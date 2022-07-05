У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука За добу петиція зібрала третину від необхідної кількості голосів.

У Путивльській громаді місцевий мешканець Дмитро Платунов зареєстрував на сайті міської ради петицію про відставку голови громади Костянтина Гаврильчука, який є представляє партію Наш Край.

«У зв'язку із незадовільною діяльністю голови Путивльської громади Гаврильчука Костянтина Миколайовича, яка виражається в повному занепаді соціально-економічного стану громади. У зв'язку із тісними стосунками голови громади з агентом ворожих спецслужб Деркачом А.Л. просимо розглянути можливість усунення голови громади Гаврильчука Костянтина Миколайовича з займаємої посади», — пише автор петиції Дмитро Платунов.

Якщо петицію підпишуть 300 та більше людей, її мають розглянути депутати на сесії.

Нагадаємо, що Костянтин Гаврильчук є ставлеником депутата обласної ради від партії Наш Край Валерія Волкова, який разом з Андрієм Деркачем розбудовували партію в області.

У червні СБУ викрили російську агентурну мережу, яка готувала вторгнення в Україну і до якої входив лідер партії «Наш Край» Андрій Деркач.