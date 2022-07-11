Порошенко з волонтерами купив у Європі дрони, вантажівки та бронемашини для ЗСУ на 5 млн доларів 350 безпілотників, 42 вантажівки та 11 бронемашин купили для Збройних Сил України волонтери ГО «Справа Громад» спільно з Фондом Порошенка.

Тільки за останні дні через кордон надходить техніка для фронту на суму 5 млн доларів, а загалом у Порошенка після 24 лютого вже спрямували на допомогу армії півмільярда гривень. Зокрема, з Естонії в Україну відправлені 350 безпілотників Autel. З них - 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+.

«Сьогодні в Україну відправляються ці дрони, які так потрібні нашим військовим. Ці дрони оснащені термокамерою, можуть працювати вдень і вночі. У кожній роті Збройних сил України, яка отримає цей дрон, він буде коригувати вогонь артилерії. Артилерійські снаряди будуть знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю», – повідомив Петро Порошенко під час візиту до Таллінна.

Безпілотники – це справжні «очі» для військових, які дозволяють проводити розвідку, контролювати роботу мінометного взводу батальйону і знищувати ворогів із більшою ефективністю. Порошенко подякував уряду Естонії за сприяння у підготовці цього контракту.

Порошенко, який регулярно відвідує передову на Сході та Півдні України, неодноразово зазначав: «нинішня війна – це війна дронів та артилерії. «Це не просто піхота із стрілецькою зброєю. 90% наших втрат – від артилерії. Тому ми знайшли і купили дрони, новітні системи, які дозволять краще координувати артилерію», – пояснює Петро Порошенко.

Тим часом на кордоні з Україною вже готуються до передачі британські вантажівки Leyland DAF.

Загалом підписані контракти на 42 вантажівки. Машини проходять технічну підготовку у Великій Британії, у Польщі та в Україні. Волонтери ГО «Справа Громад» наголошують – таких автівок для армії треба багато.

Повнопривідна дизельна вантажівка, оснащена лебідкою, здатна перевозити все, що потрібно для фронту. Боєкомплект, продукти харчування та бійців, воду і солярку в бочках. Вивезе тонами все, що необхідне на позиції – від деревини і скоб до мін та снарядів, розповідають досвідчені волонтери.

«Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО», – розповідав Порошенко у Великій Британії перед відправкою машин до України.

«Вже наступного тижня ці вантажівки після технічного обслуговування, яке буде робитися нами, потраплять до бригад, батальйонів Збройних Сил України. Для чого це робиться? Для того, щоб краще бити ворога. Щоб вже наприкінці липня, у серпні забезпечити умови, коли наші Збройні Сили зможуть перейти в контрнаступ, коли ми почнемо викидати ворога із захоплених українських земель. І це будуть важливі кроки до нашої майбутньої перемоги», – наголошує п‘ятий Президент.

Ще один унікальний контракт вдалося укласти в Італії – 11 бронемашин MLS SHIELD для десантників. Вони теж вже в дорозі на передову.

Вперше в історії експортну ліцензію на постачання військової техніки отримали благодійна організація та волонтери з України.

Порошенко особисто побував на підприємстві в Італії на початку липня, а тепер показав ці бронемашини на польсько-українському кордоні.

Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці.

«Нові броньовані автомобілі італійського виробництва, які зроблені на бойовому шасі, мають посилений бронезахист. Передбачені можливості встановлення озброєння, яке мається в розпорядження Збройних Сил України. Найголовніше – в неймовірно короткі терміни ми робили все для того, щоб ці броньовані автомобілі надійшли командуванню Десантно-штурмових військ, поступили на озброєння і брали безпосередню участь в контрнаступі», – пояснює Порошенко.

«Тут є крута тепловізійна система, лазерні дальноміри, автоматична коробка, броньовані двері, кондиціонер, і навіть USB сокети для того, щоб працювати із системами комунікації. Все у найкращому вигляді. І все робиться для наших воїнів, які сьогодні чекають з нетерпінням наше озброєння», – показує Порошенко «начинку» броньовика.

«Ми не зупиняємося ні на хвилину. Тут немає жодної копійки бюджетних грошей. І тут немає жодного піару. Бо ми звертаємося до вас для того, щоб ми разом зібрали гроші – навіть ті, хто не може служити в армії, люди похилого віку, українці, які опинилися за кордоном. Це дуже круто, коли ви маєте можливість придбати кевларовий шолом, придбати бронежилет. Це в 10 разів крутіше, коли ви маєте можливість придбати власний броньовик, бойову машину, яка вашими грошима буде нищити рашистів», – зауважує Порошенко.

«Я дякую українським військовим, бо вони боронять Україну. Я пишаюся тим, що Збройні Сили України були реально створені, побудовані за натівськими стандартами з 14-го року. Я дуже пишаюся, як у нас це вийшло. Але для того, щоб бути побудованими за натівськими стандартами, вони повинні мати і натівську техніку», – пояснює п’ятий Президент.

Порошенко також подякував Уряду Італії та прем’єр-міністру Маріо Драгі:

«Він – людина цінностей, відкинув політичні ігри, популізм і прийняв дуже важливі рішення – і щодо надання нам статусу кандидата в ЄС, і дуже болісного рішення щодо надання нам зброї».

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка.

З 24 лютого були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).