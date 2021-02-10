Як організувати активний відпочинок для всієї родини Види сімейного дозвілля для дітей та батьків: що вибрати та як знайти час на спільне проведення часу.

У постійному потоці справ, роботи, навчання та додаткових занять виділити час на сімейний відпочинок здається справжнім челенджем. А тоді, коли час нарешті з’являється, сил вистачає хіба що на перегляд серіалу чи «серфінг» в Інтернеті. Утім, загальне дозвілля — це формування міцних родинних зв’язків та добрих традицій. Саме так народжуються історії, які потім буде вміщено в сімейний фотоальбом, та закарбовано в пам’яті на роки.

Спеціалісти компанії-виробника кросівок жіночих поділилися, як влаштувати сімейний активний відпочинок та зробити це приємною звичкою.

Варіанти активного відпочинку всією родиною

Дозвілля для всієї родини — який він? Що обрати, коли спільних інтересів між різними поколіннями не так і багато?

Динамічні ігри

Ідеальний варіант для проведення часу просто неба, вивчення своєї дитини та зміцнення імунітету батьків та малечі. Можна обрати те, що підійде для всіх членів: фітнес, плавання, ігри у волейбол чи футбол, великий та настільний теніс. Не обов’язково грати на рахунок чи перемогу — достатньо просто отримувати задоволення від активностей.

Танці

Перевага танців у тому, що вони непомітно для всіх членів родини можуть захопити та перетворитися на справжнє хобі. Тим паче, що сучасність пропонує чимало варіантів, серед яких точно знайдеться щось до душі: спортивні танці, дитячий та дорослий pole dance з поглибленими елементами гімнастики, Vogue, контемп, джаз-модерн, латиноамериканські танці тощо.





Пікніки

Вилазки на природу — що може бути краще? Краще, ніж сидіти коло вогню, піти на пошуки грибів чи ягід, влаштувати активні ігри на свіжому повітрі, просякнутому ароматами трав та хвойних рослин? Головне — вибрати оптимальний час для пікніка, та обов’язково подбати про наявність відповідного одягу:

у теплу пору року — щоб відводила вологу з поверхні шкіри та запобігала перегріванню; взимку й у дощ — щоб не намокала та ефективно зігрівала.

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Родинний туризм

Це одна з найкращих ідей для відпочинку всією родиною. Цікаві екскурсії, походи з наметом, спальниками та спортивним екіпіруванням для скелелазіння, сходжень у гори, чи просто прогулянки лісом навчать дітей розпалювати багаття, жити без гаджетів, відрізняти їстівні гриби від отруйних, та подарують багато іншого досвіду.

Можливих варіантів набагато більше. Ми навели приклад найпопулярніших та найактуальніших із них. Головне правило кожного — позитивний настрій та схвальне ставлення до активного сімейного відпочинку всіх членів сім’ї.

Як знайти час на сімейне дозвілля — і правильно його розрахувати?

Навіть година-дві, проведені всією родиною — це чудово! Як знайти цей час для спільного відпочинку?

• Плануйте сімейне дозвілля. Куди ви поїдете, підете та чим займатиметесь — такі речі слід вирішувати за сімейною вечерею, коли все в гарному настрої. Якщо інтереси не збігаються, вирішуйте голосуванням. Однак остаточне рішення має задовільняти всіх членів сім’ї.

• Підготуйтеся до відпочинку. Звільніть вихідні — і нагадайте іншим, щоб і вони не складали жодних інших планів. Якщо ж термінові справи раптово з’являються, перебудуйте «графік» відпочинку так, щоб все склалося та на нього потрапили всі члени родини.

• Плануйте 2–3 варіанти відпочинку «про всяк випадок». Краще, якщо у вас буде «план Б».

Шукайте час на своїх дітей — скільки б їм не було років! А отримати задоволення від кожної проведеної разом секунди допоможе якісний спортивний одяг. Пам’ятайте: це запорука приємних вражень яскравого досвіду та навіть вашої безпеки.