра-ліги стартує в кінці серпня. Перший домашній матч АФФК «Суми» проведе проти «Енергії» у дебютному турі нового сезону.

АФФК Суми