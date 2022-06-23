Мер Сум розповів про підготовку до опалювального сезону та скорочення штату чиновників міста Як міська влада готується до опалювального сезону, за чий кошт на вулицях міста з’явилися габіони та на скільки планують скоротити апарат чиновників міськради.

5 липня на ці питання Суспільному відповів Сумський міський голова.

"Сьогодні забезпеченість вугіллям це проблемний момент", — розповів Олександр Лисенко. "Тому, що ні для кого не є секретом, що наше підприємство "Сумитеплоенерго", всі наші станції, турбіни, вони працювали на вугіллі яке є антрацитом", — додав міський голова Сум.

За словами очільника міста комунальну котельню, яку орендує підприємство "Сумитеплоенерго" зараз переобладнують під паливо, яке видобувають в Україні і зможуть купити в Польщі. "Зараз постачати таке вугілля немає можливості, це є проблемою і ми проводимо роботу з переобладнання нашої котельні на українське вугілля і на польське вугілля. Я думаю, що ця робота має завершитись протягом 2 місяців", — розповів Олександр Лисенко.

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У Котельні північного промвузла, яка опалює третину міста, крім старих боргів, додалися іще руйнування від російських авіанальотів. Це потягло збитки на 17 млн грн, говорить Олександр Лисенко. Котельню міськрада до кінця місяця планує взяти на баланс. "Юридично плануємо завершити це питання, тому що там є борги і я думаю у них проблема буде включитися без нашої допомоги".

Зараз, за словами Олександра Лисенка, закриті усі державні реєстри. Тому зараз не видно, хто є власником Котельні північного промвузла. До повномасштабного вторгнення це був громадянин Росії. "Іще пів року тому було вирішено питання, що власником є вже Лук’яненко-старший і для нас це також дуже важливо. Вони мені повідомили, що вони також зараз чекають рішення сесії про відповідні наші дії щодо прийняття об’єкта Котельні північного промвузла у власність міської ради. Ми до цього готові і думаю 27-го будемо проводити сесію, де вже чітко повинно бути вирішення юридичної ситуації по підприємству", — наголосив міський голова Сум.

"Кількість чиновників міськради збираються скоротити"

Минулого місяця на 36 млн грн скоротили заробітну платню виконавчому комітету Сумської міської ради, розповів мер Сум. Наразі очікується мінімум 20% скорочення штатів. "Скорочення диктує час сьогодні і це не тільки кошти, які дуже, дійсно, потрібні просто для заощадження. Це кошти потрібні не для заощадження, а для перенаправлення на нашу обороноздатність і забезпечення наших Збройних сил і добровольчих формувань".

"За габіони, які з’явилися на вулицях міста, відповідають військові"

Суспільне Суми

Ці габіони у Сумах встановлювала інженерна служба 117-ої бригади, розповів очільник Сум. Міська влада при цьому допомагала з технікою та відповідними матеріалами, але не закуповувала їх. "Самі габіони не єдине інженерна споруда, яка використовується на цій території. Там іще буде відповідне доповнення можуть бути і повинні бути при відповідній загрозі. Вони робляться для того, щоб під час, якщо буде відповідне зіткнення, щоб зберегти життя людей, які будуть на цій території вести оборону", — наголосив Олександр Лисенко.

З якого бюджету сплачено виготовлення та встановлення габіонів, чому вони не з’явилися в Сумах до 24 лютого на це у 117-ій бригаді кореспондентам Суспільного відповідати відмовилися.