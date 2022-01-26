«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ® 4 лютого в Києві відбувся XXV з’їзд політичної партії «УДАР Віталія Кличка», на який зібрались партійці з усієї України. На форумі обговорювали важливі питання економіки, оборонного сектору, охорони здоров’я.

Було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером «УДАРу» Віталієм Кличком.

Кличко зазначив, що метою Форуму має стати консолідація усіх патріотичних політсил навколо захисту країни та спільні дії в умовах загрози збройної агресії.

«Існують проблеми українців, які треба вирішувати разом. Сьогодні свій заклик до консолідації дій я адресую усім, від кого залежить доля країни. Пропоную скликати Національний форум єдності України і узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців більш захищеними. Боротися треба не один проти одного, а за Україну», – наголосив Віталій Кличко.

На з’їзді також презентували економічний план дій «Захист. Безпека. Розвиток», який дозволить зробити економіку України більш стійкою та підвищити добробут українців.

«Економічний план «УДАРу Віталія Кличка» будується навколо ключових засад: захист українців, безпека країни та розвиток економіки. Від нас з вами залежить, якою буде Україна завтра. Тому необхідний реальний план, який буде відповідати викликам сьогодення та враховуватиме усі можливі ризики. Саме такий план пропонує «УДАР Віталія Кличка», - говорить очільник сумського «УДАРу» Дмитро Лантушенко.

Він містить 15 невідкладних кроків для стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні та 10 ключових напрямів для забезпечення сталого економічного розвитку на перспективу. В його основу покладено інноваційно-індустріальну модель економіки, яку в «УДАРі» вважають найбільш оптимальною для України.

Також, делегати з’їзду висунули кандидата у депутати Верховної Ради по 206 округу – голову Чернігівської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка», секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломако.