«Каюся і хочу відмитися»: віцепрезидент Газпромбанку родом з Охтирки повернувся до України і планує вступити до тероборони Віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв, який є уродженцем Охтирки Сумської області, залишив РФ, щоб повернутися до України, де він збирається приєднатися до підрозділів тероборони.

Про це він розповів The Insider.

За словами Волобуєва, таке рішення пов’язане з тим, що він більше не міг залишатися в РФ після тих звірств, які її війська влаштували в Україні.

«За національністю я українець… Я не міг більше спостерігати зі сторони, що робить Росія з моєю батьківщиною. Мій візит це як покаяння, я хочу відмитися від свого російського минулого. Я хочу залишитись в Україні до перемоги», — пояснив він, додавши, що хотів повернутися ще з 2004 року, але не зміг цього зробити «за сімейними обставинами».

Волобуєв також наголосив, що агресія РФ проти України є воєнним злочином.

«Це злочин з боку Путіна, російської влади та, насправді, російського народу. Тому що тут вбиває українців не Путін, краде унітази не Путін, ґвалтує жінок не Путін. Це і є російський народ. І я, хоч і за національністю, українець, теж несу за це відповідальність. Мені за це соромно, я буду каятися за це все життя, тому що на мені подвійна відповідальність — адже я не просто росіянин. Я народився тут, я прожив тут 18 років, тому відповідаю вдвічі та втричі», — визнав топменеджер.

Він також прокоментував нещодавню смерть колишнього віцепрезидента Газпромбанк Владислава Аваєва та його сім'ї, який, як стверджує Слідчий комітет РФ, убив дружину та дитину, а потім наклав на себе руки.

«Хочу уточнити — він був не просто віцепрезидент, він був першим президентом, через одну посаду. Я не знаю, чим він займався, ніколи не був з ним знайомий і нічого про нього не чув раніше. Також я знаю, що на момент нібито його самогубства він був чинним першим віцепрезидентом Газпромбанку. Не вірю в те, що він міг убити дружину та дочку, вважаю, що це інсценування. Чому? Складно сказати. Можливо, він щось знав і становив якусь небезпеку», — додав Волобуєв.