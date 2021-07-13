Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020 Все дороги ведут в Рим, а для Украины отсюда начался путь домой.

После аккредитация газеты «Город А» на ЕВРО 2020 перед каждым матчем организаторы турнира мне посылали подтверждение. С волнением ожидал информации от УЕФА накануне встречи сборных Украины и Англии. Четвертьфинал проходил в Риме на «Стадио Олимпико», примерно в 35 километрах от центра города. Со стадии 1/8 финала УЕФА подтверждает аккредитацию за 2 дня до матча, т.е. за день до предматчевой тренировки команд. В такой ситуации возможно успеть лишь самолетом, пише Ахтырский городской портал.

В связи со стечением обстоятельств, и недостатком опыта работы на спортивных форумах такого уровня, я не взял с собой аккредитационное удостоверение, выданное в Амстердаме. Как оказалось, оно действительно для всех матчей турнира. В итоге чудом успел на матч. Первые минуты, к сожалению, были упущены, но самое главное блюдо, к счастью, все-таки «отведал».

Прилетел за 2 часа до начала игры. От аэропорта добирался на такси, которое обошлось в 50 евро. Территорию вокруг стадиона оцепили полицейские, которые пропускали лишь по билетам или аккредитациям. У меня при себе не оказалось ни того, ни другого. Аккредитационный центр размещался внутри оцепленной зоны. Главный страж порядка яро не хотел меня пропускать. Но я не сдался и, на удивление, наш диалог завершился в мою пользу. Причем достаточно быстро.

Однако, на пути оставалось еще много преград до рабочей зоны у кромки поля. Побежал в аккредитационный центр. Выяснилось, что по регламенту УЕФА, если «корочка» утеряна, то её перевыпуск платный – 150 евро. Деньги были, но «наличкой». А принимали оплату только с карты.

Чтобы решить проблему пришлось звонить координатору УЕФА. Там мне объяснили, что такая система оплаты внедрена для контроля движения средств. Эти деньги идут не в «карман» организации, а в детский фонд и их можно отследить. К сожалению, все эти неувязки съедали драгоценное время.

Далее нужно было сдать бесплатный быстрый анализ на COVID 19. Тут мне, отчасти, повезло, так как прошел тест сделанный в Украине в день вылета.

Спустя 10-15 минут я, наконец, оказался внутри чаши стадиона. Этот путь мне показался неимоверно долгим, будто длился он целую вечность. По дороге форсировал еще 4-5 контрольных постов. На некоторых из них моя аккредитация не срабатывала и приходилось раз за разом связываться с руководством УЕФА.

Когда в манишке фотокорреспондента добрался до своего рабочего места за воротами, Украина уже успела пропустить гол. Все мысли были о результате матча. С одной стороны, наша сборная по ходу турнира отыгрывала даже 2 мяча. Но смогли ли ребята восстановиться после предыдущей зубодробительной игры?! Увы, в этот день нашей команды не было видно. Видимо, мыслями она продолжала праздновать победу над Швецией. Неуверенные действия на стандартах и в воздухе для нынешней сборной Украины серьезная проблема, но разве мы этого не знали до матча? Англичане как раз этими слабостями и воспользовались.

Но начну с того, что выход в четвертьфинал ЧЕ безусловное достижение тренера Андрея Шевченко, его команды, а также всей Украины. Мы пробились в ТОП-8 футбольных стран Европы. Не без содействия Фортуны. Однако, умалять заслугу наших футболистов в корне неверно. Выйти из группы нам помогли дополнительные показатели. Два проигрыша Нидерландам 2:3 и Австрии 0:1 с разницей в один гол, позволили сохранить благоприятную статистику. Причем у первых мы отыгрались с 0:2, а поражение от вторых развело нас и грозных итальянцев в разные пары. Пресная победа в группе над Северной Македонией 2:1, как ни крути, принесла 3 очка. Вот так по крупицам и «желто-синие» насобирали дополнительные баллы, которые и вывели нас в 1/8 финала против конкурентной Швеции.

Победа 2:1 над шведами стал «звездным» для СБУ. Вытянули игру на характере. Если бы против Англии мы продемонстрировали содержательный футбол, тогда, даже не добившись нужного результата, сборная избежала бы критики. А так мы констатируем: СБУ не умеет играть головой – в прямом и переносном смысле.

