Юрій Ярошенко: «Для «Альянсу» 6 місце не межа. У команди є потенціал». Важко знайти в українському футболі команду, яка за три роки здійснила сходження вгору від першості області до Першої ліги національного чемпіонату. Це вдалося зробити липоводолинському «Альянсу». Дебютант завершив свій виступ на 6 рядку турнірної таблиці.

Зі сміливим новачком довелося рахуватися суперникам вже з перших турів, в тому числі і призерам, у яких він відібрав 9 очок з 18 можливих.

Про дебют «Альянсу», складові його успішного виступу, завдання команди і не тільки – у розмові з головним тренером Юрієм ЯРОШЕНКОМ.

– Спершу, пане Юрію, прийміть вітанні з успішним дебютом і виступом на вищому рівні незважаючи на всі перешкоди, на яку оцінку напрацювали хлопці і тренерський штаб?

– Дякую за привітання. Це досягнення нас усіх – від клубу, вболівальників, які, незважаючи на корона вірус, нас палко підтримували, а також і журналістів, котрі сприяли цьому успіху. Однозначно команда заслужила п»ятірку. Чому? Як для дебютанта досить таки вдалий сезон. Через корона вірус ми, як всі команди, були вибиті з колії. Тож у першому колі багато чого не виходило, а весною прагнули надолужити втрачене, хоча доганяти поїзд, що набирав хід, було нелегко. Але ми встигли вскочити в останній вагон. І 6 місце, як на мене, хороший результат.

– А чи міг «Альянс» виступити скажімо ще краще?

– Наразі можна багато що розповісти. Це, мабуть, те місце, яке ми заслужили на даний час.

– Чи задоволений своєю роботою головний тренер команди Юрій Ярошенко, як ви думаєте ?

– Це, мабуть, внутрішній стан. Звичайно, якщо є з чим порівнювати. Якщо у ПФК «Суми», який свого часу очолював, багато чого не вистачало, то в «Альянсі» відчуваємо постійну опіку з боку керівництва клубу і однойменного товариства. Живуть з командою, вкладають в неї всю душу батько і син Іван Олександрович і Сергій Іванович Демченки, з легкої руки яких про «Альянс» заговорили у футбольних колах України. Це, звичайно, радує. Нам залишалося лише професіонально виконувати свої обов’язки на полі.

– Назвіть три складові успішного виступу «Альянса» в дебютному сезоні?

– Стабільність, хороший мікроклімат в колективі і майстерність гравців, якої в них додавалося з кожним поєдинком.

– І, мабуть, не останньою складовою була мотивація?

– Це одне з головних питань, В цьому плані керівництво добре мотивувало гравців. Адже для того, аби і гравці, і команда розвивалися, повинен бути мотиватор, бо різницю між лігами ми відчули відразу, коли на старті дещо «загальмували». Але швидко отямилися і почали поступово входити в робочий ритм.

– В чому різниця між лігами, їх плюси і мінуси?

– Якщо візьмемо, приміром, підсумкову таблицю, то на яких місцях завершили виступи дебютанти? Вони по-різному виявилися готовими до виступу. Приміром, херсонський «Кристал» дебют «відзначив» вильотом з ліги, тернопільська «Нива» боролася за виживання, «ВПК-Агро» з Петрового фінішував у десятці. А нам і рівненському «Вересу» вдалося, як кажуть, подолати турнірні завдання.

– В усіх команд «Альянс» відібрав очки – від одного до 6. Від матчів з якими суперниками ви отримали задоволення, а які відверто розчарували?

– Матчі з лідерами нам вдалися, як і поєдинки з тими командами, що вище в турнірній таблиці – волочиським «Агробізнесом» і городянами Миколаєва. Вони не дорахувалися загалом 13 очок. Хотілося бути на місце вище, але підвела домашня нічия з «Кременем». Напевне, ще не прийшов наш час. А розчарували домашні матчі, в яких ми втратили очки – «Гірником-Спортом», «Металістом-1925» і одеським «Чорноморцем».

– До речі, з призерами, які підвищилися у класі, між іншим, «альнсівці» відібрали 9 очок-а це 50 відсотків від можливих. Що стало складовим такого здобутку?

– В першу чергу, це мотивація футболістів. На фоні цих команд ми повинні були побачити професіональну придатність наших гравців. Вони однозначно порадували. Свою майстерність потрібно вдосконалювати в кожному матчі – і з лідерами, із середняками і з аутсайдерами.

– «Альянс» встановив кілька особистих і командних рекордів. І головний все-таки – 13 поспіль матчів без поразок. Випадковість це чи закономірність і що стимулювало тренерів і гравців?

