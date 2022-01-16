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Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®

Сумской горсовет отменил шокирующее решение исполкома о 40-процентном повышении тарифа на тепло для жителей города. О подробностях неудавшейся попытки монополистов нажиться на сумчанах - в блиц-интервью с депутатом городского совета от ОПЗЖ, известным правозащитником Александром Соколовым.

- Александр Олегович, ещё до избрания депутатом Вы много лет отстаивали интересы сумчан в вопросах тарифов. Недавняя попытка резко поднять стоимость тепла в городе, - что это было? Недоразумение, ошибка или сознательный шаг тепловиков и чиновников?

- По официальной версии, представитель департамента инфраструктуры «в рабочем порядке» поочередно просил членов исполкома подписать некий совершенно технический и незначительный документ. Без детального изучения, без обсуждения и аргументации, и даже без проведения заседания исполкома. Если верить этой версии, то подавляющее большинство членов исполнительного комитета подписывают непонятно что, даже не вникая в суть. Поймите, исходя из пояснений провластных политических сил (той же «Слуги народа», например) о провокации и подставе, выходит, что судьбу города решают «не приходя в сознание». Допустимо ли это? Нет. Верю ли я в эту версию? Нет. 

Скорее всего, подписывали решение о поднятии стоимости тепла осознанно. Не удивлюсь, если была и дополнительная «мотивация» от тепловиков. Это ведь не на 3-5% скорректировать тариф, это повышение сразу на 40%! 

- Но в горсовете нашлись голоса для отмены этого решения, причём, именно в тех фракциях, представители которых делегированы в исполком и подписались под повышением. Чем это объяснить? 

- Заметьте, решение принималось кулуарно, «в рабочем порядке», и в публичную плоскость не выносилось. И если бы этот факт и я, и ряд коллег-депутатов не обнародовали, то всё осталось бы в силе, через месяц сумчане получили бы совершенно неадекватные счета с новым тарифом, и все развели бы руками: ой, а как же так получилось? 

Как все сомнительные делишки боятся света, так и эта афера резко дала сбой, став известной и публичной. Вопрос не просто скандальный, голосование за такие тарифы - это крест на репутации любой политсилы. Поэтому, когда тайное стало явным, все включили режим заботы о народе, возмущений и готовности отменить повышение. 

- Вы вышли с заявлением накануне сессии: призвали депутатов голосовать за отмену решения членов исполкома. Были уверены, что Вас услышат коллеги, или сомневались?

- Не буду говорить о других фракциях, отвечу за коллег из ОПЗЖ, от которой избирался. Я просто напомнил всем о тех принципах, с которыми мы шли на выборы: честные, обоснованные тарифы за качественно предоставленные коммунальные услуги; никаких махинаций и договорняков; полная прозрачность процесса. Я четко обозначил, что это единственно правильная партийная позиция, и я буду её отстаивать любой ценой.

Никаких оправданий противоположному поведению просто не может быть. И сейчас я очень рад, что призыв был услышан, что депутаты разных фракций, и в частности ОПЗЖ проголосовали верно, и защитили интересы людей.

- В заключение: видите ли Вы какие-то аргументированные причины для пересмотра тарифов?

- Чтобы профессионально обсуждать эту тему, тепловики должны предоставить все необходимые расчёты и документы. Обработать из должны специалисты, чтобы мы определили: какие в данных обстоятельствах у нас есть варианты действий, что может сделать СМР, что в силах арендаторов ТЭЦ, и как мы можем не допустить очередного тарифного роста. Потому что отвечать на любые колебания и изменения на рынке одним-единственным способом - тупым перекладыванием расходов на жителей - этот вариант для меня неприемлем.

И сразу хочу предупредить тех, кто на этом не успокоится: план всё равно поднять тариф, только не напрямую, а через компенсацию разницы в тарифах из бюджета – у вас не пройдет. Мы все понимаем, что это те же деньги сумчан, только перечисленные городу в виде налогов. Предупреждаю: сделаю всё, чтобы горсовет и дальше работал на стороне жителей Сум, а не монополистов.  

Политика
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Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
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