Основной состав и позиции игроков, отдельная тема. Зинченко, чудесно проявившего себя в прошлом матче на родной для себя позиции в МанСити, зачем-то с левого фланга обороны снова отправили в центр. А ведь УЕФА признало Александра лучшим в матче со Швецией неслучайно. Далее, начав с 5 защитниками в линии, в расчете на сухой счет, Украина обязана была поменять расстановку сразу же после пропущенного на 4 мин гола от Кейна. Однако, продолжила играть с беззубой атакой, без моментов. Как будто просто мечтала пропустить поменьше. Мы не увидели на поле Степаненко, а Макаренко появился только под конец встречи. Таким образом, перенасыщенная линия обороны и неоптимальный центр, сдерживали атаку. Лишь вынужденная замена Кривцова на 35 мин. принудила к перестройке рисунка игры. К сожалению, вышедший на поле Цыганков был бледной тенью прежнего себя.

И тем не менее, счет 0:1 до перерыва удержался. Полумоменты у ворот Англии возродили надежду, которую требовалось подкрепить тренерскими идеями. Но работу над ошибками украинцы не провели. Быстрый гол в начале 1 тайма, повторился и во втором. На 46 мин. Магуайр замкнул подачу со штрафного головой, не заметив даже намека на сопротивление от Матвиенко.

После 0:2 интрига на «Стадио Олимпико» полностью исчезла. Отыграть 2 мяча у Англии, которая во всех матчах ЕВРО-2020 пропустила 0 (ноль!) голов не представлялось возможным. Поэтому логичным выглядело бы решение Шевченко, стабилизировав игру, переключиться на эксперименты с перестановками в линиях и обкатке дебютантов. Необстрелянные футболисты могли бы на энтузиазме и горячем желании создать проблемы обороне соперника. По крайней мере, Судаков, Тымчик и, особенно, Довбик заслужили шанс сверкнуть на ЕВРО. Но с этими заменами Шевченко мариновал до финального свистка, да так и не успел выпустить молодежь.

Хотя, после того, как в ворота Украины залетел 3 мяч (Кейн, оставшийся без опеки в штрафной, головой расстрелял Бущана 0:3) тренерский штаб обязан был уже ставить в приоритет грядущий чемпионат мира. Шевченко же упрямо отказывался от замен. И только гол Хендерсона на 63 мин., сделавший счет неприличным 0:4, сподобил главного тренера желто-синей дружины выпустить в центр свежего Макаренко. На этом замены иссякли. Что это – тренерская близорукость, страх попасть под критику в случае разгромного поражения, неуверенность в других игроках из заявки?

С кромки поля, было прекрасно видно, что во втором тайме у украинцев «кончился бензин». Мы не могли играть в комбинационный футбол, быстро перемещая мяч, так как игроки передвигались «с гирями на ногах». «Желто-синие» сконцентрировались на контроле мяча ради контроля, ради статистики. Считаю, что даже при проигрыше с более крупным счетом, прозвучало бы меньше критики, в адрес команды, если бы тренер обкатал бы второй состав.

Поэтому от болезненного поражения Франции 1:7 в товарищеском матче, больше пользы чем от Англии 0:4, так как в Сен-Дени дебютировали ныне «записные» сборники Бущан, Забарный, Зубков, а также др. ребята.

В поединке с британцами наша сборная демонстрировала хорошую игру куцыми отрезками. После нескольких пропущенных голов психологически «просела» и поэтому своего максимума не показала. Однозначно себе в актив могут занести выступления на ЕВРО Бущан, Яремчук, Ярмоленко (хоть он и на сходе), в меньшей степени Зинченко, Забарный, Шапаренко. Добавлю сюда Довбика, которому неожиданно открыла дорогу на поле травма Беседина (скорейшего выздоровления Артему!) Также Шевченко, если отталкиваться от формулы Великого Лобановского – «Игра забывается, а результат остается в истории» – тоже в серьезных плюсах.

Напоследок, добавлю немного путевых заметок. На турнире перед игрой каждому журналисту выделяют обед, а также бесплатный проезд по городу на 4 дня. Данные бонусы оказались очень уместными. Если бы покупал проездные, они обошлись бы в 27 евро. После неудачной игры, атмосфера и живописные места древнего полиса помогли мне «стабилизировать» настроение.

Римская империя в свое время доминировала на планете и до сих пор остается настоящим музеем под открытым небом: Коллизей, Пантеон, государство внутри государства – Ватикан и собор святого Петра, грандиозные фонтаны, раскопки доисторических поселений… От Рима очень легко добраться на Тирренское море, оно всего лишь в 35 километрах от города, недалеко от Аэропорта Фьюмичино. Примерно через час-полтора вы можете переместиться из сказочного Рима на пляжные курорты. Так что мне удалось скрасить горечь поражения сборной Украины, вкусом морской воды Тирренского моря и красотами древней столицы.

Владислав Московенко, Рим