Спорт

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:16243

Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020

Все дороги ведут в Рим, а для Украины отсюда начался путь домой.

После аккредитация газеты «Город А» на ЕВРО 2020 перед каждым матчем организаторы турнира мне посылали подтверждение. С волнением ожидал информации от УЕФА накануне встречи сборных Украины и Англии. Четвертьфинал проходил в Риме на «Стадио Олимпико», примерно в 35 километрах от центра города. Со стадии 1/8 финала УЕФА подтверждает аккредитацию за 2 дня до матча, т.е. за день до предматчевой тренировки команд. В такой ситуации возможно успеть лишь самолетом, пише Ахтырский городской портал.

ImageВ связи со стечением обстоятельств, и недостатком опыта работы на спортивных форумах такого уровня, я не взял с собой аккредитационное удостоверение, выданное в Амстердаме. Как оказалось, оно действительно для всех матчей турнира. В итоге чудом успел на матч. Первые минуты, к сожалению, были упущены, но самое главное блюдо, к счастью, все-таки «отведал».

Прилетел за 2 часа до начала игры. От аэропорта добирался на такси, которое обошлось в 50  евро. Территорию вокруг стадиона оцепили полицейские, которые пропускали лишь по билетам или аккредитациям. У меня при себе не оказалось ни того, ни другого. Аккредитационный центр размещался внутри оцепленной зоны. Главный страж порядка яро не хотел меня пропускать. Но я не сдался и, на удивление, наш диалог завершился в мою пользу. Причем достаточно быстро. 

Однако, на пути оставалось еще много преград до рабочей зоны у кромки поля. Побежал в аккредитационный центр. Выяснилось, что по регламенту УЕФА, если «корочка» утеряна, то её перевыпуск платный – 150 евро.  Деньги были, но «наличкой». А принимали оплату только с карты.

Чтобы решить проблему пришлось звонить координатору УЕФА. Там мне объяснили, что такая система оплаты внедрена для контроля движения средств. Эти деньги идут не в «карман» организации, а в детский фонд и их можно отследить. К сожалению, все эти неувязки съедали драгоценное время. 

Далее нужно было сдать бесплатный быстрый анализ на COVID 19. Тут мне, отчасти, повезло, так как прошел тест сделанный в Украине в день вылета.

Спустя 10-15 минут я, наконец, оказался внутри чаши стадиона. Этот путь мне показался неимоверно долгим, будто длился он целую вечность. По дороге форсировал еще 4-5 контрольных постов. На некоторых из них моя аккредитация не срабатывала и приходилось раз за разом связываться с руководством УЕФА.

Когда в манишке фотокорреспондента добрался до своего рабочего места за воротами, Украина уже успела пропустить гол. Все мысли были о результате матча. С одной стороны, наша сборная по ходу турнира отыгрывала даже 2 мяча. Но смогли ли ребята восстановиться после предыдущей зубодробительной игры?! Увы, в этот день нашей команды не было видно. Видимо, мыслями она продолжала праздновать победу над Швецией. Неуверенные действия на стандартах и в воздухе для нынешней сборной Украины серьезная проблема, но разве мы этого не знали до матча? Англичане как раз этими слабостями и воспользовались. 

Но начну с того, что выход в четвертьфинал ЧЕ безусловное достижение тренера Андрея Шевченко, его команды, а также всей Украины. Мы пробились в ТОП-8 футбольных стран Европы. Не без содействия Фортуны. Однако, умалять заслугу наших футболистов в корне неверно. Выйти из группы нам помогли дополнительные показатели. Два проигрыша Нидерландам 2:3 и Австрии 0:1 с разницей в один гол, позволили сохранить благоприятную статистику. Причем у первых мы отыгрались с 0:2, а поражение от вторых развело нас и грозных итальянцев в разные пары. Пресная победа в группе над Северной Македонией 2:1, как ни крути, принесла 3 очка. Вот так по крупицам и «желто-синие» насобирали дополнительные баллы, которые и вывели нас в 1/8 финала против конкурентной Швеции. 

Победа 2:1 над шведами стал «звездным» для СБУ. Вытянули игру на характере. Если бы против Англии мы продемонстрировали содержательный футбол, тогда, даже не добившись нужного результата, сборная избежала бы критики. А так мы констатируем: СБУ не умеет играть головой – в прямом и переносном смысле. 

Основной состав и позиции игроков, отдельная тема. Зинченко, чудесно проявившего себя в прошлом матче на родной для себя позиции в МанСити, зачем-то с левого фланга обороны снова отправили в центр. А ведь УЕФА признало Александра лучшим в матче со Швецией неслучайно.  Далее, начав с 5 защитниками в линии, в расчете на сухой счет, Украина обязана была поменять расстановку сразу же после пропущенного на 4 мин гола от Кейна. Однако, продолжила играть с беззубой атакой, без моментов. Как будто просто мечтала пропустить поменьше. Мы не увидели на поле Степаненко, а Макаренко появился только под конец встречи. Таким образом, перенасыщенная линия обороны и неоптимальный центр, сдерживали атаку. Лишь вынужденная замена Кривцова на 35 мин. принудила к перестройке рисунка игры. К сожалению, вышедший на поле Цыганков был бледной тенью прежнего себя.

