Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»® 21 января «в рабочем порядке», т.е. без проведения заседания, члены сумского горисполкома, представляющие практически все фракции СМР, подписали решение о повышении и без того неподъёмных тарифов на тепло ещё на 40 процентов.

Сессия городского совета должна отменить это необоснованное и безответственное решение, а члены исполкома – вспомнить о предвыборных обещаниях своих партий. Такое заявление сделал депутат горсовета, правозащитник Александр Соколов.

«Такой подарок своему народу устроили его «Слуги», ЕС, «Батьківщина» и, к моему сожалению – ОПЗЖ, - написал на своей публичной странице Александр Соколов. - Не хочу сейчас детально разбирать оправдания зам. главы фракции «слуг народа» в горсовете Ефрема Лазарева, якобы, их представители ничего не поняли, подписывали непонятно какое решение исполкома, без обсуждения, и даже без самого заседания исполкома.

Вслепую? На коленке? Все сразу? Я не первый год занимаюсь проблемами города, хорошо знаю работу власти и снаружи, и изнутри, поэтому в подобные глупые сказки уже давно не верю.

Но со своими представителями в исполкоме, в конце концов, и «Слуги», и «Батьківщина», и ЕС пусть разбираются сами. А я хочу кое-что напомнить коллегам по фракции ОПЗЖ и её выдвиженцам в исполнительном комитете СМР.

Акцию «Стоп, тарифный геноцид!», например. Или предвыборную программу ОПЗЖ, с которой мы шли к сумчанам , и говорили о ДОСТУПНЫХ тарифах за качественные услуги. Или десятки, если не сотни, выступлений на общенациональном уровне лидеров партии о недопустимости бешенного и необоснованного повышения тарифов для населения и промышленности. Эту нашу позицию я и сейчас считаю единственно правильной!

И очень надеюсь услышать внятные объяснения: почему без обсуждений с депутатами, специалистами, общественностью, без четкого экономического обоснования и проверки его достоверности, без понятной и правильной процедуры наши представители проголосовали за эту дичь?

Уверен, что сейчас алгоритм у нас может быть только один: решением сессии отменить повышение тарифа, причём фракция ОПЗЖ должна полным составом и реальным голосованием показать сумчанам, что мы не предаём их интересы и держим своё слово.

И только после этого можно начинать профессиональный и аргументированный разбор ситуации с тарифами. Нас выбирали не для того, чтобы бездумно жать зелёные кнопочки и удовлетворять за счёт города хотелки монополистов. Пришли в горсовет защищать интересы людей, - так и давайте их защищать!».