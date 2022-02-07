Политика

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На Сумщині «Європейська Солідарність» закликала до єдності

Ситуація на україно-російському кордоні дійсно напружена, проте причин для паніки немає.

Вона виникає, тому що люди хочуть чути від влади, як на центральному, так і на місцевому рівні, конкретний план дій на випадок, якщо російське вторгнення, все ж таки, відбудеться. Влада ж обрала «стратегію мовчанки», розповідаючи, що скоро весна і ми всі поїдемо на шашлики. Про це під час брифінгу у відкритому офісі «Європейської Солідарності» в Сумах зазначив голова «ЄС» на Сумщині Вадим Акпєров.

«Європейська Солідарність», як відповідальна політична сила підтримує ідею єдності нації особливо в часи такої зовнішньої загрози. П’ятий президент Петро Порошенко сам неодноразово закликав до об’єднання. Однак президент Зеленський жодного разу не відповів на ці заклики. Більше того, влада робить все, щоб внести розкол у суспільство переслідуваннями опозиції, зокрема лідера «ЄС» Порошенка. Формальне оголошення Дня єднання не замінить реальних кроків Зеленського для досягнення цієї єдності», – зазначив Вадим Акпєров.

За його словами, «Європейська Солідарність» на Сумщині закликає до реального єднання абсолютно всі проукраїнські патріотичні партії та громадські об’єднання. В «ЄС» також ініціюють підтримку тероборони на рівні області та міста. Вадим Акпєров вже анонсував 16 лютого сесії Сумської облради та Сумської міськради, на яких «ЄС» порушить питання по виділенню коштів на оборону.

В свою чергу бойовий полковник, заступник голови Сумської облради Валерій Ісмаілов зазначив, що ситуація дійсно непроста, але контрольована. Для нас вона вкрай небезпечна, враховуючи ту концентрацію російських військових та техніки, які стягнула Москва до областей, з якими межує Сумщина. Проте, немає жодного сумніву, що Збройні сили України здатні дати відсіч агресору.

«З 2014-го року в Україні почала формуватися нова, потужна, професійна армія. Як людина, яка на власному досвіді знає, що таке війна з Росією запевняю, що професійні військові здатні швидко та оперативно виконати будь-які завдання по обороні країни», – зазначив Валерій Ісмаілов.

Він також підтримав пропозицію «ЄС» щодо виділення коштів з обласного бюджету на територіальну оборону та висловив впевненість, що вже 16 лютого на сесії Сумської обласної ради це рішення буде підтримано.

Политика
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