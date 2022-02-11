«Питання безпеки мешканців області потребують детального вивчення» - Євген Южаков Позачергова сесія Сумської обласної ради була присвячена фактично одному питанню: виділенню коштів на забезпечення безпеки області.

Позачергова сесія Сумської обласної ради була присвячена фактично одному питанню: виділенню коштів на забезпечення безпеки області. Депутати фракції партії «Наш край» вважають, що такі важливі питання не мають прийматися поспіхом та без детального вивчення об’єктивної оперативної ситуації в області, адже депутатів так і не проінформували про реальний безпековий стан області та про реальні потреби територіальної оборони області.

«Подібні звернення та проекти рішень зараз розглядаються у багатьох радах і мають вигляд спущенної згори партійним керівництвом директиви, така собі піар-акції на тлі розгортання потужної інформаційної кампанії для відволікання уваги суспільства від внутрішніх проблем: високої ціни на газ та енергоносії, значне підвищення тарифів на комунальні послуги, цін на продукти харчування, зменшення соціальних гарантій, тощо», - зазначив під час виступу депутат обласної ради Валентин Добров.

У фракції говорять, що ініціювання по всій Україні прийняття однотипних рішень та заяв більше схоже на боротьбу за підвищення політичного рейтингу. Останнім часом в засобах масової інформації була розгорнута кампанія з нагнітання обстановки з визначенням конкретних дат вторгнення в Україну. Ми бачимо, що влада скористалася цією ситуацією для підвищення власного рейтингу та почала маніпулювати ситуацією для вирішення суто політичних питань. Це негативно впливає на стабільність суспільно-політичної ситуації, породжує недовіру до будь-якої інформації та панічні настрої, сприяє підвищенню цін на важливі продукти, товари.

«Ми впевнені, що питання безпеки жителів Сумщини має бути вирішено завдяки впровадженню дієвих заходів, які відповідають реальним обставинам, а не бути лише елементом боротьби за політичні рейтинги та ще й за рахунок бюджету області. І це при тому, що в обласному бюджеті катастрофічно не вистачає коштів на зарплати медичних працівників, закриваються освітні заклади, фактично не діють, або діють з обмеженим фінансуванням, обласні програми із забезпечення хворих на цукровий діабет, хвороби нирок, лікування онкохворих пацієнтів. Представники партії «Наш край» готові підтримувати рішення, які спрямовані на підвищення рівня безпеки населення, але такі рішення мають бути реально необхідними і прийматись виключно після вивчення офіційної інформації компетентних органів. Депутати, які є представниками жителів Сумської області, повинні бути обізнані для яких потреб використовуються кошти громади», - зазначив Євген Южаков.

«Ми наполягали на тому, щоб перенести проведення позачергової сесії Сумської обласної ради на 17 лютого для того щоб заслухати, у закритому режимі, уповноважених представників військових, прикордонних, правоохоронних органів щодо реальної ситуації на кордоні та потреб підрозділів територіальної оборони області, а також проінформувати мешканців області про цілі та завдання територіальної оборони, їх повноваження, відповідно до Конституції та Законам України. І, лише після детального вивчення питання, визначити обсяги та напрямки фінансування територіальної оборони. Нажаль нас не почули і все ж таки винесли зазначене питання на голосування без належного вивчення. Проте, фракція партії «Наш край» підтримала проекти рішень, але це виключно через те, що депутатів запевнили, що у кінці поточного тижня все ж таки відбудеться закрите засідання керівництва обласної ради та голів депутатських фракцій з уповноваженими представниками військових, прикордонних, правоохоронних органів з питань безпеки» - зазначив Євген Южаков.

Представники фракції запевняють, що готові підтримувати рішення направлені на забезпечення безпеки мешканців області, але ці рішення потребують детального вивчення, врахування реальної ситуації та контролю за цільовим використанням коштів.