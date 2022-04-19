Политика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:56487

Мер Сум перерозподілив обов’язки між своїми заступниками

Олександр ЛИСЕНКО вніс зміни до розподілу обов’язків між першим заступником міського голови, заступниками міського голови, секретарем міської ради та керуючим справами виконавчого комітету.

Відповідні зміни відбулися у зв’язку зі звільненням заступників міського голови Миколи ВОЙТЕНКА та Тамари ІЩЕНКО згідно з рішеннями Сумської міської ради.

З 18 квітня вступив в дію наступний розподіл повноважень керівництва міської територіальної громади.

Міський голова Олександр Лисенко

Координує роботу департаменту фінансів, економіки та інвестицій (в частині повноважень щодо бюджету та фінансів).

Перший заступник міського голови Михайло Бондаренко

Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань, у межах, визначених чинним законодавством:

  • - департаменту фінансів, економіки та інвестицій (в частині повноважень щодо соціально-економічного розвитку, регуляторної політики, екології та енергозбереження, охорони довкілля та використання природних ресурсів, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності міста);
  • - департаменту інфраструктури міста;
  • - департаменту забезпечення ресурсних платежів;
  • - управління архітектури та містобудування;
  • - управління капітального будівництва та дорожнього господарства;
  • - управління державного архітектурно-будівельного контролю;
  • - правового управління;
  • - відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
  • - відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи.

Заступник міського голови Віра Мотречко

Спрямовує, координує та контролює роботу таких виконавчих органів міської ради:

  • - департаменту соціального захисту населення;
  • - управління з питань праці;
  • - управління «Служба у справах дітей»;
  • - відділу фізичної культури та спорту;
  • - Сумського міського центру соціальних служб.

Заступник міського голови Станіслав Поляков

Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань, у межах, визначених чинним законодавством:

  • - управління освіти і науки;
  • - управління стратегічного розвитку міста;
  • - відділу культури;
  • - відділу молодіжної політики;
  • - управління охорони здоров’я;
  • - управління «Інспекція з благоустрою міста Суми»;
  • - відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів;
  • - відділу «Служба 15-80»;
  • - сектору з питань управління сільськими територіями;

Керуючий справами виконавчого комітету Юлія Павлик

Спрямовує, координує та контролює роботу таких виконавчих органів міської ради:

  • - департаменту комунікацій та інформаційної політики;
  • - управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми»;
  • - управління з господарських та загальних питань;
  • - відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг;
  • - відділу організаційно-кадрової роботи;
  • - архівного відділу;
  • - відділу бухгалтерського обліку та звітності;
  • - відділу з конкурсних торгів;
  • - відділу протокольної роботи та контролю;
  • - відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення;
  • - відділів ведення Державного реєстру виборців Зарічного та Ковпаківського районів м. Суми;

Секретар Сумської міської ради Олег Рєзнік

Спрямовує, координує та контролює роботу відділу з організації діяльності ради Сумської міської ради.

Детальніше з повноваженнями керівників можна ознайомитися на у розділі «Міський голова / Заступники» на сайті міської ради.

Политика
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