И тем не менее, счет 0:1 до перерыва удержался. Полумоменты у ворот Англии возродили надежду, которую требовалось подкрепить тренерскими идеями. Но работу над ошибками украинцы не провели. Быстрый гол в начале 1 тайма, повторился и во втором. На 46 мин. Магуайр замкнул подачу со штрафного головой, не заметив даже намека на сопротивление от Матвиенко. 

После 0:2 интрига на «Стадио Олимпико» полностью исчезла. Отыграть 2 мяча у Англии, которая во всех матчах ЕВРО-2020 пропустила 0 (ноль!) голов не представлялось возможным. Поэтому логичным выглядело бы решение Шевченко, стабилизировав игру, переключиться на эксперименты с перестановками в линиях и обкатке дебютантов. Необстрелянные футболисты могли бы на энтузиазме и горячем желании создать проблемы обороне соперника. По крайней мере, Судаков, Тымчик и, особенно, Довбик заслужили шанс сверкнуть на ЕВРО. Но с этими заменами Шевченко мариновал до финального свистка, да так и не успел выпустить молодежь. 

Хотя, после того, как в ворота Украины залетел 3 мяч (Кейн, оставшийся без опеки в штрафной, головой расстрелял Бущана 0:3) тренерский штаб обязан был уже ставить в приоритет грядущий чемпионат мира. Шевченко же упрямо отказывался от замен. И только гол Хендерсона на 63 мин., сделавший счет неприличным 0:4, сподобил главного тренера желто-синей дружины выпустить в центр свежего Макаренко. На этом замены иссякли. Что это – тренерская близорукость, страх попасть под критику в случае разгромного поражения, неуверенность в других игроках из заявки?

С кромки поля, было прекрасно видно, что во втором тайме у украинцев «кончился бензин». Мы не могли играть в комбинационный футбол, быстро перемещая мяч, так как игроки передвигались «с гирями на ногах». «Желто-синие» сконцентрировались на контроле мяча ради контроля, ради статистики. Считаю, что даже при проигрыше с более крупным счетом, прозвучало бы меньше критики, в адрес команды, если бы тренер обкатал бы второй состав.

Поэтому от болезненного поражения Франции 1:7 в товарищеском матче, больше пользы чем от Англии 0:4, так как в Сен-Дени дебютировали ныне «записные» сборники Бущан, Забарный, Зубков, а также др. ребята. 

В поединке с британцами наша сборная демонстрировала хорошую игру куцыми отрезками. После нескольких пропущенных голов психологически «просела» и поэтому своего максимума не показала. Однозначно себе в актив могут занести выступления на ЕВРО Бущан, Яремчук, Ярмоленко (хоть он и на сходе), в меньшей степени Зинченко, Забарный, Шапаренко. Добавлю сюда Довбика, которому неожиданно открыла дорогу на поле травма Беседина (скорейшего выздоровления Артему!) Также Шевченко, если отталкиваться от формулы Великого Лобановского – «Игра забывается, а результат остается в истории» – тоже в серьезных плюсах.

Напоследок, добавлю немного путевых заметок. На турнире перед игрой каждому журналисту выделяют обед, а также бесплатный проезд по городу на 4 дня. Данные бонусы оказались очень уместными. Если бы покупал проездные, они обошлись бы в 27 евро. После неудачной игры, атмосфера и живописные места древнего полиса помогли мне «стабилизировать» настроение.

Римская империя в свое время доминировала на планете и до сих пор остается настоящим музеем под открытым небом: Коллизей, Пантеон, государство внутри государства – Ватикан и собор святого Петра, грандиозные фонтаны, раскопки доисторических поселений… От Рима очень легко добраться на Тирренское море, оно всего лишь в 35 километрах от города, недалеко от Аэропорта Фьюмичино. Примерно через час-полтора вы можете переместиться из сказочного Рима на пляжные курорты. Так что мне удалось скрасить горечь поражения сборной Украины, вкусом морской воды Тирренского моря и красотами древней столицы. 

Владислав Московенко, Рим

 
Спорт Евро-2020
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
Сегодня 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
Вчера 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
Вчера 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
16.07.2021 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
15.07.2021 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
15.07.2021 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Новости

На Сумщине еще 35 человек подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 08:44
Горячую воду обещают дать сумчанам 23 июля
Вчера 11:14
Шосткинский боксер-профессионал проводит аукцион в помощь маленькому закарпатцу
Сегодня 09:05
Сумщина в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом
Сегодня 08:32
На Сумщині пройде масштабний «Kulish Fest»
Сегодня 08:29
Сумские хоккеистки сыграют на чемпионате Европы
Сегодня 08:03
Сумчане стали абсолютными чемпионами Украины по тяжелой атлетике
Сегодня 07:59
Обустройство остановки в центре Сум возле 90-й аптеки должны закончить на этой неделе
Вчера 17:54
У Сумах вшанували пам’ять загиблого сім років тому бійця АТО Максима Савченка
Вчера 17:45
В центре Сум упавшее дерево оборвало троллею
Вчера 17:36
В Ромнах пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Вчера 17:00
У Сумах відбулося урочисте закриття проєкту «Школярка-панянка»
Вчера 16:26
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.