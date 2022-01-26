Политика

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Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®

Уважаемые сумчане, мои избиратели, земляки! Я всегда считал, что лучший отчет местного депутата о работе – это не слова на бумаге, а завершенные в реальности проекты, построенные объекты, отремонтированные дворы и дома.

Как и обещал вам год назад, я готов не только рассказать, но и показать «вживую» результаты своей депутатской деятельности за минувшие 12 месяцев. Чтобы эта работа была не хаотичной, а системной и профессиональной, изначально я разделил ее на 4 ключевых направления: благоустройство и восстановление инфраструктуры в жилом секторе Сум; поддержка и развитие детей и юношества; помощь избирателям, оказавшимся в тяжелых жизненных условиях; нормативная и контролирующая работа в городском совете.

Что сделано за год по каждому из этих направлений

1.    Благоустройство и восстановление инфраструктуры:

• ремонт сетей уличного освещения в районе дома №14 по ул. Супруна;

• ремонт сетей уличного освещения по улицам Одесской, Хвойной, Заозерной, Барановской, Песчанской, Пушкаревской;

• строительство 3 детских площадок с обустройством дополнительных элементов по ул. Новоместенская, 35, ул. Привокзальная, 8–10; ул. Супруна, 14;

• разработка проектно-сметной документации по новому строительству подземной мусорной контейнерной площадки во дворе домов №22, 26 по улице Леваневского;

• разработка проектно-сметной документации по новому строительству подземной мусорной контейнерной площадки во дворе домов №6 по проспекту Тараса Шевченко и №14 по улице Супруна;

• ремонт лифтов на ул. Новоместенская, 23 (подъезд 2), Ивана Сирко, 31 (подъезд 4).

• капитальный ремонт придомовой территории (обустройство «евродворов») по адресу: ул. Супруна,14 и переулок З.Красовицкого, 5

2.    Поддержка и развитие детей и юношества:

закуплены аудиторные доски для Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней №6;

• выделены средства коммунальному учреждению «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» на финансирование Программы развития физкультуры и спорта Сумской городской территориальной громады;

• приобретен спортивный инвентарь для учащихся КЗ «Комплексная детско-юношеская спортивная школа единоборств» Сумского городского совета;

• закуплено и установлено оборудование для бесперебойного горячего водоснабжения Сумского дошкольного учебного заведения (Центр развития ребенка) № 26 «ЛАСКАВУШКА»;

• выделено финансирование на подготовку (учебно-тренировочные сборы) для участия в международных соревнованиях по спортивной акробатике;

• приобретена мебель для библиотеки-филиала №3 им. А.Столбина. 

3. Помощь сумчанам, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах:

• за счет средств, предусмотренных на выполнение избирательных программ и поручений избирателей, предоставлена материальная помощь на лечение и оперативное медицинское вмешательство жителям города на общую сумму 100 000 грн.

4.    Депутатская работа в городском совете:

• разработан и закреплен решением городского совета запуск комплексного аудита финансово-хозяйственной деятельности всех коммунальных предприятий СМР;

• отменены неэффективные, вредные для города и в значительной степени коррупционные правила приема сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сумы.

• проработано почти 3 000 проектов решений Сумского городского совета и исполнительного комитета.

Признаю честно: практически ни один из этих результатов не был достигнут без сопротивления, сложных переговоров и споров, бюрократических преград, даже политических противостояний. Статус депутата изменил немногое, по сравнению с прошлыми годами, когда я помогал людям просто как оппозиционный общественный деятель. И за этот год мои принципы не изменились: прислушиваться, принимать во внимание, выполнять поручения я, как депутат, буду ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, несмотря на какие-либо политические или кулуарные «особенности».

И каждый день своей депутатской каденции я буду делать все, чтобы оправдать надежды сумчан, доверивших мне защищать их интересы.

Первый год работы прошел. Работаем дальше, и реальным результатом подтверждаем нашу с вами общую формулу: ЗАПЛАНИВАЛИ – ВЫПОЛНЯЕМ!

С уважением, Александр Соколов

Политика
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Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
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