«Найкращий друг для ворога – це паніка в нашій країні», – нардеп Михайло Ананченко Про безпекову ситуацію та територіальну оборону – в інтерв'ю з головою Сумської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» Михайлом Ананченком.

- Михайле Олеговичу, зараз в суспільстві тривожні настрої. Україні знову погрожують. Російська Федерація продовжує перекидати війська до кордону з Україною, нагнітаючи напруження. У всіх єдине питання: чи зможемо ми себе захистити?

- Ми щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично. Єдине, що сьогодні дійсно нам потрібно – не піддаватися на гібридні провокації ворога, на дезінформацію. Наша армія готова. Наша армія сильна! Сьогодні армія забезпечена усім необхідним – від пального до озброєння. Ми живемо у світі швидкого поширення інформації, коли панічні настрої для ворога є подарунком. Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави.

Маємо залишатися сильними та єдиними, аби здолати всі загрози.

- Що потрібно знати мешканцям регіону про територіальну

оборону (ТрО)? Які основні завдання цих підрозділів?

- Територіальна оборона також належить до Збройних сил України. Це окремий рід сил у складі ЗСУ, який підпорядкований Головнокомандувачу ЗСУ.

Основні завдання, які вона реалізує:

- оборона території до часу розгортання угруповання військ ЗС України;

- забезпечення умов для розгортання військ або їх перегрупування;

- захист населення, територій, довкілля та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків ведення бойових дій;

- охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій, критично важливих об’єктів інфраструктури, об’єктів обласного, районного, сільського, селищного, міського значення;

- участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями противника.

- Хто може вступити до Сил територіальної оборони?

- Обмеження є, але небагато. Насамперед обмеження за віком – від 18 до 60 років.

Українці, які не проходили військову службу, також можуть увійти до складу формувань територіальних громад після складання присяги добровольця територіальної оборони.

У формування територіальної громади не зарахують громадян раніше засуджених до позбавлення волі за скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину (крім реабілітованих) або які мають дві та більше судимості за скоєння умисних злочинів.

У цивільному житті контракт резервіста не накладає жодних додаткових зобов’язань, крім того, що потрібно пройти певну кількість навчальних занять за рік.

- Які особливості служби в територіальній обороні?

- Підписання контракту та служба у резерві в Силах територіальної оборони Збройних сил України – це ДОБРОВІЛЬНЕ рішення кожного громадянина України.

Резервісти ТрО – це звичайні громадяни, які підписали контракти на службу у військовому резерві сил ТрО. Юридично це означає, що на час навчальних зборів із тероборони чи виконання завдань за призначенням вони стають військовослужбовцями. І отримують усі соціальні пільги та гарантії, як і військові, відповідно до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». В інший час вони ходять на свою роботу, опікуються родинами, живуть звичайним життям.

- Тобто служба в резерві Сил тероборони дає можливість поєднувати цивільне життя з набуттям навичок захисту рідної домівки?

- Так, без відриву від основного місця роботи, без тривалого відриву на навчання та навчальні збори. Окрім цього, резервісти на весь період служби у військовому резерві отримують відстрочку від призову на строкову військову службу.

- Наскільки тривалий контракт резервіста?

- Контракт укладається на 3-5 років. Він закріплює громадянина за військовим підрозділом і за посадою.

На час зборів і тренувань або виконання завдань за призначенням резервісти підрозділів сил територіальної оборони Збройних сил України отримують усі соціальні пільги та гарантії, передбачені спеціальним законом.

- Що робити наразі?

- Насамперед зберігати спокій, підтримувати Збройні сили і зусилля дипломатів. Саме спокій зараз – головна зброя, яка може забезпечити нам надійний фундамент для оборони.

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