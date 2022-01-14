Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами На цьому депутатка партії «НАШ КРАЙ» наголосила при прийнятті сесією обласної ради рішення щодо виділення коштів на реконструкцію променевого відділення № 2 для встановлення лінійного прискорювача.

«Фракція «НАШОГО КРАЮ» підтримує проект рішення про виділення коштів обласного бюджету на реконструкцію променевого відділення № 2 з будівництвом приміщень для встановлення лінійного прискорювача.

Управління комунального майна обласної ради, яке є головним розпорядником коштів по цьому об’єкту, має провести прозорий тендер, слідкувати за якістю та вчасністю виконання робіт. А ми, депутати фракції «НАШ КРАЙ» будемо уважно контролювати ефективність використання бюджетних коштів», - зазначила Тетяна Гончаренко під час сесії обласної ради.

Депутатка наголосила, що статистика захворювань та смертності від раку не залишають сумнівів у необхідності сучасного онкологічного диспансеру для області. Підтверджують це і кращі лікарі України, які щороку обслідують та лікують жителів міст і сіл по програмі благодійного фонду народного депутата України, лідера партії «НАШ КРАЙ» Андрія Деркача.

Але, виділяючи фінансування депутати обласної ради мають пам’ятати, що це кошти платників податків, кошти мешканців Сумщини, які вони довірили обласним депутатам для ефективного розпорядження.

«Якщо ми не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами, зможемо зробити для розвитку області значно більше: закупити обладнання для лікарень, шкіл, забезпечити роботу соціально спрямованих закладів», - підсумувала Тетяна Гончаренко.