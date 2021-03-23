Сумской биатлонист Антон Дудченко: Мои главные болельщики это родители и сестра Открытием сезона для болельщиков украинской команды стал сумчанин Антон Дудченко. В этом году, спортсмену удалось показать свой лучший результат в гонках на этапах Кубка мира - 5 место, при этом лишь 0,3 секунды отделили парня от желаемого подиума.

О биатлонном сезоне, воспоминаниях из Антхольц, своих волнениях, поддержке родных - читайте в разговоре Антона с корреспондентом biathlon.com.ua.

- Антон, для тебя этот сезон был полон взлетов и падений - от персонал Бест к не совсем удачному чемпионату мира. Как сам его оценишь?

- Он был достаточно нестабильным. Начало было трудное, а дальше с каждым стартом я разбегался, и сумел показать несколько хороших результатов. Не скажу, что чемпионат мира был провальный. Да, конечно, не все получилось, но это было явно лучше, чем на прошлом мировом первенстве (улыбается). Именно перед чемпионатом мира у меня посыпалась стрельба, не было уверенности в ней, и, к сожалению, так и не смогли ее стабилизировать на том уровне, на котором она была в том же Антхольце. Поэтому на чемпионате мира проблема была больше не в физической форме, а именно в стрелковой.

- А не могло в дальнейшем повлиять на твои результаты то, что в индивидуальной гонке в Антхольце, в горах, ты выложился на максимум?

- Нет, я не думаю, что это горы на меня так повлияли. Физическая форма состоит из спадов и подъемов. Именно чемпионат мира пришелся на спад, поэтому вместе с физической формой пропала и стрельба.

- В этом сезоне Юрай неоднократно ставил тебя на заключительный этап эстафеты. Как себя чувствуешь на четвертом этапе?

- Этот этап психологически чрезвычайно тяжелый, но чем больше его бегаю, тем больше привыкаю к нему, и с каждым стартом на четвертом этапе становится все легче. Например, когда я бежал последний этап в Хохфильцене, то это было психологически очень и очень трудно, но уже на чемпионате мира в плане психологии чувствовал себя раскованнее, мне было намного легче. Ко всему нужно привыкать (улыбается).

- На каком этапе чувствуешь себя наиболее комфортно?

- Психологически комфортнее чувствую себя на третьем этапе (улыбается).

- Ты неоднократно отмечал, что очень волнуешься перед стартами. Как переживаешь неудачи в эстафетных гонках?

- Я очень тяжело переживаю такие моменты, потому что из всех гонок именно эстафетная дается труднее в психологическом плане, так как ты бежишь не только за себя, но и за всю команду. Здесь ты несешь ответственность не только за свой результат, но и за результат всей команды. Из-за этого волнения не всегда все получается: время исчезает и уверенность, которая нужна для старта, да и на рубеже, боишься лишний раз рискнуть, чего не скажешь об индивидуальных стартах.

- Чьей поддержкой заручаешься в непростые для тебя моменты?

- Мои главные болельщики - это родители и сестра, они всегда меня поддерживают. В команде тоже замечательная атмосфера, все друг друга подбадривают, так как понимают, что мы - один коллектив, и важно помочь партнеру по команде в непростой момент. Это особенно чувствуется сейчас, когда мы полгода ни были дома. Мы вместе радуемся и поздравляем друг друга, когда кто-то показывает хороший результат, а также поддерживаем в момент, когда гонка не совсем удалась.

- Сразу после финиша индивидуальной гонки в Антхольце, ты говорил, что не осознаешь свой результат. Когда пришло осознание, и как переживал этот момент?

- Если честно, то я и сейчас полностью не осознаю то, что я был пятым (улыбается). Бесспорно, вечером я порадовался за свой результат, но на следующий день была новая гонка, не было времени для того, чтобы насладиться результатом, все было очень сумбурно. Да, я понимаю, что пятое место - высокое, но, в то же время знаю, что достиг его благодаря хорошей стрельбе, и ход нужно подтягивать.

- Сколько раз прокрутил в голове момент, где можно было бы отыграть эти три десятых?

- Вовсе не прокручивал, так как не зацикливался на этом. От проигрыша трех десятых было больше положительных эмоций, чем отрицательных. Мне было очень приятно стоять на цветочной церемонии в компании таких известных спортсменов, и это для меня была большая честь.

- Какие первые впечатления от биатлонного комплекса в Буковеле?

- Интересный комплекс, интересная трасса, все сделано довольно-таки неплохо. Единственное, что волнует - это спуски, потому что, когда будет хорошее скольжение, то будет очень трудно их проходить. А когда это будет еще и роллерная трасса, то будут проблемы в виде падений. Рельеф трассы мне чем-то напоминает тот, который есть в Мартелло, в Италии, ведь там много мостов через реку, а также крутых поворотов.

- Антон, в номинации «скромный парень» украинской команды ты победил с большим отрывом. Как такой характер отражается в контактных гонках, когда надо «потолкаться» на трассе?

- Я бы не сказал, что я скромный (смеется). Со «своими людьми», с теми, с кем я себя свободно чувствую, то я далеко не тихоня, даю волю своим эмоциям (улыбается). На самом деле, на трассе это мне никак не мешает, я всегда борюсь до последнего. Думаю, это твое мнение (прим. по мнению не только корреспондента, но и многих болельщиков), скромность, никак не влияет на то, какой я на трассе, я достаточно уверенно чувствую себя на дистанции, и где нужно - могу дать бой. Уверен, что я не один такой, и у других спортсменов, и в других видах спорта, тоже такая ситуация.

- Какие планы у тебя на отпуск?

- Пока, на некоторое время, я остаюсь здесь, в Буковеле, чтобы немного закататься, потому что достаточно хорошие условия, и потом такого не будет. Поэтому пока есть возможность - буду кататься на лыжах. А дальше домой (улыбается). Об отдыхе на море пока не думал. Конечно, хотелось бы уехать, но пугает ситуация с ковидом. Поэтому, думаю, лучше отдохнуть дома, у родителей, и лишний раз не рисковать своим здоровьем.

Беседу вела Дария Вирста