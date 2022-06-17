Политика

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 11:1176

Кому війна… Частина 1

Минуло вже 4 місяці повномасштабної війни, яку веде росія проти України. За цей час більшість сумчан відчули на собі погіршення рівня життя. Безробіття, інфляція, ціни…

Але це не про сумських чиновників. У більшості з них майже нічого не змінилося. Іноді навіть навпаки. Зарплата зростає, - краса…

Данкор онлайн надіслав запити на отримання публічної інформації щодо зарплати керівництва мерії Сум, Сумської ОДА, облради, комунальних підприємств та установ, а також обласних поліції та прокуратури за січень – травень 2022 року. Цифри доволі цікаві…

Утридорога

Майже в усіх є відхилення від нормальної зарплати у лютому-березні. Найбільше у прокурорів. Наприклад, керівник обласної прокуратури Олексій Тубелець у січні отримав 96 тис. грн, у лютому – 198 тис. грн, далі – по 104 тис. грн. Найбільше отримував його перший заступник Олександр Панченко – 104 тис. грн у січні, аж 314 тис. грн у лютому, далі – від 66 до 104 тис. грн. Майже в чотири разі збільшилася зарплати в одного із заступників (вказано без прізвища) – із 45 тис. грн до 185 тис. грн. Далі – по 87 тис. грн. І так у всіх – у 2-3 рази. З чим це пов’язано достеменно не відомо, але подейкують через евакуацію. Тобто прокурори не були на своїх місцях, а отримали зарплату у два-чотири рази більше.

Військова і не тільки таємниця

На жаль, нічого не відомо про «кіборгів Черкаського котла» (як їх називають у Сумах) з поліції Сумщини, адже у відповіді вони відмовились надавати інформацію, пославшись на укази президента, листи Нацполіції тощо. Обіцяли надати інформацію після війни…

Також відмовились надавати інформацію у КП «Міськводоканал», де послалися на контракт директора. Що цікаво, інші комунальні директори свою зарплату не приховують.

Обласні керівники

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у січні отримав 67 тис. грн, у лютому – 73 тис. грн, далі – 73, 78, 79. Його перший заступник у січні отримав 60 тис. грн, у лютому встиг побути у відпустці – 115 тис. грн, далі – 89, 85, 75. У інших зарплата також виросла - з 40-50 тис. грн до 70-80 тис. грн.

Також у голови ОДА є радники. У січні їх було 8 – 171 тис. грн на всіх, у березні – 9 – 240 тис. грн. У травні – вже 11 – 217 тис. грн.

Голова облради Віктор Федорченко також не бідував: чотири з п’яти місяців було по 67-68 тис. грн, у березні – 106 тис. грн. Його перший заступник Олександр Стрельченко, звільнений у квітні, за 4 місяці заробив більше шефа – від 55 тис. грн у лютому до 134 тис. грн у квітні. Заступник голови облради Валерій Ісмаілов – від 58 тис. грн у січні до 93 тис. грн у березні.

Недозвільнені

Через заборону проросійської партії «ОПЗЖ» було досить багато звільнень, у тому числі у комунальних підприємствах Сумської міської та обласної рад.

Досить цікаво було дізнатися про те, що Олександр Будник, якого звільнили з посади директора «Сумиоблагролісу» 20 квітня отримував зарплату ще й у травні – усього майже 200 тис. грн за 5 місяців.

У міській раді є таке собі КП «Чисте місто», яке опікується зеленим полігоном. Його директором нині є такий собі Андрій Шкарін, якого активісти пов’язували також із проросійськими силами. Була петиція, яка зібрала необхідну кількість голосів буквально за кілька годин, про звільнення чиновників, пов’язаних з одіозними депутатами Сумської міської ради від ОПZЖ, Жиленком Віталієм Миколайовичем, Тихенком Костянтином Павловичем, Перепекою Ігорем Олександровичем та іншими. Мер Сум від повів, що Андрія Шкаріна звільнено з посади директора КП «Сумижилкомсервіс». Але забув повідомити, що призначив його на посаду директора «Чистого міста». Причому зарплат зросла у тричі після приходу – з 6 до 19 тис. грн.

P.S. Ще планується друга частина, адже пан мер досі рахує свою зарплатню, повідомивши, що відповість на запит через 20, а не 5 робочих днів. Чекаємо сюрпризів…

 
 
Политика
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Кому війна… Частина 1
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