Місяць незламності України: Сумщина Під час брифінгу голова Сумської облдержадміністрації − керівник обласної військової адміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ розповів про те, як уже місяць прикордонна Сумщина разом з усією Україною бореться з ворогом − воює, лікує поранених бійців та мирних жителів, латає обстріляну ворогом інфраструктуру, доставляє гуманітарну допомогу із різних областей України та закордону й виживає в умовах воєнного часу.

Сьогодні рівно місяць від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну. Це місяць нашої незламності. Україна не тільки стримує російську армію, але й на дипломатичному рівні перемагає свого ворога. Увесь світ захоплюється стійкістю України, мужністю її воїнів, національним єднанням у боротьбі за свої цінності.

«Наша область першою прийняла на себе удар російської армії. Усе почалося 24 лютого рано-вранці з обстрілів градами наших мирних громад. Я особисто дізнався про це від голови однієї із прикордонних громад, який подзвонив мені на початку п’ятої години ранку і сказав, що почалась війна, мирну територію поливають градами й обстрілюють, – розповів Дмитро Живицький. – Коли я поглянув у той бік, то мені здалося, що сонце встало на кілька годин раніше − горизонт був червоний від градів і пострілів. А вже в обід в обласному центрі ми побачили російські танки та БТРи… Тисячі одиниць ворожої техніки заполонили наші міста, села, дороги…».

За його словами, Сумщина, як і вся Україна, оговтавшись від першого удару, почала давати відсіч російським ворогам. І плани росії щодо захоплення за кілька днів території нашої держави провалилися. Те, що зробили Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Херсонщина, Донеччина, Миколаївщина, завдяки самовідданості нашої територіальної оборони, завдяки нашим Збройним Силам, суттєво вплинуло на перебіг війни. Ми змогли стримати цей наступ, адже ворог очікував зустріч з квітами і хлібом-сіллю, а отримав Коктейлі Молотова, вогонь і відчайдушний опір як військових, так і звичайних мирних людей.

«Була організована територіальна оборона, обладнані блок-пости, і разом із Збройними Силами України ми розпочали справжній національний опір. Про нас заговорили в Україні, в світі. В інтернет-мережі з’являлися меми про героїзм Сумщини, зокрема про те, що найвеличніша армія світу хотіла стерти з землі Америку, але застряла у невеличкому селі на Сумщині. Цей мем знає увесь світ. І я пишаюся тим, що я сумчанин, що я тут народився», − зазначив Дмитро Живицький.

Керівник військової адміністрації розповів, що так, як плани Кремля про бліцкриг зазнали поразки, ворог почав терор мирного населення. І сьогодні жителі прикордонних районів, особливо Тростянець, Краснопілля, села Лебединщини, Боромлянської громади, потерпають від орків. Нещадно зазнає бомбардувань Охтирка. Про всі злочинні факти знають не лише в області, а в усьому світі. Збройні Сили наполегливо працюють над тим, щоб звільнити територію України та Сумщини зокрема.

«Я дякую сьогодні усім жителям області за боротьбу проти фашистів, інакше їх не назвеш. Дякую нашому НАТО − Нашій Афігенній Територіальній Обороні та Збройним Силам України за героїзм у відстоюванні території області. Дякую, звісно, керівництву України − Президенту, представникам Офісу Президента, які на дипломатичному рівні, у перемовинах з країнами Європи та світу роблять все можливе і неможливе для нашої перемоги, − наголосив Дмитро Живицький. − Також дякую всім тим людям, завдяки яким Сумщина сьогодні живе. Керівникам громад, які залишилися разом зі своїми жителями у цей непростий час, лікарям, які жертвуючи власним життям, рятують чужі. Волонтерам, які разом із військовими та лікарями є нашими янголами-охоронцями. Водіям, які привозять гуманітарку і вивозять людей із зони бойових дій. Комунальним службам, електрикам, тепловикам, газовикам, представникам усіх служб, які роблять можливе і неможливе, щоб наші люди мали всі необхідні послуги. Дякую представникам бізнесу, які працюють в області, щоб люди мали товари першої необхідності, журналістам, які подають правдиву інформацію та розвінчують російські фейки… Дякую усім жителям Сумщини!».

Керівник військової адміністрації наголосив, що сьогодні Сумщина, хай навіть повільно, але намагається виживати в умовах війни. В аптеках з’являються вперше за довгий час ліки, завдяки домовленостям із провідним постачальником медикаментів в Україні. Працюємо над тим, щоб в магазинах були хоча б найнеобхідніші товари, а на заправках − пальне, щоб незахищені верстви населення отримували гуманітарну допомогу. А ще в Україні розпочинається посівна кампанія. Тож громади, на території яких не ведуться бойові дії і немає окупантів, можуть сіяти, щоб область була із врожаями.

«На нас чекає багато роботи, але я вірю, що мирне сонце над Україною зійде, що ми переможемо, що будемо жити у вільній демократичній європейській країні», − наголосив Дмитро Живицький.

Сумська ОВА