– Значить команда була готова до такого результату. Ми вірили в успіх. У нас все добре стало виходити після нового року. Це півріччя, під час якого ми добре попрацювали. Новачки, які прийшли зрозуміли наш малюнок і тактику гри, швидко, як кажуть, вписалися . За майстерністю, на мою думку, команда укомплектована непогано. А стимулювала всіх стабільна гра, якою радували футболісти.

– Чи під силу «Альянсу», скажімо вже наступного сезону вийти до Прем»єр-ліги? Чим він, скажімо, гірший за «Колос», «Інгулець» чи «Десну?…

– Наступного сезону зіграємо з «Минаєм»- невдахою прем’єрлігових перегонів. Тоді і побачимо чого ми варті. Якщо ж наше керівництво поставить завдання виходу на новий рівень, то постараємося його реалізувати.

– Реально це, як ви думаєте?

– А чом би й ні. Все реально, все можна зробити. Я прихильник того, що роботу треба підкріплювати не словами, а конкретними справами.

– Що ви можете сказати про перехід Владислава Шарая до «Інгульця»? Чому він пішов без брата?

– Для Влада це приємний виклик. У нього вже такий вік, коли треба спробувати себе на вищому рівні. Хочеться побажати йому лише добротної гри і побільше забитих м’ячів.

Влад уже стукав у двері Прем’єр-ліги, він визрів для неї. Тож вирішив себе перевірити. В «Альянсі» він був сполучним гравцем ліній, швидко прогресував. У другому колі був справжнім лідером команди, Сам постійно забивав і партнерам допомагав.

Щодо Станіслава. Про перехід ми з ним говорили і порадили йому поки що залишатися в команді. Час його ще не прийшов. Ми дуже сподіваємося, що в наступному сезоні він буде бойовою одиницю, матиме більше ігрової практики. Роблю на Стаса ставку і сподіваюся, що він стане ключовим гравцем, як його брат.

– На кого ще із гравців звернули увагу тренери інших команд?

– Мені якби не етично говорити про це. Дзвонили, цікавлися вже розвідники Костянтином Ярошенком, Миколою Агаповим та іншими. Ми вдячні гравцям, що вони нікуди не смикаються, а хочуть розвиватися тут і разом з командою рухатися до нових вершин. Ми цьому дуже раді.

– А далі давайте поговоримо про футбол взагалі. Що ви можете сказати про його рівень в Першій лізі?

– На мою думку, він поступово виходить з кризи. Команди стали в тактичному плані більш гнучкими. Рівень першої ліги спочатку нам здавався високим, але коли ми адаптувалися і відчули смак боротьби, зрозуміли що можна грати пристойно і радувати грою вболівальників.

– Чи готовий Юрій Ярошенко відгукнутися на пропозицію і очолити одну з команд Прем’єр-ліги?

– На сьогоднішній день це не обговорюється. Нам хочеться побачити чого ми варті, чого можемо досягти і на яку висоту піднятися. Якщо ж буде запрошення, то в першу чергу, про це буде знати президент клубу, з ним тоді і будемо приймати рішення. Про перехід – скажу відверто – я ще й не думав.

– Якої ви думки про рівень суддівстві? Як на мене, через необ’єктивність, ви втратили кілька очок, зокрема у матчах з «Металістом», «Волинню» та іншими , в яких арбітри відверто симпатизували суперникам, тягнули їх за вуха. Скільки очок ви втратили таким чином?

– Скаржитимся на арбітрів не хочеться, все рівно це не допоможе. Наскільки дозволяє їхня підготовка – так вони і судять. Заангажованість є. Як правильно підмітили, особливо у матчах з «Металістом» арбітри діяли не кваліфіковано, Хочеться, щоб вони були на відстані від клубів і вдосконалювали свою підготовку, були менш помітними на полі і не впливали на командну гру. А то буває, як розпочнуть свистіти – про гру геть і говорити. Приміром, у Миколаєві – це був просто капець, кожне єдиноборство – де треба, де й не треба – сигнали на користь господарів. Це психологічно впливає на гравців, про який позитивний результат можна говорити. Вони так судять, бо краще не вміють. Це питання до Суддівського комітету УАФ.

– На вашу думку, чи допоможе VAR підняти рівень суддівства?

– Ми бачимо скільки навколо VARу полеміки і запитань. Він, схоже, на користь деяких клубів. В Італії, Англії, приміром, швидко вирішують спірні ситуації, а в нас можуть зупиняти гру на 5 і більше хвилин. Поки що незадовільно ставлюся до роботи суддів на VARі.

– Що важливо у футболу – гра, результат чи гра на результат?

– Гра через результат.

