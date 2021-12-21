«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально Депутати партії «НАШ КРАЙ» в Сумській обласній раді неодноразово піднімали питання щодо нераціонального використання бюджетних коштів, корупції в комунальних установах. Не виключенням стала і остання сесія обласної ради.

Депутат від партії «Наш край» Олексій Ткаченко подав депутатський запит стосовно перевірки правоохоронними органами комунального підприємства «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва». Саме це підприємство влітку визначили централізованою закупівельною організацією.

Відповідно до проекту запиту, комунальні заклади можуть закуповувати продукти харчування за значно меншими цінами ніж ті, до яких вони мають привести, що пропонує «Сумський обласний фонд підтримки підприємництва». Олексій Ткаченко впевнений: подібні втручання в діяльність закладів створюють корупційні ризики та можуть призвести до закупівлі продуктів по значно вищим цінам.

Ще один запит від депутата партії «Наш край» Валентина Доброва, стосувався перевірки правоохоронними органами рішення облради про передачу повноважень виконавця заходів щодо поводження з відходами управлінню комунального майна облради.

«Прокуратура і поліція, в межах своїх повноважень, мають оцінити корупційні ризики. У зв’язку з передачею функцій розпорядника коштів управлінню комунального майна такої специфічної роботи, веде до того, що ці роботи нікому буде контролювати і нікому їх буде робить, бо управління коммайна не має відповідних спеціалістів», - зазначає Валентин Добров, депутат Сумської обласної ради від партії «НАШ КРАЙ».

Попри те, що більшість депутатів запити не підтримали, партійці «НАШОГО КРАЮ» будуть відстоювати свою позицію та подадуть депутатські звернення. А в подальшому будуть вимагати звіту комунальних установ про проведену роботу.

Збереження та раціональне використання бюджетних коштів є пріоритетом фракції «НАШ КРАЙ», адже від цього залежить повноцінне функціонування освітніх, медичних та соціальних установ області.