Политика

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Сегодня 19:02281

Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?

Про корупційні зловживання управління комунального майна обласної ради та обласного онкодиспансеру коштами платників податків, які потребують перевірки правоохоронних органів, йдеться у заяві народного депутата України, лідера партії «НАШ КРАЙ» Андрія Деркача.

Про це йде мова у його телеграм-каналі.

Зокрема, у заяві до правоохоронних органів області, йдеться, що тендер щодо закупівлі лінійного прискорювача та комп’ютерного томографу на загальну суму 79,3 млн грн містять ознаки корупційної змови керівництва управління коммайна обласної ради, обласного онкодиспасеру та сумнівно відомої компанії ТОВ «Протек Солюшнз Україна».

Наслідком імітації проведення тендерної закупівлі стало завищення, до 40%, вартості обладнання від реальної. Ця сума, а це за орієнтовними підрахунками близько 30 млн грн коштів платників податків, відповідно до заяви, була розподілена між учасниками корупційної оборудки.

Народний депутат Андрій Деркач, звертається до прокурора Сумської області, очільників Управління Служби безпеки України в Сумській області та Головного управління Національної поліції України в Сумській області щодо негайного розслідування цього корупційного злочину керівництва управління комунального майна обласної ради та повернення бюджетних коштів громаді області.

Докладніше у зверненні:

Политика
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