Политика

admin
admin
Сегодня 14:32210

«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®

4 лютого в Києві відбувся XXV з’їзд політичної партії «УДАР Віталія Кличка», на який зібрались партійці з усієї України. На форумі обговорювали важливі питання економіки, оборонного сектору, охорони здоров’я.

Було ухвалено звернення до керівництва держави про скликання Національного форуму єдності України, ініційоване лідером «УДАРу» Віталієм Кличком.

Кличко зазначив, що метою Форуму має стати консолідація усіх патріотичних політсил навколо захисту країни та спільні дії в умовах загрози збройної агресії.

«Існують проблеми українців, які треба вирішувати разом. Сьогодні свій заклик до консолідації дій я адресую усім, від кого залежить доля країни. Пропоную скликати Національний форум єдності України і узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців більш захищеними. Боротися треба не один проти одного, а за Україну», – наголосив Віталій Кличко.

На з’їзді також презентували економічний план дій «Захист. Безпека. Розвиток», який дозволить зробити економіку України більш стійкою та підвищити добробут українців.

«Економічний план «УДАРу Віталія Кличка» будується навколо ключових засад: захист українців, безпека країни та розвиток економіки. Від нас з вами залежить, якою буде Україна завтра. Тому необхідний реальний план, який буде відповідати викликам сьогодення та враховуватиме усі можливі ризики. Саме такий план пропонує «УДАР Віталія Кличка», - говорить очільник сумського «УДАРу» Дмитро Лантушенко.

Він містить 15 невідкладних кроків для стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні та 10 ключових напрямів для забезпечення сталого економічного розвитку на перспективу. В його основу покладено інноваційно-індустріальну модель економіки, яку в «УДАРі» вважають найбільш оптимальною для України.

Також, делегати з’їзду висунули кандидата у депутати Верховної Ради по 206 округу – голову Чернігівської обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка», секретаря Чернігівської міськради Олександра Ломако.

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
Сегодня 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
Сегодня 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
Сегодня 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
Вчера 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
view counter
view counter

Новости

На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 1024 человек (подробности)
Сегодня 08:28
На Сумщине в ДТП погибла беременная лосиха
Сегодня 15:07
Сумские баскетболисты выиграли в Черкассах
Сегодня 14:23
Сумские пограничники задержали россиянина-нелегала
Сегодня 13:38
В Сумах майданят предприниматели (трансляция)
Сегодня 13:34
Какие громады Сумщины в «антирейтинге» по заболеваемости СOVID-19?
Сегодня 13:31
В Сумах мошенник выдурил у пенсионерки 40 тысяч гривен
Сегодня 13:12
Сумская биатлонистка не финишировала в индивидуальной гонке на Олимпийских играх
Сегодня 12:09
На Сумщине будут судить главного государственного инспектора таможенного поста
Сегодня 11:59
В Конотопе во время ликвидации пожара обнаружили тело человека
Сегодня 11:55
В Сумах повышенные зарплаты пока не получили медики детской горбольницы
Сегодня 11:40
За неделю на Сумщине зарегистрировано 11 078 опасных событий
Сегодня 11:31
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Команда котиків (Грег Камерон, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 15.30
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Найкращі вихідні (Влад Климчук, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45; 17.20; 19.05
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.50
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.50
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Тріумф (Еммануель Курколь, 2020)
Кино Планета Кіно
19.40
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Відьма. Відродження (Лука Габріеле Россетті, 2021)
Кино Планета Кіно
21.50
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Флірт з дияволом (Луїс Прієто, 2022)
Кино Планета Кіно
15.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.