– Футбол сьогодні – це універсалізація чи командна гра?

– Як на мене, універсалізація кожного гравця через командні дії. На сьогодні гравець повинен вміти закривати кілька позицій. Якщо три, то це просто шикарно. Ми працюємо і розвиваємося в цьому плані. І якщо помітили, то у нас є група гравців, які можуть справлятися на тій чи іншій позиціях – Валерій Розинський, Костянтин Пікуль та інші. Це нам на руку.

– Словом, все по Лобановському?

-Так. По Валерію Васильовичу Лобановському. Я щасливий, що під його орудою мені пощастило попрацювати.

– На вашу думку, чи багато у футболі аферистів – серед чиновників, тренерів і гравців, які прийшли, аби просто заробляти на футболі? Чи довелося вам з ними зустрічатися?

– На жаль, доводилося зустрічатися.. Приміром, коли працював у Полтаві. Була непогана команда з інфраструктурою, можна було розвиватися. Але президент, якого добре знають з не найкращого боку у футбольних колах, мав інші наміри. Награвшись командою , він їх кинув. Заробітчан у футболі, на жаль, вистачає, я з вами згоден.

– Цікаво, як ви ставитеся до гравців, які показово корчаться на полі після порушень правил проти них – на що арбітри відразу клюють, і тих, хто роз татуйованих, наче картина Пікассо, а на полі нічим себе не привертають уваги?

– Однозначно ставлення негативне. Ми виховуємо наших гравців, щоб вони не вдавалися до таких показових дій. Так, хитрощі футбольні можуть бути, але не закономірності, які постійно влаштовують на полі, випрошуючи у суддів додаткових покарань для суперників і викликаючи співчуття у вболівальників і Схоже було, приміром, у домашньому матчі з «Кременем». Як поводив воротар і деякі гравці – бачили майже 3 тисячі вболівальників. Це не прикрашає футбол.

– Тренер «Динамо», яке виграло Кубок України, отримав 1 мільйон євро призових. Чиновники УАФ отримують зарплати із 6-значними цифрами, У Федерації є така посада – друг президента і він отримує до 100 тисяч гривень. Чи не занадто це?

– Щодо «Динамо», то справа президента клубу і тренера, ми не знаємо , що значиться в контракті. Нам це не загрожує, у нас такого немає. А щодо чиновників, то це відверто перебір, вони не заслуговують таких виплат.

– Я впевнений, ви уважно слідкуєте за Євро-2020. Які шанси у збірної України і якою, на вашу думку, буде трійка призерів?

– Хочеться, щоб наша команда пройшла якомога далі. Сподіваюся – з групи вийдемо, а як далі – залежить вже від того, на кого вийдемо. Боротьбу на нагороди, на мою думку, вестиме квартет команд у складі Франції, Бельгії, Італії та Англії [інтерв’ю відбулося до вильоту французів, бельгійців та українців - Ред.].

– А кому можуть дістатися золоті медалі?

– Я ставлю на французів ( )

– І на завершення – про підготовку «Альянсу» до нового сезону. Як вона проходитиме, з ким зіграєте спаринги і яке завдання перед командою?

– Для нас це буде хороший виклик, адже статус новачка тиснути вже не буде. Суперники нас вивчили, тому треба посилено готуватися. Хотілося б стати стабільною командою. Наразі футболісти у відпустках. Наприкінці місяця розпочнемо підготовку. Вестимемо її по-домашньому, в Охтирці. Зіграємо кілька «товарняків» з командами різних ліг. Суперниками обрали городян Полтави, «Дніпро-1» з однойменного міста, «Метал» і «Металіст-1925» з Харкова. У команді будуть деякі зміни, але про це поки що рано говорити.

– За три сезони «Альянс» пройшов шлях від чемпіонату області до Першої національної ліги. А скільки сезонів чекати, аби «Альянс» став учасником Прем’єр-ліги?

– Ми будемо працювати і прагнути до цього. А щоб мрія стала реальністю , треба мати відповідну інфраструктуру, підтримку з боку обласної влади (на жаль, команда поза її увагою – Г.Р.), стабільність складу і фінансову складову. Команди виходять до другої ліги і там такі зарплати, що очі на лоба лізуть. Ми прихильники поступового розвитку як футболістів, так і клубу, і команди.

– Як ви плануєте поводити відпустку, де і з ким?

– Вона, на жаль, не тривала. Хочеться скрізь встигнути побувати, провідати родичів і рідних, сестру привітати з днем народження, просто відпочити. І з новими силами розпочати сезон. Як говорить народна мудрість, сани треба готувати влітку. 6 місце для «Альянса» – не межа, У команди є ще потенціал!

Григорій РЕВА